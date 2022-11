Pioneer Consulting Annonce la Nomination d’un Nouvel Associé

Bertrand Clesca élevé au rang de dirigeant après avoir occupé le poste de consultant senior

/EIN News/ -- HOBOKEN, N.J., 01 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pioneer Consulting, la société de conseil et de gestion de projets en télécommunications par câbles sous-marins à fibres optiques, a le plaisir d'annoncer la promotion de Bertrand Clesca au poste d'associé de la société.



Bertrand Clesca, qui est basé en France, a précédemment occupé le poste de directeur des solutions clients en tant que consultant senior. Ses responsabilités à l’égard des clients l’ont impliqué dans un large éventail de services, notamment les prévisions de la demande de bande passante internationale, les études de marché et de faisabilité commerciale, l’élaboration de modèles financiers et d’analyses de rentabilité, l'étude des tendances technico-commerciales du marché des systèmes de câbles sous-marins, l’évaluation et la gestion des risques lors du développement et de l’exécution des projets, la représentation des clients et l'assurance qualité aux étapes clés des projets, la gestion des processus d’appels d’offre, la sélection des fournisseurs, et la conception et l'ingénierie de réseaux optiques.

Bertrand Clesca rejoint les associés actuels de la société, Gavin Tully et Howard Kidorf, et devient membre de l'équipe de direction. Ayant rejoint Pioneer Consulting début 2019, il apporte plus de 30 ans d'expérience et de connaissances dans le domaine des télécommunications optiques, notamment en recherche et développement, ingénierie, marketing et développement commercial. Bertrand Clesca détient plusieurs brevets liés à l'amplification et à la transmission optiques, et est l'auteur ou le co-auteur de plus de 80 articles et présentations dans des revues et des conférences à comité de lecture.

A l'occasion de sa prise de fonction, Bertrand Clesca a déclaré : « C'est un grand honneur d'être nommé associé de Pioneer Consulting. Travailler au sein de l'équipe permanente au cours des trois dernières années a été un privilège et je suis enthousiaste à l'idée de relever les défis et de saisir les opportunités qui nous attendent ».

« Lorsque Bertrand est arrivé, il s'est rapidement imposé comme un leader chez Pioneer Consulting, intervenant sur de nombreuses missions et démontrant une forte capacité à accroître ses connaissances et à élargir ses domaines de compétence », a déclaré l'associé Gavin Tully. « Il a remarquablement représenté notre marque et a contribué de manière déterminante à notre succès, notamment dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique, où il a travaillé dans plus de 70 pays. Howard et moi nous réjouissons de sa contribution présente et à venir au développement de la société en qualité de membre de l'équipe de direction ».

Alors que Pioneer Consulting poursuit sa croissance, le rôle de dirigeant de Bertrand Clesca renforcera sa présence en Europe, et plus particulièrement en France, qui est un des pivots mondiaux de l'industrie des télécommunications par câbles sous-marins à fibres optiques.

A propos de Pioneer Consulting

S'appuyant sur des décennies d'expérience, Pioneer Consulting permet à ses clients de concrétiser leur vision d'un système de télécommunications par fibre optique sous-marin. La société fournit des conseils d'experts pour assister ses clients tout au long du processus complet d'installation de câbles sous-marins, tout en leur procurant des informations techniques et commerciales précieuses sur l'industrie des télécommunications sous-marines. De la gestion complète du projet à la conception du système en passant par la représentation du client à bord du navire câblier, Pioneer Consulting possède l'expertise et les ressources nécessaires pour accompagner et conseiller ses clients à chaque étape de leurs projets. Pioneer Consulting est intervenu sur plus de 150 projets, traversant tous les océans reliant les cinq continents. Pour en savoir plus sur la façon dont Pioneer Consulting contribue à la connectivité sous-marine mondiale, visitez www.pioneerconsulting.com ou suivez la compagnie à @PioneerConsults.

