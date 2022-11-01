EMGA为哥斯达黎加Banco Improsa获得2000万美元债务融资

/EIN News/ -- 伦敦, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP（EMGA）第二次与Banco Improsa合作，从西班牙国际发展合作署（AECID）获得这项价值2000万美元的贷款（由COFIDES提供咨询）。

BANCO IMPROSA总经理Felix Alpizar在评论这项交易时表示：“Banco Improsa因其资助和支持哥斯达黎加中小微企业（MSME）方面的记录及计划而非常荣幸地获得AECID和COFIDES的认可。凭借这笔贷款，我们将继续为该国的经济和社会发展作出自身贡献。”

EMGA投资银行业务总监Sajeev Chakkalakal表示：“我们很高兴能够再次促进Banco Improsa支持哥斯达黎加中小型企业的持续愿景，并通过AECID完成这项融资解决方案（由COFIDES提供咨询）。”

COFIDES董事长兼首席执行官José Luis Curbelo表示：“我们很高兴能够支持AECID在中美洲地区与EMGA和IMPROSA共同实施其首个影响力项目。此项交易将被用于为哥斯达黎加的中小型企业提供资金，这将有助于创造和维持优质工作和减少不平等现象。我们期待着继续建立这些战略伙伴关系，通过提供健全的财政支持加强私营部门，从而促进发展中国家的经济增长。”

FONPRODE总经理暨AECID金融合作部总监Carlos Jiménez Aguirre表示：“这笔交易的正式达成反映了西班牙合作组织致力于扩大对哥斯达黎加中小微企业（MSME）金融支持的目标，因为中小微企业在创造和维持体面就业及减少不平等方面发挥着关键作用。我们打算扩大对中美洲其他国家和地区的这种支持，为中小微企业提供获得资金的机会，特别侧重于将主流性别和气候变化战略纳入私营部门活动中。”

Emerging Markets Global Advisory LLP总部位于伦敦，致力于帮助新兴市场金融机构和企业寻求新债务或股权资本。

Banco Improsa成立于1995年，是一家专门为中小微企业提供金融解决方案和服务的特色银行，中小微企业占其投资组合的大部分比重。它在为中小微企业提供支持和咨询服务方面有着广泛的业绩纪录。Banco Improsa的关键成功因素在于其对高标准的个性化、敏捷和灵活服务的承诺，加上定制型金融解决方案，使其在这些细分领域取得了稳固地位。 Banco Improsa是Grupo Financiero Improsa（GFI）旗下的子公司。

促进发展基金（FONPRODE）由西班牙国际发展合作署（AECID）管理，由COFIDES（西班牙发展金融机构）提供支持。西班牙国际发展合作署是西班牙合作企业的主要管理机构，其目标是消除贫穷和促进可持续发展。COFIDES为FONPRODE提供可偿还融资业务的支持管理，通过可偿还性质的投资或经济资源转让促进伙伴国家的社会与经济发展。 FONPRODE可为无偿和可偿还债务及股本提供资金。FONPRODE提供的可退还融资实例是向金融服务提供商提供的贷款，旨在实现普惠金融。

COFIDES是一家从事国有和第三方及其自有资金管理的国有公司，致力于实现以下几个目标：西班牙经济的国际化、促进经济发展和增强受新冠肺炎影响的众多公司的偿付能力。除西班牙语国家之外，其股东还包括Banco Santander、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria（BBVA）、Banco Sabadell和Development Bank of Latin America（CAF）。

Jeremy Dobson