EMGA 為哥斯達黎加的 Banco Improsa 獲得 2,000 萬美元債務融資

/EIN News/ -- 倫敦, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMMA) 第二次與 Banco Improsa 合作，從西班牙國際 合作發展署 (AECID) 獲得該筆 2,000 萬美元的融資 — AECID（由 COFIDES 提供建議）。

BANCO IMPROSA 總經理 Felix Alpizar 在評論該項交易時表示：「Banco Improsa 因其業績記錄，並且以各項計劃資助及支援哥斯達黎加微型企業及中小企（中小微企），而非常榮幸獲得 AECID 及 COFIDES 的認可。透過此項信貸，我們將繼續為該國的經濟及社會發展作出貢獻。」

EMGA 投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「很高興再次協助 Banco Improsa 在哥斯達黎加持續支援中小企的願景，亦透過 AECID （由 COFIDES 提供建議）完成此項融資解決方案。」

COFIDES 主席兼行政總裁 José Luis Curbelo 表示：「我們很高興支援 AECID 在中美洲跟 EMGA 及 IMPROSA 合作開展的首個具影響力的項目。這項交易將用於資助哥斯達黎加的中小企，有助創造及維持優質工作崗位及減少不平等。我們期待持續推進相關策略合作夥伴關係，透過穩健的財務支援加強私營機構，以推動發展中國家的經濟增長。」

FONPRODE 總經理兼 AECID 金融合作部主管 Carlos Jiménez Aguirre 表示：「這項交易得以落實，反映西班牙合作計劃旨在推動擴大為哥斯達黎加微型企業及中小企（中小微企）提供的財務支援，因中小微企業在創造及維持優質工作崗位，以及減少不平等方面發揮關鍵作用。我們的目的是將這種支援擴展至其他中美洲國家，為中小微企提供資金流，特別關注將性別及氣候變化策略納入私營機構的主流活動中。」

Emerging Markets Global Advisory LLP 以倫敦為基地，幫助新興市場的金融機構與企業尋求債務或股權資本。

Banco Improsa 成立於 1995 年，是一間專為中小微企提供金融解決方案及服務的小眾銀行，其產品組合亦以此為主。它在為中小微企提供支援及諮詢服務方面擁有廣博的經驗。Banco Improsa 的成功關鍵在於其致力提供高質素、個人化、敏捷及靈活的服務，再加上度身訂制的財務解決方案，令其在相關範疇穩守卓越地位。Banco Improsa 是 Grupo Financiero Improsa (GFI) 旗下一份子。

發展促進基金 (FONPRODE) 由西班牙國際合作發展署 (AECID) 管理，並獲得 COFIDES (西班牙金融發展公司) 支援。AECID 是西班牙合作計劃的主要管理機構，致力對抗貧困及促進可持續發展。COFIDES 為 FONPRODE 提供支援管理，經營可補償融資業務 ，透過投資或轉讓具 可補償性質的經濟資源，促進夥伴國家的社會及經濟發展。FONPRODE 可能會為不可報銷和償還的債務和股權提供資金。FONPRODE 提供的可退還融資包括旨在實現普惠金融，而向財務服務供應商提供的貸款。

CORFIDES 是一間國有企業，負責管理國有資金、第三者資金及自有資金，其目標包括實現西班牙經濟的國際化、推動經濟發展及強化受疫情影響的公司的償債能力。除西班牙政府外，其股東亦包括桑坦德銀行、西班牙外換銀行 (BBVA)、Banco Sabadell 銀行以及拉丁美洲開發銀行 (CAF)。

Jeremy Dobson