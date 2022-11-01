Submit Release
News Search

There were 2,239 press releases posted in the last 24 hours and 284,619 in the last 365 days.

EMGA 為哥斯達黎加的 Banco Improsa 獲得 2,000 萬美元債務融資

/EIN News/ -- 倫敦, Nov. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMMA) 第二次與 Banco Improsa 合作，從西班牙國際 合作發展署 (AECID) 獲得該筆 2,000 萬美元的融資 — AECID（由 COFIDES 提供建議）。

BANCO IMPROSA 總經理 Felix Alpizar 在評論該項交易時表示：「Banco Improsa 因其業績記錄，並且以各項計劃資助及支援哥斯達黎加微型企業及中小企（中小微企），而非常榮幸獲得 AECID 及 COFIDES 的認可。透過此項信貸，我們將繼續為該國的經濟及社會發展作出貢獻。」

EMGA 投資銀行業務主管 Sajeev Chakkalakal 表示：「很高興再次協助 Banco Improsa 在哥斯達黎加持續支援中小企的願景，亦透過 AECID （由 COFIDES 提供建議）完成此項融資解決方案。」

COFIDES 主席兼行政總裁 José Luis Curbelo 表示：「我們很高興支援 AECID 在中美洲跟 EMGA 及 IMPROSA 合作開展的首個具影響力的項目。這項交易將用於資助哥斯達黎加的中小企，有助創造及維持優質工作崗位及減少不平等。我們期待持續推進相關策略合作夥伴關係，透過穩健的財務支援加強私營機構，以推動發展中國家的經濟增長。」

FONPRODE 總經理兼 AECID 金融合作部主管 Carlos Jiménez Aguirre 表示：「這項交易得以落實，反映西班牙合作計劃旨在推動擴大為哥斯達黎加微型企業及中小企（中小微企）提供的財務支援，因中小微企業在創造及維持優質工作崗位，以及減少不平等方面發揮關鍵作用。我們的目的是將這種支援擴展至其他中美洲國家，為中小微企提供資金流，特別關注將性別及氣候變化策略納入私營機構的主流活動中。」

Emerging Markets Global Advisory LLP 以倫敦為基地，幫助新興市場的金融機構與企業尋求債務或股權資本。

Banco Improsa 成立於 1995 年，是一間專為中小微企提供金融解決方案及服務的小眾銀行，其產品組合亦以此為主。它在為中小微企提供支援及諮詢服務方面擁有廣博的經驗。Banco Improsa 的成功關鍵在於其致力提供高質素、個人化、敏捷及靈活的服務，再加上度身訂制的財務解決方案，令其在相關範疇穩守卓越地位。Banco Improsa 是 Grupo Financiero Improsa (GFI) 旗下一份子。

發展促進基金 (FONPRODE) 由西班牙國際合作發展署 (AECID) 管理，並獲得 COFIDES (西班牙金融發展公司) 支援。AECID 是西班牙合作計劃的主要管理機構，致力對抗貧困及促進可持續發展。COFIDES 為 FONPRODE 提供支援管理，經營可補償融資業務 ，透過投資或轉讓具 可補償性質的經濟資源，促進夥伴國家的社會及經濟發展。FONPRODE 可能會為不可報銷和償還的債務和股權提供資金。FONPRODE 提供的可退還融資包括旨在實現普惠金融，而向財務服務供應商提供的貸款。

CORFIDES 是一間國有企業，負責管理國有資金、第三者資金及自有資金，其目標包括實現西班牙經濟的國際化、推動經濟發展及強化受疫情影響的公司的償債能力。除西班牙政府外，其股東亦包括桑坦德銀行、西班牙外換銀行 (BBVA)、Banco Sabadell 銀行以及拉丁美洲開發銀行 (CAF)。

Jeremy Dobson

電郵：info@emergingmarketsglobaladvisory.com


Primary Logo

You just read:

EMGA 為哥斯達黎加的 Banco Improsa 獲得 2,000 萬美元債務融資

Distribution channels: Banking, Finance & Investment Industry, Business & Economy


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.