Sunset Hospitality Group ottiene un finanziamento di $35 milioni da Goldman Sachs Asset Management

SushiSamba, a creative Japanese & Latin American concept by Sunset Hospitality Group

ITALY, November 1, 2022 / EINPresswire.com / -- Sunset Hospitality Group ("SHG"), il gruppo alberghiero diversificato noto per lo sviluppo e la gestione di popolari marchi lifestyle, ha ottenuto un finanziamento di 35 milioni di dollari da Goldman Sachs Asset Management ("Goldman Sachs").SHG è stata fondata a Dubai dieci anni fa e attualmente opera in nove Paesi del mondo. Il gruppo possiede e gestisce un ampio portafoglio di marchi di ospitalità e lifestyle, tra cui METT Hotels & Resorts, AURA, Azure Beach, SUSHISAMBA, Isola, Black Tap, L'amo, Ammos e Drift Beach.Il finanziamento sosterrà gli ambiziosi piani di espansione internazionale, tra cui l'apertura nell'estate del 2023 della struttura di punta METT Hotel & Beach Resort a Marbella. SHG sta esplorando attivamente altre opportunità nella regione del Mediterraneo, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Asia."Siamo molto orgogliosi di ricevere il sostegno di Goldman Sachs. È una forte testimonianza delle nostre prestazioni e del nostro potenziale, nonché il risultato del duro lavoro del nostro team di incredibile talento", ha dichiarato Antonio Gonzalez, CEO di Sunset Hospitality Group. "Questo investimento è un segno di fiducia nei confronti di Dubai e degli EAU come polo imprenditoriale e centro di ospitalità in crescita. Siamo molto entusiasti di questo nuovo capitolo e non vediamo l'ora di dimostrare il nostro potenziale e accelerare la nostra crescita".Patrick Ordynans, amministratore delegato di Goldman Sachs Asset Management, ha aggiunto: "Sunset ha sviluppato una serie di marchi forti nell'ultimo decennio, supportati da un solido team di gestione e da un forte profilo finanziario. Non vediamo l'ora di sostenere gli ambiziosi piani di crescita dell'azienda e di essere parte del viaggio che ci attende".Nell'ambito del portafoglio in crescita di SHG, all'inizio di quest'anno il team ha aperto DREAM all'Address Jumeirah Resort and Spa (JBR), un concetto di ristorazione e intrattenimento sulla costa più famosa di Dubai. A ciò ha fatto seguito l'apertura di L'Amo Bistro del Mare, un ristorante di pesce italiano di alto livello nel porto di Dubai. A giugno, una partnership con MJS Holding in Arabia Saudita ha portato all'apertura del primo Black Tap nel King Abdullah Financial District (KAFD) di Riyadh.Le prossime aperture di quest'anno includono Mott 32, un rinomato ristorante cinese fondato a Hong Kong; un nuovo concetto di lounge ad alta energia, ATTIKO, sul tetto del W Mina Seyahi; e Signor Sassi, l'iconico ristorante italiano di Londra che aprirà al The St Regis The Palm. Oltre a Dubai, SHG intende aprire altre 15 sedi internazionali, rafforzando la sua presenza in 14 Paesi entro la fine del 2023."Rimaniamo impegnati nella crescita negli Emirati Arabi Uniti e nella più ampia regione del CCG", ha dichiarato Gonzalez. "Tuttavia, vogliamo anche portare il talento e l'ambizione del nostro team all'estero e applicare tutta l'esperienza che abbiamo sviluppato negli ultimi dieci anni, esportando gli standard di ospitalità di Dubai in un contesto più ampio. Siamo attivamente alla ricerca di opportunità di acquisizione per continuare la nostra crescita esponenziale in tutto il mondo e il supporto di Goldman Sachs è fondamentale per questa prossima fase di nostro business."