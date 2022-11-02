Sunset Hospitality Group, yönlendirmeyi hızlandırmak için Goldman Sachs Asset Management'tan $35 milyon
EINPresswire.com/ -- Sunset Konaklama Grubu ("SHG"), son derece popüler yaşam tarzı markalarını geliştirmek ve işletmek için tanınan çeşitlendirilmiş misafirperverlik grubu, Goldman Sachs Asset Management'tan ("Goldman Sachs") 35 milyon ABD Doları tutarında fon sağladı.
SHG on yıl önce Dubai'de kuruldu ve şu anda dünya çapında dokuz ülkede mevcut. Grup, diğerlerinin yanı sıra METT Hotels & Resorts, AURA, Azure Beach, SUSHISAMBA, Isola, Black Tap, L'amo, Ammos ve Drift Beach dahil olmak üzere geniş bir misafirperverlik yaşam tarzı markası portföyüne sahiptir ve işletmektedir.
Finansman, Marbella'daki amiral gemisi METT Hotel & Beach Resort'un 2023 yazında açılması da dahil olmak üzere iddialı uluslararası genişleme planlarını destekleyecek. SHG, Akdeniz bölgesi, İngiltere, ABD ve Asya'daki dditional 0pportunity'leri aktif olarak araştırıyor.
"Goldman Sachs'ın desteğini almaktan gurur duyuyoruz. Bu, performansımızın ve potansiyelimizin güçlü bir kanıtı ve inanılmaz derecede yetenekli ekibimizin sıkı çalışmasının sonucudur "diyor Sunset Hospitality Group CEO'su Antonio Gonzalez. "Yatırım, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne girişimcilik merkezi ve misafirperverlik için büyüyen bir merkez olarak duyulan güvenin bir işaretidir. Bu yeni bölüm için çok heyecanlıyız ve potansiyelimizi kanıtlamayı ve büyümemizi hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz."
Goldman Sachs Asset Management Genel Müdürü Patrick Ordynans şunları ekledi: "Sunset, son on yılda güçlü yönetim ekibi ve sağlam finansal profil ile desteklenen bir dizi güçlü marka geliştirdi. Şirketin iddialı büyüme planlarını desteklemeyi ve önümüzdeki yolculuğun bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz. "
SHG'nin büyüyen portföyünün bir parçası olarak, bu yılın başlarında ekip, Dubai'nin en popüler sahil şeridinde bir yemek ve eğlence konsepti olan Address Jumeirah Resort and Spa'da (JBR) DREAM'i açtı. Bunu, Dubai Limanı'nda lüks bir İtalyan deniz ürünleri restoranı olan L'Amo Bistro del Mare'nin açılışı izledi. Haziran ayında, Suudi Arabistan'daki MJS Holding ile yapılan bir ortaklık, Riyad'ın Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde (KAFD) ilk Black Tap'in açılmasına yol açtı.
Bu yıl yaklaşan açılışlar arasında Hong Kong'da kurulan ünlü bir Çin restoranı olan Mott 32; W Mina Seyahi’nin çatısında yeni bir yüksek enerjili lounge konsepti olan ATTIKO ve St Regis The Palm'da açılacak olan Londra'nın ikonik İtalyan restoranı Signor Sassi. SHG, Dubai'nin ötesinde, 2023 yılı sonuna kadar 14 ülkede varlığını güçlendirerek 15 ek uluslararası mekan açmayı hedefliyor.
Gonzalez, "BAE ve daha geniş GCC bölgesinde büyümeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. "Bununla birlikte, ekibimizin yetenek ve hırsını daha da ileriye götürmek ve son on yılda geliştirdiğimiz tüm know-how'ı uygulamak ve Dubai misafirperverlik standartlarını daha geniş bir aşamaya ihraç etmek istiyoruz. Dünya çapında üstel büyümemizi sürdürmek için satın alma fırsatlarına aktif olarak bakıyoruz ve Goldman Sachs'ın desteği, şirketimizin bu yeni aşamasının temelini oluşturuyor."
Pragati Malik
SHG on yıl önce Dubai'de kuruldu ve şu anda dünya çapında dokuz ülkede mevcut. Grup, diğerlerinin yanı sıra METT Hotels & Resorts, AURA, Azure Beach, SUSHISAMBA, Isola, Black Tap, L'amo, Ammos ve Drift Beach dahil olmak üzere geniş bir misafirperverlik yaşam tarzı markası portföyüne sahiptir ve işletmektedir.
Finansman, Marbella'daki amiral gemisi METT Hotel & Beach Resort'un 2023 yazında açılması da dahil olmak üzere iddialı uluslararası genişleme planlarını destekleyecek. SHG, Akdeniz bölgesi, İngiltere, ABD ve Asya'daki dditional 0pportunity'leri aktif olarak araştırıyor.
"Goldman Sachs'ın desteğini almaktan gurur duyuyoruz. Bu, performansımızın ve potansiyelimizin güçlü bir kanıtı ve inanılmaz derecede yetenekli ekibimizin sıkı çalışmasının sonucudur "diyor Sunset Hospitality Group CEO'su Antonio Gonzalez. "Yatırım, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne girişimcilik merkezi ve misafirperverlik için büyüyen bir merkez olarak duyulan güvenin bir işaretidir. Bu yeni bölüm için çok heyecanlıyız ve potansiyelimizi kanıtlamayı ve büyümemizi hızlandırmayı dört gözle bekliyoruz."
Goldman Sachs Asset Management Genel Müdürü Patrick Ordynans şunları ekledi: "Sunset, son on yılda güçlü yönetim ekibi ve sağlam finansal profil ile desteklenen bir dizi güçlü marka geliştirdi. Şirketin iddialı büyüme planlarını desteklemeyi ve önümüzdeki yolculuğun bir parçası olmayı dört gözle bekliyoruz. "
SHG'nin büyüyen portföyünün bir parçası olarak, bu yılın başlarında ekip, Dubai'nin en popüler sahil şeridinde bir yemek ve eğlence konsepti olan Address Jumeirah Resort and Spa'da (JBR) DREAM'i açtı. Bunu, Dubai Limanı'nda lüks bir İtalyan deniz ürünleri restoranı olan L'Amo Bistro del Mare'nin açılışı izledi. Haziran ayında, Suudi Arabistan'daki MJS Holding ile yapılan bir ortaklık, Riyad'ın Kral Abdullah Finans Bölgesi'nde (KAFD) ilk Black Tap'in açılmasına yol açtı.
Bu yıl yaklaşan açılışlar arasında Hong Kong'da kurulan ünlü bir Çin restoranı olan Mott 32; W Mina Seyahi’nin çatısında yeni bir yüksek enerjili lounge konsepti olan ATTIKO ve St Regis The Palm'da açılacak olan Londra'nın ikonik İtalyan restoranı Signor Sassi. SHG, Dubai'nin ötesinde, 2023 yılı sonuna kadar 14 ülkede varlığını güçlendirerek 15 ek uluslararası mekan açmayı hedefliyor.
Gonzalez, "BAE ve daha geniş GCC bölgesinde büyümeye olan bağlılığımızı sürdürüyoruz" dedi. "Bununla birlikte, ekibimizin yetenek ve hırsını daha da ileriye götürmek ve son on yılda geliştirdiğimiz tüm know-how'ı uygulamak ve Dubai misafirperverlik standartlarını daha geniş bir aşamaya ihraç etmek istiyoruz. Dünya çapında üstel büyümemizi sürdürmek için satın alma fırsatlarına aktif olarak bakıyoruz ve Goldman Sachs'ın desteği, şirketimizin bu yeni aşamasının temelini oluşturuyor."
Pragati Malik
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