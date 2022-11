HEXO présente les résultats financiers du 4T2022 et de l’EF2022

Le remaniement organisationnel a renforcé l’entreprise et a positionné HEXO pour un succès à long terme

/EIN News/ -- Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué de presse désigné » aux fins du supplément de prospectus de la Société daté du 2 mai 2022 à son prospectus préalable de base simplifié en date du 7 mai 2021 et modifié et mis à jour le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 31 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (TSX : HEXO ; NASDAQ) : (« HEXO » ou la « Société »), cheffe de file dans la production de produits de cannabis de qualité, publie aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre (« 4T2022 ») et l’exercice financier clos le 31 juillet 2022 (l’« EF2022 »). Tous les montants en devises sont indiqués en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire.

« Le quatrième trimestre a été une période de réalignement stratégique pour HEXO, déclare Charlie Bowman, président-directeur général de HEXO. Nous nous sommes concentrés sur les changements qui permettront à HEXO de maintenir et d'étendre sa position solide sur le marché canadien du cannabis. En nous engageant sur trois priorités essentielles — orienter la Société vers la réussite, réinitialiser l’organisation pour la rentabilité et la croissance, et offrir une expérience de cannabis privilégiée à ses clients et autres parties prenantes — nous avons pris les mesures nécessaires pour positionner la Société en vue d’une réussite à long terme et nous en sommes sortis plus forts en tant qu’entreprise. »

« Le refinancement de du billet convertible garanti de premier rang a permis de redresser le bilan et d’augmenter les réserves de trésorerie, nous permettant de nous concentrer sur une croissance rentable, déclare Julius Ivancsits, chef de la direction financière par intérim de HEXO. Nous concentrons nos efforts sur les flux de trésorerie et, à cette fin, nous avons réduit nos frais de personnel de 65 M$, nous nous sommes séparés des activités qui n’offrent pas d’avantage concurrentiel à HEXO et nous nous sommes concentrés sur la qualité de nos revenus, tout en optimisant notre fonds de roulement. Nous avons également rationalisé pour améliorer notre mix produits. »

« Avec cette une base solide maintenant établie, HEXO est passée à la deuxième phase de notre transformation — se concentrer sur la production de nos marques et produits piliers que recherchent les clients, être à la pointe de l’innovation et renforcer nos parts de marché, ajoute M. Bowman. Nous avons fait évoluer notre leadership de part en part de l’organisation et bénéficions d’une solide intégration au sein de nos marques les plus performantes. En nous recentrant sur ces produits et en veillant à ce qu’ils ne se fassent pas concurrence, nous avons créé une clientèle fidèle et avons affiné ce qui permet véritablement à HEXO de se démarquer de ses pairs. »

Principaux résultats financiers

HEXO a enregistré un revenu net de 191,1 M$ pour l’EF2022, contre 123,8 M$ pour l’exercice financier clos le 31 juillet 2021 (« EF2021 »).

La Société a enregistré une perte du BAIIA ajusté de (7 467 $) au 4T2022, soit une amélioration de 10 870 $ comparativement au 3T2022, et une amélioration de 3 281 $ comparativement au quatrième trimestre de l’EF2021 (« 4T2021 »).

HEXO a conclu la transaction Tilray, modifiant les conditions des billets convertibles garantis de premier rang et atténuant les pressions connexes de liquidité et de dilution associées à la structure de la dette précédente.

HEXO a enregistré un revenu net de 42,5 M$ au 4T2022, soit une augmentation de 10 % comparativement à 38,8 M$ au 4T2021 et une diminution de 7 % comparativement à 45,6 M$ de revenu net du troisième trimestre de l’EF2022 (« 3T2022 »).

Les frais généraux, administratifs, de R&D, de vente, de marketing et de promotion du 4T2022 en pourcentage du chiffre d’affaires net se sont améliorés de 43 % et 32 % comparativement au 3T2022 et au 4T2021 respectivement. Ce ratio principal est resté stable pour l’EF2022 comparativement à l’EF2021, mais la taille et la portée de la Société ont considérablement augmenté lors de l’acquisition de Redecan au premier trimestre de l’EF2022 (« 1T2022 »).

Les dépenses d’exploitation totales ont diminué de 42 %, d’un trimestre à l’autre.



Faits saillants

Modification du billet convertible garanti de premier rang

Le 12 juillet 2022, la Société, Tilray Brands Inc. (« Tilray ») et HT Investments MA LLC (« HTI ») ont modifié et mis à jour les conditions du billet convertible garanti de premier rang en circulation, initialement émis par la Société à HTI (le « Billet original »). Le billet convertible modifié et mis à jour (le « Billet modifié ») a été immédiatement cédé à Tilray conformément aux termes d’un accord de cessation et de prise en charge modifié et mis à jour. Tilray a acquis 100 % du solde principal impayé restant de 173,7 millions $ US du Billet modifié.

Initialement, le Billet original permettait au détenteur d’exiger que la Société rembourse partiellement le Billet original sous certaines conditions. Le mécanisme de remboursement optionnel du détenteur a été retiré du Billet modifié, ce qui élimine le risque antérieur de paiements de rachat mensuels forcés, payables en espèces, lorsque la Société ne satisfaisait pas la condition de fonds propres définie dans l’accord. La direction n’a pas pu choisir de répondre aux rachats optionnels par l’émission d’actions. Les principales conditions modifiées du Billet modifié comprennent une prolongation de trois ans de la date d’échéance, jusqu’au 1er mai 2026, l’ajout de paiements d’intérêts semestriels à 5 %, le retrait de la limite de propriété de 9,99 % et des liquidités sans restriction de 85,7 millions $ US.

Dépôt de Zenabis sous la LACC et perte de contrôle

Le 17 juin 2022, Zenabis Global Inc. (« Zenabis ») et ses filiales directes et indirectes en propriété exclusive (collectivement, le « Groupe Zenabis ») ont déposé auprès de la Cour supérieure du Québec une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») afin de restructurer leurs affaires commerciales et financières. Lors du dépôt de la demande de protection en vertu de la LACC, la direction a déterminé que le contrôle de Zenabis a été perdu en raison de la cessation de la capacité de la direction à pouvoir de diriger les activités pertinentes de Zenabis.

À la suite de la déconsolidation, la valeur comptable des actifs et des passifs de Zenabis a été retirée des états consolidés de la situation financière de la Société. Le montant total déconsolidé du bilan de HEXO était de 82 M$, dont 3,4 M$ de trésorerie, 29,6 M$ d’inventaire et d’actifs biologiques, 13,8 M$ d’immobilisations corporelles (propriétés, équipement, plantes) et d’actifs destinés à la vente, 55,5 M$ de débenture garantie et (21,0) M$ d’autres actifs et passifs, nets. La Société a comptabilisé un gain sur la décomptabilisation des actifs nets de Zenabis dans le résultat hors exploitation, pour un total de 25,0 M$.

Le 31 octobre 2022, la Société a été informée qu’une filiale de SNDL Inc. a acquis certains actifs et actions des membres du groupe Zenabis et, à compter de cette date, la Société n’a plus aucune participation directe ou indirecte dans le groupe Zenabis ni aucune affiliation d’entreprise avec ce dernier.

Risque de liquidité

Comme précisé ci-dessus, au cours du 4T2022, la direction a recapitalisé la dette de premier rang de la Société et a considérablement amélioré sa position de liquidité et son fonds de roulement. Parallèlement à la restructuration de la dette, au 3T2022 la Société a conclu une entente définitive avec une société affiliée de KAOS Capital Ltd (« KAOS »), afin de fournir une convention d’achat de titres à hauteur de 180 M$ (la « MCG »), qui permettrait à la Société d’avoir accès à un capital de 5 M$ par mois sur une période de 36 mois pour permettre d’assurer le remboursement de la dette et des intérêts en vertu du billet garanti modifié et réaffecté. Les actions ordinaires à émettre en vertu de la MCG (les « Actions MCG ») seront émises avec une réduction de 7 % du cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions ordinaires à la Bourse de Toronto au moment où la demande sera faite. La Société prévoit utiliser 60 % du produit de l’acquisition pour le paiement de la dette et des intérêts associés au billet à ordre convertible. En date du présent communiqué de presse, le supplément de prospectus qualifiant les Actions MCG n’avait pas été déposé et la MCG n’avait donc pas été utilisée.

Au cours de la seconde moitié de l’exercice, la nouvelle direction de la Société a identifié et entamé certaines occasions et initiatives de réduction des coûts afin de réaligner fondamentalement les dépenses d’exploitation et les flux de trésorerie pour stimuler la rentabilité et résoudre les problèmes de liquidités. Ces initiatives comprennent :

La conclusion d’ententes commerciales avec Tilray, y compris (i) une entente de cofabrication prévoyant des services de fabrication entre les parties, (ii) une entente de services consultatifs pour certains services consultatifs devant être fournis par Tilray à HEXO, et (iii) une entente d’approvisionnement et de réduction des coûts pour des efficiences à réaliser dans les activités de chaque partie en ce qui concerne les services administratifs, les services commerciaux de tiers, l’approvisionnement, les services de distribution interne sur une base continue par la création d’un Comité d’efficacité avec une représentation conjointe de HEXO et de Tilray, et une entente avec Tilray pour négocier un accord concernant les ventes internationales et les ententes d’approvisionnement.

Réduire l’effectif total de la Société et restructurer l’organisation pour les besoins opérationnels et administratifs futurs ;

Minimiser la dépendance de la Société à l’égard des fournisseurs de services tiers et réduire les honoraires professionnels ; et

Liquider certains actifs déclassés et disponibles à la vente de la Société annoncés précédemment.

Le 31 juillet 2022, la Société détenait une trésorerie et des équivalents de trésorerie de 83 238 $ (67 462 $ au 31 juillet 2021) que la direction estime suffisants pour répondre aux besoins prévus de la Société en matière de fonds de roulement et de flux de trésorerie d’exploitation au cours des 12 prochains mois. Toutefois, la Société demeure assujettie à une clause de liquidité minimale de 20 millions $ US en vertu du Billet à ordre convertible ainsi que certains engagements financiers et non financiers. En outre, la débenture convertible à 8 % de la Société arrive à échéance en décembre 2022, ce qui nécessitera un remboursement en espèces de 40 140 $.

Un risque demeure que les initiatives de réduction des coûts de la Société ne génèrent pas suffisamment de flux de trésorerie d’exploitation pour répondre aux exigences liées aux clauses restrictives financières et, en tant que telles, ces circonstances créent des incertitudes importantes qui laissent planer un doute substantiel sur la capacité de la Société à s’acquitter de ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance et, par conséquent, sur le bien-fondé de l’utilisation des principes comptables applicables à la continuité d’exploitation.

Principaux résultats financiers

Trimestres clos les Pour les exercices clos les 31 juillet

2022 30 avril

2022 31 juillet

2021 31 juillet

2022 31 juillet

2021 $ $ $ $ $ Produits tirés de la vente de marchandises 60 227 63 590 53 022 265 418 173 081 Droits d’accise (17 910) (18 021) (14 365) (74 717) (49 583) Produits nets tirés de la vente de marchandises 42 317 45 569 38 657 190 701 123 498 Produits complémentaires 177 – 103 402 271 Revenus nets 42 494 45 569 38 760 191 103 123 769 Coût des marchandises vendues (83 432) (55 179) (37 261) (282 985) (89 594) Perte brute avant ajustements de la juste valeur (40 938) (9 610) 1 499 (91 882) 34 175 Ajustements de la juste valeur1 5 075 4 335 1 735 16 210 14 623 Profit (perte) brut (35 863) (5 275) 3 234 (75 672) 48 798 Charges d’exploitation (73 903) (127 704) (63 116) (992 053) (134 293) Perte d’exploitation (109 766) (132 979) (59 512) (1 067 725) (85 495) Autres charges et pertes2 3 592 (19 723) (9 630) (44 696) (29 664) Résultat avant impôts (106 174) (152 702) (69 512) (1 112 421) (115 159) Recouvrement d’impôts courants et différés 5 787 7 697 397 38 813 397 Autres éléments du résultat global (1 980) (1 658) 1 156 17 323 1 152 Total du résultat net et du résultat global (102 367) 127 704 63 116 (1 056 285) 134 293

1 Juste valeur réalisée des stocks vendus et profit latent découlant des variations de la juste valeur des actifs biologiques.

2 Intérêts débiteurs nets et produits (charges) hors exploitation



Charges d’exploitation

31 juillet

2022 30 avril

2022 31 juillet

2021 31 juillet

2022 31 juillet

2021 $ $ $ $ $ Frais généraux et administratifs (« G&A »)1 12 586 23 605 19 160 81 243 58 187 Vente, marketing et promotion (« V, M&P ») 4 975 5 366 3 665 22 932 10 348 Rémunération à base d’actions 786 5 769 827 14 396 11 731 Recherche et développement (« R et D ») 231 540 934 3 216 3 835 Amortissement des immobilisations corporelles 2 652 1 579 1 728 7 428 6 097 Amortissement des immobilisations incorporelles 3 338 2 957 1 002 21 347 2 050 Frais de restructuration 3 788 2 804 1 562 15 105 3 283 Perte de valeur des immobilisations corporelles 7 899 83 171 19 350 215 003 20 230 Dépréciation des immobilisations incorporelles – – – 140 839 – Dépréciation de l’écart d’acquisition – – – 375 039 – Réalisation d’un contrat onéreux 1 000 – – 1 000 – Perte de valeur de l’investissement dans les coentreprises et associées 30 835 – – 57 760 - Cessation d’actifs à long terme – – – - 1 294 Perte (profit) à la cessation d’immobilisations corporelles 396 (2 935) 19 (2 466) 64 Coûts des opérations d’acquisition 5 417 1 175 14 869 35 538 17 174 Frais de recouvrement de Santé Canada1 – 3 673 – 3 673 – Total 73 903 127 704 63 116 992 053 134 293

1 La Société a ajusté la présentation des frais de vente et des frais généraux et administratifs pour ventiler les frais de recouvrement de Santé Canada afin de faciliter l’examen et l’identification des utilisateurs.

Revenus nets : Les produits nets du 4T2022 ont augmenté de 10 % comparativement aux produits nets du 4T2021 en raison des ventes accrues provenant de l’acquisition de Redecan (acquise au 1T2022), qui a contribué à un revenu net de 18 274 $ au 4T2022. En excluant l’impact des acquisitions d’entreprises, les revenus nets ont diminué de 38 %, en raison de la baisse des ventes de marques abandonnées et de la rationalisation des UGS, Les produits de l’EF2022 totalisent 191 103 $ ce qui représente une augmentation de 54 % comparativement à l’EF2021. Cette augmentation est principalement attribuable aux acquisitions de Redecan (acquis au 1T2022) et de Zenabis (acquis au 4T2021), qui ont contribué respectivement à 60 297 $ et 30 816 $ de revenu net au cours de l’EF2022. En excluant l’impact des acquisitions d’entreprises, les revenus nets ont diminué de 19 %.

Coût des ventes et marge brute ajustée : Les marges brutes ajustées totales non liées aux boissons du 4T2022 ont diminué de 25 % à 14 % comparativement au 4T2021 en raison d’un prix moyen par gramme inférieur et de variations de production défavorables. Les radiations, destructions et ajustements de la valeur nette de réalisation des stocks totalisaient 43 099 $ au 4T2022, principalement en raison de stocks vieillis et excédentaires. La matérialisation de la juste valeur des regroupements d’entreprises s’est élevée à 3 052 $, comparativement à 2 272 $ au 4T2021.

Dépenses d’exploitation : Les dépenses d’exploitation du 4T2022 totalisaient 73 903 $, soit une augmentation de 17 % comparativement au 4T2021. Le facteur principal de cette augmentation est la perte de valeur hors trésorerie de l’investissement de la Société dans Truss LP. En excluant la perte dans Truss LP, les dépenses d’exploitation ont diminué de 32 % comparativement au 4T2021 grâce aux mesures de réduction des coûts de la Société. Sur une base annuelle, les dépenses d’exploitation ont augmenté, passant de 134 293 $ pour l’EF2021 à 992 053 $ pour l’EF2022. Cette différence est en grande partie attribuable aux dépréciations hors trésorerie des actifs fixes et incorporels de la Société, ainsi qu’à la dépréciation au 2T2022 de l’écart des acquisitions de la Société. Les frais généraux et administratifs et les frais de vente, marketing et publicité ont augmenté en raison de l’augmentation de l’échelle générale des exploitations de la Société à la suite des acquisitions d’entreprises au 4T2021 et au 1T2022, ce qui a entraîné une hausse des frais généraux et administratifs. Les activités de restructuration de la Société totalisaient 15 105 $ durant l’EF2022 pour aligner l’exploitation sur la trajectoire de la rentabilité. En excluant les dépréciations et les coûts de restructuration, les dépenses d’exploitation ont augmenté de 70 %, principalement en raison de l’augmentation des coûts d’acquisition liés à Redecan et 48North, des coûts de recapitalisation du Billet à ordre convertible de la Société et de l’augmentation de l’amortissement au cours de l’EF2022 en raison des immobilisations incorporelles acquises par la Société lors des acquisitions d’entreprises.

Autres revenus et pertes : Les produits (charges) du 4T2022 se sont élevés à 16 664 $, comparativement à (23 212) $ au 4T2021. Les principaux facteurs de la valeur du 4T2022 sont le gain net de 20 534 $ sur l’extinction de la dette liée au Billet à ordre convertible, tandis que le solde du 4T2022 provient de 18,8 M$ en frais de financement de liés au Billet original et 3,0 M$ de charges d’intérêts de la dette acquise de Zenabis. Les produits (charges) de l’EF2022 de 2 112 $ sont attribuables aux paiements d’intérêts sur les billets convertibles de premier rang de la Société, qui ont été largement compensés par le gain net sur l’extinction du Billet modifié. Le solde de l’EF2021 de (30 523 $) est attribuable aux frais de financement liés à l’acquisition du Billet original et de Zenabis, au 4T2021 mentionnés ci-dessus et aux charges d’intérêts supplémentaires sur les débentures convertibles de la Société. Les produits (charges) hors exploitation du 4T2022 ont totalisé (13 072) $. Les principaux facteurs du solde sont la perte amortie au Jour 1 sur le Billet modifié, le gain net sur la perte de contrôle de la filiale et le gain sur la résiliation du bail de Belleville. Les produits (charges) hors exploitation de l’EF2022 se sont élevés à (46 808) $, les principaux facteurs étant la perte amortie au Jour 1 sur le Billet modifié, le gain de réévaluation des instruments financiers de la Société, le gain net sur la perte de contrôle d’une filiale et le gain sur la résiliation du bail de Belleville. Les produits (charges) hors exploitation de l’EF2021 ont totalisé 859 $, les principaux facteurs étant la perte amortie au Jour 1 sur le Billet modifié, les pertes de réévaluation des instruments financiers de la Société et les pertes des investissements dans les coentreprises. Ces montants sont largement compensés par des gains de change provenant des soldes de trésorerie en dollars américains de la Société et des recouvrements reconnus sur les partenariats en lien avec Truss LP.





Paramètres spécifiques du bilan

En date du 31 juillet 2022 31 juillet 2021 $ $ Trésorerie et équivalents de trésorerie 83 238 67 462 Trésorerie affectée 32 224 132 246 Actifs biologiques et inventaire 82 315 149 611 Autres actifs courants 473 870 476 485 Comptes fournisseurs et charges à payer 72 581 63 557 Dette actuelle 248 680 421 264 Fonds de roulement1 123 730 189 920 Immobilisations corporelles 285 866 393 902 Bien destinés à la vente 5 121 – Total des biens 680 949 1 311 803 Passif total 367 257 579 538 Capitaux propres 313 692 732 265

1 Défini comme les actifs à court terme de la Société moins les passifs à court terme nets du billet convertible garanti de premier rang modifié et réaffecté. Le billet est classé comme passif à court terme, car le prêteur détient la capacité de convertir unilatéralement le billet en actions et ne représente donc pas un passif basé sur la trésorerie pour la Société dans l’année qui suit le 31 juillet 2022. Le fonds de roulement est utilisé comme mesure de référence par la direction pour évaluer la capacité de la Société à faire face à ses obligations futures.

BAIIA ajusté

4T2022 3T2022 4T2021 $ $ $ Total de la perte nette (106 174) (152 702) (69 512) Charges financières (revenus), net 3 870 4 964 23 211 Amortissement (coût des ventes) 5 112 4 814 2 308 Amortissements (dépenses d’exploitation) 2 652 1 579 1 728 Amortissements (dépenses d’exploitation) 3 338 2 957 1 002 BAIIA courant (91 202) (138 388) (41 263) (Profits) pertes de placement 9 036 14 346 (13 471) Ajustements de la juste valeur hors trésorerie (2 023) 61 537 Charges non récurrentes 9 205 3 979 16 431 Autres éléments hors trésorerie 67 517 101 665 27 018 BAIIA ajusté (7 467) (18 337) (10 748)

D’un trimestre à l’autre, le BAIIA ajusté de la Société s’est amélioré de 10 870 $. Cette augmentation est attribuable aux économies totales de 39 % réalisées par la Société dans les frais généraux, administratifs, de marketing et de promotion. Ces améliorations sont le résultat des efforts de restructuration et de rajustement de ses opérations et de ses effectifs (charges salariales). La Société note que l’impact des frais de cannabis de Santé Canada de 3 673 $ (un prélèvement de 2,3 % basé sur les ventes totales de cannabis de la Société entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2022, nettes des frais d’expédition et d’achat de cannabis) est reconnu au troisième trimestre de chaque exercice. Les frais d’exploitation de la Société (G&A, R&D et V, M&P) en pourcentage des ventes nettes au 4T2022 se sont améliorés de 20 % comparativement au trimestre précédent. L’amélioration du BAIIA ajusté ci-dessus est compensée par la baisse de la marge brute ajustée comptabilisée au cours de la période.

Démission de l’auditeur

Le 11 octobre 2022, l’auditeur de la Société, PricewaterhouseCoopers LLP (« PwC »), a informé la Société de sa décision, de sa propre initiative, de renoncer à se représenter comme auditeur de la Société après la publication de son rapport d’audit sur les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice financier se terminant le 31 juillet 2022. Conformément aux exigences du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 51-102 »), un avis de changement d’auditeur et la lettre d’accusé de réception de PwC ont été déposés sur SEDAR sous le profil de HEXO. Il n’y a eu aucun « événement à signaler » (au sens du Règlement 51-102) impliquant PwC.

Mesures non-conformes aux IFRS

Dans ce communiqué de presse, il est fait référence au profit brut avant les ajustements, au profit ou à la marge avant les ajustements de la juste valeur, au profit brut ajusté ou à la marge brute et au BAIIA ajusté et au fonds de roulement ajusté, qui ne sont pas des mesures du rendement financier selon les Normes internationales d’information financière (IFRS). Ces paramètres et mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS, n’ont pas de signification prescrite par les IFRS et ne sont que peu susceptibles d’être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont fournies à titre d’information complémentaire aux mesures conformes aux IFRS, car elles permettent de mieux comprendre nos résultats d’exploitation du point de vue de la direction. À ce titre, ces mesures ne doivent pas être considérées isolément ou comme substitut d’un examen de nos informations financières présentées selon les IFRS. Les définitions et les rapprochements de tous les termes ci-dessus se trouvent dans le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 octobre 2022 qui est déposé sous le profil de la Société, respectivement sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR à www.sec.gov.

À propos de HEXO Corp.

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. La Société dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Maintenant qu’elle a fait l’acquisition de Redecan et de 48North, HEXO est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour plus d’informations, consulter le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des informations et des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« Énoncés prospectifs »), y compris et sans s’y limiter : les projections de flux de trésorerie de la Société ; le succès des initiatives de réduction des coûts mises en œuvre pour réaligner les dépenses d’exploitation et améliorer les flux de trésorerie d’exploitation ; l’utilisation du produit de la MCG. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’en date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Rapport de gestion et les états financiers consolidés et les notes y afférents au 31 juillet 2022 et pour l’exercice clos à cette date. Les lecteurs sont priés de se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de la section suivante du présent communiqué de presse. Des informations supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de la société sur SEDAR à www.sedar.com et EDGAR sur www.sec.gov; y compris la notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 juillet 2022, datée du 31 octobre 2022.