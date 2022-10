Fa’asilasilaga Fa’apitoa a le Afioga i le Palemia, Afioga Fiame Naomi Mataafa – (Aso Gafua, 31 Oketopa 2022)

SAMOA, October 31 - Ou te fa’atalofa atu i le pāia mauāluga o le atunu’u. E afua mai i mauga mauāluluga, se’ia o’o atu i ona papa tuloto. Fa’amālō le folau manuia, fa’afetai le fa’atoatoa. O lenei o le a mavae atu le masina lona 10 o lenei tausaga. Fa’afetai i le agalelei lē mavae o le Atua, ma lana tausiga mo si o tatou atunu’u.

O lo’o fa’agasolo pea galuega tau i le Mālō i ana auaunaga e tu’uina atu i le atunu’u aemaise matā’upu tāua e faia i ai fa’ai’uga mo le sologa lelei o galuega. O le vaiaso nei ua fa’amautū ai le tofiga mo le Peresetene o le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa e tusa ai ma le fa’asinomaga a le Tulafono Teuteu o le Fa’avae 2020 ma le Tulafono o Fanua ma Suafa 2020. Ma ua tofia i ai le afioga iā Lesātele Rapi Va’ai e tau’aveina lenei tofiga.

O lo’o silafia e le atunu’u, sa tau’aveina lenei tofiga mauāluga o le Itumāvae o le Fa’amasinoga ma Tulaga Tau Fa’amasinoga e le afioga iā Fepulea’i Atila Ropati.

E le itiiti le fa’afetai i le afioga iā Fepuleai i lona tau’aveina o lenei tofiga i tausaga ua mavae. O lu’itau i tulaga fa’aletulafono i le suiga mai i le Tulafono o Fanua ma Suafa 1981, aga’i mai i le Tulafono Fou o Fanua ma Suafa 2020 o lo’o manino ona aulape, ma e mulimulita’i fo’i i ai le tofiga o le Peresetene ma Fa’amasino o le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa.

O le tofia ai o le afioga iā Lesātele Rapi Va’ai, ou te taofi o se filifiliga ua talafeagai. O le afioga iā Lesātele o se ali’i Loia, ma sa tofia o se Fa’amasino o le Fa’amasinoga Fa’aitumālō (Distrcit Judge) i le 1996. O le 2001 sa tofia ai o se tasi o Fa’amasino o le Fa’amasinoga Mauāluga a Samoa (Supreme Court), ma fa’aauau ai se’ia tau mai i le 2017. O le tausaga na te’a nei sa toe tofia ai o se Fa’amasino (Acting Judge) o le Fa’amasinoga Mauāluga a Samoa. O se tamāli’i ua tele tausaga o galue i le Fa’amasinoga ma e telē lona sao i fa’ai’uga tetele sa feagai ma le Fa’amasinoga i nei tausaga e tele.

O ona tomai fa’amatai Samoa, fa’atausi ‘āiga, e fa’apale i lona silafia ma le iloa lautele o le Tulafono, o se so’otaga lelei lea mo le tofiga ua tofia ai nei. E fa’amoemoe o le Aso Lulu, 02 Novema o le a faia ai le sauniga mo le fa’atautōina o le afioga iā Lesātele, ma amata fa’atino ai galuega e pei ona mo’omia ai le Peresetene o le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa.

Samoa e, e le’o po lava malaē i le tāua tele o lenei Fa’amasinoga, ona o le puipuiga o ā tatou measina. O tofi o ‘Āiga, Nu’u ma Itumālō ma le atunu’u i ona fanua ma suafa, o lo’o ta’oto i le Fa’amasinoga o Fanua ma Suafa. O le ala fo’i lea e ao ai lava ona fa’atāua tofiga o le Fa’amasinoga lenei, ina ia mafai ona puipuia measina ma o tatou tofi. Ia manuia le tula’i mai o le afioga iā Lesātele e tau’ave le tofiga o le Peresetene o Fanua ma Suafa.

Talofa and greetings. I wish to advise the public that his honor Lesātele Rapi Va’ai has been appointed to the position of President of the Lands and Titles Court as per provisions of the Constitutional Amendment Act 2020. He will be sworn in this coming Wednesday, 02nd November.

Lesātele is a lawyer and was first appointed to the District Court in 1996. He was appointed to the Supreme Court in 2001 until 2017.

In 2021 he was again appointed as a Judge of the Supreme Court.

As a senior Samoan matai together with his vast experience in the workings of the Courts including the Lands and Titles Court, he will bring wise leadership to the Presidency of the Lands & Titles Court.

I wish to acknowledge his honor Fepulea’i Atila Ropati who is the outgoing President of the Lands & Titles Court for his service in this important Court on matters Samoan.

The work of the Lands & Titles Court is central to the protection and preservation of Samoa’s customs and traditions.

We wish his honor Lesātele Rapi Va’ai God’s blessings on his appointment.

SOIFUA.