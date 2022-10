Le Groupe hôtelier Sunset obtient un financement de $35 millions part de Goldman Sachs Asset Management

Antonio Gonzalez - Chairman and CEO Sunset Hospitality Group Aura Sky Pool, the world's highest 360° infinity pool by Sunset Hopsitality Group DREAM, a dinner and show concept by Sunset Hospitality Group

FRANCE , FRANCE, FRANCE , October 31, 2022 / EINPresswire.com / -- Le Groupe hôtelier Sunset (« SHG »), qui est une entreprise hôtelière diversifiée, réputé dans le développement et l’exploitation des grandes marques lifestyle, a obtenu un financement de 35 millions de dollars américains de la part de Goldman Sachs Asset Management (« Goldman Sachs »).L’entreprise SHG a été fondée à Dubaï il y a dix ans et est actuellement présente dans neuf pays à travers le monde. Le groupe possède et exploite un vaste portefeuille de marques d’hospitalité et de style de vie, notamment METT Hotels & Resorts, AURA, Azure Beach, SUSHISAMBA, Isola, Black Tap, L'amo, Ammos et Drift Beach, entre autres.Le financement appuiera d’ambitieux plans d’expansion internationale, y compris l’ouverture à l’été 2023 de la propriété phare METT Hotel & Beach Resort, à Marbella. SHG explore activement d’autres opportunités dans la région méditerranéenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Asie.« Nous sommes très fiers de recevoir le soutien de Goldman Sachs. C’est un témoignage puissant de notre performance et de notre potentiel, et c’est le résultat du travail acharné de notre équipe incroyablement talentueuse », a déclaré Antonio Gonzalez, PDG du Groupe hôtelier Sunset. « Cet investissement est un signe de confiance envers Dubaï et les Émirats arabes unis en tant que pôle d’entrepreneuriat et centre d’accueil en plein essor. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre, et nous sommes impatients de prouver notre potentiel et d’accélérer notre croissance. »Patrick Ordynans, directeur général de Goldman Sachs Asset Management, a ajouté : « Sunset a développé un certain nombre de marques fortes au cours de la dernière décennie, soutenu par une équipe de direction dynamique et un profil financier solide. Nous avons hâtes de soutenir les plans de croissance ambitieux de l’entreprise et de faire partie de cette nouvelle aventure. »Dans le cadre du portefeuille croissant de SHG, plus tôt cette année, l’équipe a ouvert DREAM au Jumeirah Resort and Spa (JBR), un concept de restauration et de divertissement sur la côte la plus populaire de Dubaï. Il a été suivi par l'ouverture de L’Amo Bistro del Mare, un restaurant haut de gamme de fruits de mer italien au sein du Dubai Harbour. En juin, un partenariat avec MJS Holding en Arabie saoudite a conduit à l’ouverture du premier Black Tap dans le quartier financier du roi Abdallah (KAFD) à Riyad.Parmi les ouvertures à venir cette année, nous comptons Mott 32, un restaurant chinois de renom fondé à Hong Kong ; un nouveau concept de salon à haute énergie, ATTIKO, sur le toit du W Mina Seyahi, et Signor Sassi, le restaurant italien emblématique de Londres qui ouvrira à St. Regis The Palm. Au-delà de Dubaï, SHG a pour objectif d’ouvrir 15 autres établissements internationaux, consolidant ainsi sa présence dans 14 pays d’ici la fin de l'année 2023.« Nous demeurons déterminés à poursuivre la croissance au sein des Émirats arabes unis et dans la région élargie du CCG », a déclaré Gonzalez. « Cependant, nous voulons également étendre le talent et l'ambition de notre équipe et employer le savoir-faire que nous avons développé au cours de la dernière décennie, en exportant les normes d’hospitalité de Dubaï sur une scène plus large. Nous recherchons activement des opportunités d’acquisition pour poursuivre notre croissance exponentielle dans le monde et le soutien de Goldman Sachs est fondamental pour cette nouvelle phase de la vie de notre entreprise. »