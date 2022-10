L'UCSF QBI félicite Nevan Krogan, Ph.D. en tant que lauréat du prestigieux prix français de la Légion d'honneur et accueille favorablement de nouvelles relations étroites avec l'Institut Pasteur

/EIN News/ -- – Deux centres universitaires de renom forment le Centre d'excellence Institut Pasteur-UCSF QBI sur les maladies émergentes avec des opérations/sites prévus à San Francisco et Paris –



SAN FRANCISCO et PARIS, 31 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Quantitative Biosciences Institute (QBI) de l'Université de Californie à San Francisco (UCSF) a annoncé aujourd'hui que Nevan Krogan, Ph.D., fondateur du Groupe de recherche sur le coronavirus du QBI (QCRG) et directeur du QBI, a reçu la plus haute distinction en France, la Légion d'honneur, lors d'une cérémonie à Paris. Cet honneur a été décerné au Dr Krogan pour son leadership dans la formation d'une collaboration de recherche internationale entre des organisations universitaires et industrielles du monde entier et pour leurs contributions scientifiques significatives utilisant une nouvelle méthodologie d'identification des modifications virales des protéines humaines qui ont alimenté la pathologie du SARS-CoV-2 pour identifier les traitements potentiels contre la COVID-19.

Frédéric Jung, Consul général de France à San Francisco, a déclaré : « Présenter au Dr Krogan la distinction la plus élevée en France est une expression de la gratitude de notre pays à son égard, étant donné son leadership dans la création de projets de coopération innovants entre la France et les États-Unis, en particulier entre le QBI et l'Institut Pasteur, deux centres d'excellence internationaux en biosciences. »

La Légion d'honneur est la plus haute décoration française et l'une des plus célèbres au monde. Depuis deux siècles, elle est décernée au nom du chef de l'État afin de récompenser les citoyens les plus méritants dans tous les domaines d'intérêt.

Des critères rigoureux sont utilisés pour déterminer les qualifications de la Légion d'honneur, y compris :

L'éminence des services : pouvoir justifier de qualité de services, d'actions ou d'engagements à la fois exigeants et mesurables.

Le bénéfice commun : avoir œuvré pour le bien de la nation et non en fonction d'un intérêt propre exclusif (création d'emplois, développement de l'éducation, soutien aux personnes défavorisées, innovation technologique ou médicale, création artistique, par exemple).

La notoriété des mérites : avoir été reconnu pour ses mérites, faire figure de modèle de civisme pour ses concitoyens, participer au rayonnement de la France à l'étranger (qu'il s'agisse d’interventions militaires, de prouesses sportives ou encore d'une influence économique).



Bien que cela soit moins courant, les citoyens non français, comme le Dr Krogan, peuvent être décorés de la Légion d'honneur s'ils ont rendu des services à la France ou encouragé des causes qu'elle défend comme les droits de l'Homme, la liberté de la presse ou des causes humanitaires.

Parallèlement, l'UCSF QBI et l'Institut Pasteur ont annoncé un nouvel accord partenariat visant à établir conjointement le Centre d'excellence Institut Pasteur-UCSF QBIsur les maladies infectieuses émergentes avec des opérations prévues à San Francisco et Paris. La mission du Centre est diversifiée :

Préparation aux pandémies : prévision et traitement

Collecte de données provenant de cohortes mondiales pour l'épidémiologie et la prévention des maladies tropicales infectieuses et négligées, tant au niveau international qu'au niveau national

Augmenter la capacité et des capacités de recherche des pays en développement en matière de préparation aux pandémies grâce à un programme d'échange

Compréhension approfondie des effets du réchauffement de la planète sur les maladies infectieuses et négligées

La professeure Carla Saleh, co-responsable scientifique du partenariat et chercheuse principale au sein de l'unité Virus et interférence ARN du département de virologie de l'Institut Pasteur, a commenté : « Avec le réchauffement de la planète et une augmentation des maladies infectieuses, la préparation aux pandémies est aujourd'hui plus importante que jamais. Notre collaboration avec le QBI et le QCRG pendant la pandémie de COVID s'est avérée très fructueuse. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et d'apporter les forces uniques de chacune de nos organisations pour non seulement répondre rapidement aux défis mondiaux des maladies infectieuses, mais également concentrer nos efforts sur la résolution préventive de problèmes qui pourraient devenir pandémiques. »

En vertu de l'accord, l'Institut Pasteur et l'UCSF travailleront ensemble pour former des scientifiques, rivaliser pour le financement d'études sponsorisées et attirer des philanthropes.

« Je félicite Nevan pour avoir réuni des chercheurs de l'UCSF, de l'Institut Pasteur et d'autres partenaires scientifiques du monde entier à un moment crucial de la pandémie », a déclaré Sam Hawgood, MBBS, directeur générale de l'UCSF. « Cette initiative hautement collaborative sert d'exemple de la manière dont la science en équipe peut contribuer à une crise sanitaire mondiale. Nous nous réjouissons de travailler de manière plus collaborative à l'avenir. »

« L'Institut Pasteur a une longue expérience en matière de lutte contre les crises sanitaires mondiales, telles que le VIH/SIDA, le chikungunya et le virus Zika, et le solide partenariat établi spontanément avec l'UCSF QBI en réponse à la pandémie de COVID a été exemplaire à cet égard », a déclaré le professeur Stewart Cole, directeur générale de l'Institut Pasteur. « L'accord à long terme signé aujourd'hui formalise ce partenariat et accélèrera et intensifiera les collaborations. »

Le Dr Krogan a ajouté : « Je suis profondément honoré de recevoir le prix de la Légion d'honneur et je me sens privilégié pour cette prestigieuse reconnaissance de la France. Ce prix servira d'inspiration supplémentaire pour poursuivre mon travail visant à révolutionner la façon dont nous collaborons dans le domaine de la science afin de résoudre certains des plus grands défis médicaux au monde. La nouvelle collaboration entre l'UCSF QBI et l'Institut Pasteur constitue un excellent exemple de deux institutions scientifiques de premier plan qui unissent leurs efforts et leurs ressources aujourd'hui en prévision de besoins futurs en matière de menaces de maladies infectieuses. »

Contexte de la collaboration entre le QBI et l'Institut Pasteur

En 2020, face à la propagation rapide de la COVID-19 dans le monde entier, le Dr Krogan, directeur de l'UCSF QBI et chercheur principal à Gladstone, a uni ses forces avec celles de scientifiques de haut niveau à l'Institut Pasteur ainsi que d'autres chercheurs du monde entier, y compris de l'Icahn School of Medicine at Mount Sinai et du Howard Hughes Medical Institute, dans le but de trouver un traitement pour un nouveau pathogène. L'équipe a été la première à cartographier de manière approfondie le paysage de l'interaction protéine-protéine du SARS-CoV-2 (Gordon et al., 2020) et a depuis publié plus de 50 études.

Grâce à ses recherches révolutionnaires, le QBI, l'Institut Pasteur et d'autres collaborateurs internationaux ont été les premiers à étudier des médicaments et composés existants dans le paysage médical, ce qui a conduit à la découverte rapide de 69 agents, qui a ensuite été étendue pour inclure 97 composés ayant un impact sur les protéines humaines identifiées. Cette approche révolutionnaire visant à identifier et évaluer l'efficacité thérapeutique d'un large éventail de thérapies existantes dans un nouveau domaine thérapeutique permet une sélection rapide et ciblée de médicaments et de composés orientés vers des protéines essentielles à la progression de la maladie (White et al., 2021). Aller directement à l'aspect chimique de la manière dont les médicaments interagissent avec la cible biologique a le potentiel de conduire à un traitement plus rapide des patients en cas de pandémie, où le temps est primordial, avec les médicaments présentant le plus grand potentiel thérapeutique, soit existants soit en cours de développement.

À propos du QBI : le Quantitative Biosciences Institute (QBI) est une unité de recherche organisée par l'Université de Californie par l'intermédiaire de l'UCSF School of Pharmacy. Le QBI encourage les collaborations dans l'ensemble des sciences biomédicales et physiques, en recherchant des méthodes quantitatives pour résoudre des problèmes urgents dans les domaines de la biologie et de la biomédecine. Motivé par les problèmes des maladies humaines, le QBI s'engage à enquêter sur les mécanismes biologiques fondamentaux, car en fin de compte, les solutions à de nombreuses maladies ont été révélées par des découvertes inattendues dans les sciences fondamentales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur qbi.ucsf.edu.

À propos de l'UCSF : l'Université de Californie à San Francisco (UCSF) se concentre exclusivement sur les sciences de la santé et se consacre à la promotion de la santé dans le monde entier par le biais de la recherche biomédicale avancée, de l'enseignement supérieur en sciences de la vie et des professions de la santé et de l'excellence dans les soins aux patients. UCSF Health, qui sert de centre médical universitaire principal de l'UCSF, comprend des hôpitaux spécialisés parmi les mieux classés et d'autres programmes cliniques, et a des affiliations dans toute la région de la Baie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ucsf.edu ou consultez notre Fiche descriptive.

Auteurs et financement : ce travail a été financé par des subventions du National Institute of Mental Health et du Institute of Allergy and Infectious Diseases, qui font tous les deux parties des National Institutes of Health, de la Defense Advanced Research Projects Agency, du Center for Research for Influenza Pathogenesis, des Centers of Excellence for Influenza Research and Surveillance du National Institute of Allergy and Infectious Diseases, des Centres d'excellence pour la biologie intégrative des maladies infectieuses émergentes de l'Agence nationale de la recherche (France), de F. Hoffmann-LaRoche AG, de Vir Biotechnology, du Centre for Integrative Biological Signalling Studies (CIBSS), du Conseil européen de la recherche (CER) et de donateurs philanthropiques du QCRG. Une liste complète des auteurs et des informations complètes sur le financement sont disponibles dans le rapport bioRxiv.

Contacts auprès des médias