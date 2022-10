Nicox : NCX 470 atteint l’objectif primaire de l’étude Mont Blanc, la première étude de phase 3 sur le NCX 470 dans le glaucome

La première des deux études de phase 3 sur le NCX 470, l ’étude Mont Blanc, a atteint l ’ efficacité requis e pour une approbation aux États-Unis

NCX 470 0,1% administ ré une fois pa r jour a atteint l’objectif primaire d’efficacité en démontrant une non-infériorité au l atanoprost 0,005% avec un effet de réduction de la pression intraoculaire de 8,0 à 9, 7 mmHg par rapport à la valeur de base

NCX 470 0,1% s’est montré statistiquement supérieur au latanoprost 0,005% dans la réduction de la pression intraoculaire par rapport à la valeur de base à 4 des 6 points d’évaluation , et numériquement supérieur à l’ensemble des 6 points d’évaluation , c ependant, l’objectif secondaire d’efficacité, la supériorité statistique au latanoprost , n’a pas été atteint

NCX 470 0,1% a été bien toléré 31 octobre 2022– diffusion à 7h30

Sophia Antipolis, France



Nicox SA (Euronext Paris: FR0013018124, COX, éligible PEA-PME), société internationale spécialisée en ophtalmologie, annonce aujourd’hui que NCX 470 0,1% administré une fois par jour a atteint l’objectif primaire de non-infériorité dans la réduction de la pression intraoculaire (PIO) comparé au traitement de référence, latanoprost 0,005%, dans l’étude de phase 3 Mont Blanc menée chez 691 patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. L’effet de réduction de la PIO par rapport à la valeur de base était de 8,0 à 9,7 mmHg pour NCX 470 contre 7,1 à 9,4 mmHg pour latanoprost (réduction de la PIO aux temps d’évaluation à 8 h et 16 h pour les visites à la 2ème semaine, à la 6ème semaine et au 3ème mois). Dans une analyse secondaire d’efficacité pré-spécifiée de la variation de la valeur de base aux temps d’évaluation de la PIO, la supériorité statistique n'a pas été atteinte, cependant les réductions de la PIO étaient numériquement supérieures à celles du latanoprost à l’ensemble des 6 points d’évaluation et statistiquement significatives (p<0,049) à 4 des 6 points d’évaluation. NCX 470, un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO), est actuellement en développement clinique de phase 3.



“Ces résultats démontrent que NCX 470 a un robuste effet de réduction de la pression intraoculaire, avec une bonne tolérabilité, et que l’objectif primaire de l'étude de phase 3 Mont Blanc a clairement été atteint. NCX 470 est le premier produit non combiné à démontrer une non-infériorité statistique et une réduction de la pression intraoculaire numériquement plus importante comparé à un analogue de prostaglandine dans une étude pivotale. Nous continuons d’examiner les données de l’étude Mont Blanc qui comprennent plusieurs analyses prédéfinies supplémentaires importantes pour définir de manière exhaustive le profil du NCX 470 et, par ailleurs, au-delà de ses propriétés de réduction de la pression intraoculaire, nous continuons de mener des recherches plus approfondies sur l'activité du NCX 470 sur la protection des cellules rétiniennes.” a déclaré Andreas Segerros, Directeur Général de Nicox.



Résumé des principaux résultats de l’étude clinique de phase 3 Mont Blanc sur le NCX 470 dans le glaucome



L’effet de réduction de la PIO par rapport à la valeur de base était de 8,0 à 9,7 mmHg pour NCX 470 contre 7,1 à 9,4 mmHg pour latanoprost (aux temps d’évaluation de la PIO à 8h00 et 16h00 pour les visites à la 2 ème semaine, à la 6 ème semaine et au 3 ème mois).

semaine, à la 6 semaine et au 3 mois). Une non-infériorité par rapport au latanoprost a été atteinte dans l’analyse primaire d’efficacité. La limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95,1 % sur la différence d'effet du traitement entre NCX 470 et latanoprost en termes de variation de la valeur de base aux temps d’évaluation de la PIO aux visites de suivi (2 ème semaine, 6 ème semaine et 3 ème mois) était ≤1,5 mmHg et ≤1mmHg à l’ensemble des 6 points d’évaluation.

semaine, 6 semaine et 3 mois) était ≤1,5 mmHg et ≤1mmHg à l’ensemble des 6 points d’évaluation. Dans une analyse secondaire d’efficacité pré-spécifiée des temps d’évaluation de la PIO, NCX 470 était statistiquement supérieur (p<0,049) au latanoprost dans la réduction de la pression intraoculaire par rapport à la valeur de base à 4 des 6 points d’évaluation, et numériquement supérieur à l’ensemble des 6 points d’évaluation, mais n'a pas atteint la supériorité statistique globale pré-spécifiée comme critère secondaire d'efficacité. La différence maximale de réduction de la PIO entre le NCX 470 et le latanoprost était de 1,0 mmHg en faveur du NCX 470.

NCX 470 a été bien toléré ; l’effet indésirable le plus fréquent était l’hyperémie conjonctivale chez 11,9% des patients ayant reçu NCX 470 contre 3,3% des patients ayant reçu latanoprost. Il n’y a eu ni effet indésirable grave oculaire ni événement indésirable grave non oculaire lié au traitement. 4,3% des patients ayant reçu NCX 470 n’ont pas complété l’étude comparé à 5,1% des patients ayant reçu latanoprost. “Nous tenons à remercier tous les patients, les investigateurs cliniques et leurs équipes pour leurs contributions à l’étude Mont Blanc, notamment pendant la difficile période de pandémie de COVID-19.” a déclaré Doug Hubatsch, Executive Vice President, Chief Scientific Officer de Nicox.



Protocoles des études de phase 3 sur le NCX 470



L’étude Mont Blanc est une étude randomisée, multi-régionale, en double insu, en groupes parallèles, menée chez 691 patients, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité de la solution ophtalmique de NCX 470 à 0,1% comparée à la solution ophtalmique de latanoprost à 0,005%. Le latanoprost est le traitement de première ligne le plus largement prescrit dans le glaucome à angle ouvert ou l'hypertension oculaire. Dans l’étude Mont Blanc, 691 patients ont été recrutés dans 56 sites aux Etats-Unis et un site en Chine. L’évaluation primaire de l’efficacité était basée sur la réduction de la PIO moyenne par rapport aux valeurs de base aux mêmes temps d’évaluation aux 6 points d’évaluation : 8h00 et 16h00 à la 2ème semaine, la 6ème semaine et au 3ème mois.



La deuxième étude de phase 3 sur le NCX 470, l’étude Denali, en cours dans des sites cliniques aux Etats-Unis et en Chine, dont les principaux résultats sont attendus après 2024, a un protocole similaire à celui de l’étude Mont Blanc. L’étude Denali, qui comprend également une étude de sécurité à long terme d’une durée de 12 mois, est menée conjointement et financée à parts égales avec le partenaire chinois de Nicox, Ocumension Therapeutics.



L’étude Mont Blanc et l’étude Denali ont été conçues pour se conformer aux exigences réglementaires pour des soumissions de demandes d’autorisation de mise sur le marché du NCX 470 aux Etats-Unis et en Chine. Les données de ces études seraient susceptibles d’être utilisées dans d’autres pays qui les acceptent en vue d’une approbation. Le protocole de l’étude Denali quant à l’efficacité est identique à celui de l’étude Mont Blanc, toutefois il n’existe aucune garantie d’obtenir les mêmes résultats. Ces deux études, outre certaines données cliniques et non cliniques supplémentaires, sont nécessaires pour compléter les soumissions de demandes d’autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis et en Chine. Si le NCX 470 devait être développé pour d'autres territoires, par exemple l'Europe ou le Japon, des exigences supplémentaires pourraient être requises.



A propos de NCX 470



NCX 470 est un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique (NO) qui utilise les puissants effets de réduction de la PIO de l’oxyde nitrique (NO) et des analogues de prostaglandine (PGAs). NCX 470 conjugue la plateforme de recherche de Nicox de composés donneurs d’’oxyde nitrique (NO) et le bimatoprost dans une seule molécule. NCX 470 est conçu pour libérer du bimatoprost et du NO dans l’œil afin de réduire la PIO par le biais de deux voies de drainage chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le NO est une petite molécule messager naturelle, bien connue, qui joue un rôle clé dans la régulation de la PIO au travers de l’activation de la Guanylate Cyclase soluble (GCs). L’oxyde nitrique apporte une efficacité supplémentaire de réduction de la PIO en améliorant le drainage de l’humeur aqueuse de l’œil via un mécanisme d’action différent de celui des analogues de prostaglandine. Le bimatoprost, commercialisé sous le nom de spécialité Lumigan® par AbbVie, Inc., est le principal produit de spécialité de la classe des analogues de prostaglandine, la classe des médicaments la plus couramment utilisée pour la réduction de la PIO chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire.