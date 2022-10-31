面向國際人才的美國及歐洲MBA課程：我們致力投身商業

年度調查顯示，由於國內需求疲軟，申請就讀商學院的國際學生數量出現大幅回升

/EIN News/ -- 弗吉尼亞州雷斯頓, Oct. 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據Graduate Management Admission Council ( GMAC )今日發佈的一份調查報告，在匹配的課程樣本中，有關就讀商學院研究生課程的申請量較疫情期間的增速有所下降，同比下降3.4%。此前，在2020年疫情爆發初期，申請數量同比增長2.4%，並在2021年維持同一需求水平，當時學校錄得需求同比增長0.4%。然而，由於疫情對出行的影響，招生週期有所縮短，但國際申請數量卻出現了顯著的反彈，尤其是那些申請就讀美國課程的人才。大部分美國課程的國際申請量都有所增加，尤其是全日制兩年制MBA課程（佔課程總數的80%）和STEM指定課程（佔61%）。歐洲的情況也比較類似，多數MBA課程今年或者表現穩定，或者收到海外申請數量有所增加。



作為業內最大規模及引用最廣的調查，GMAC 2022 申請趨勢調查 於7月至9月期間開展，匯集了全球33個國家/地區264所商學院的950個課程所提交的申請數據。該調查旨在審視研究生管理教育(GME)課程需求的快速變化。2022年的調查是該項調查第24週年的年度調查，反映出受疫情影響年度可能已經結束，並提供有關疫情後市場可能如何形成的洞察。

值得注意的是，對於歐洲和亞洲的大多數課程，申請者中女性的比例都有所增加或保持穩定。歐洲(58%)和亞洲(57%)大多數作出回復的課程都表示，收到的女性申請的數量有所增加或保持穩定。此外，超過一半的美國課程表示，來自代表性不足人群(URP)的申請保持穩定或有所增加，尤其是數據分析碩士(66%)和管理碩士(65%)。

「我們非常欣喜地看到，歐洲和亞洲的女性以及美國代表性不足的群體日益渴望接受能夠增強她們實現職業目標的能力和技能的商科教育，」GMAC CEO Joy Jones表示，「商學院界共同努力吸引多元化人才且勢頭令人鼓舞，這點尤為值得讚賞。」

其他主要調查結果

乘著國際化的大浪潮，會有更多人申請就讀商科碩士課程。

全球商科碩士課程（包括管理碩士、金融碩士和數據分析碩士）的申請量同比增長3.2%。除會計碩士外，在美國所有類型的商科碩士課程中，錄得國際申請量增加的課程佔比都大於錄得申請量減少的課程。在申請就讀美國課程的國際學生中，申請專業學位的比例尤其高，包括供應鏈管理碩士(93%)、市場營銷碩士(76%)和數據分析碩士(61%)。

「商科碩士課程一直對國際申請者頗具吸引力。隨著疫情限制措施逐漸放鬆，人們學會與病毒共存並應對病毒，我們預計國際流動將繼續反彈，」卡耐基梅隆大學泰珀商學院院長兼金融學教授、GMAC董事會成員Isabelle Bajeux-Besnainou表示。

亞洲留住了更多人才，而加拿大卻出現申請數量大逆轉。

在疫情期間，亞洲地區的商學院能夠吸引本應外流的申請者。雖然作出回復的亞洲課程今年申請總量增長和下降的比例大致相當，但那些錄得增長或保持穩定的課程在國內申請(60%)和國際申請(63%)課程都出現增長或保持穩定。這一趨勢與GMAC今年早些時候發佈的有關新生的 調查 相一致。調查數據顯示，來自亞洲一些傳統流動性地區的考生可能會越來越多地選擇在國內學習。

加拿大的課程在國內申請或國際申請方面都出現大幅下跌。在對前兩年調查作出回復的加拿大課程中，總申請量同比下降23%，75%的課程錄得國內申請下降，68%錄得國際申請下降。這一趨勢逆轉了加拿大學校自2017年（當時，美國的簽證供應減少）以來取得的積極成果。

雖然國內對專業MBA課程的需求有所下降，但美國的靈活MBA課程仍頗具吸引力

今年，略多於一半的靈活MBA課程（這種課程允許學生在學習期間在全日制和半日制之間切換）錄得申請數量增長。此外，女性佔靈活MBA課程申請者的44%，高於任何其他類型的美國MBA課程。與此同時，美國大部分的專業MBA課程今年的申請量都有所減少，包括在線MBA（佔相關課程的76%）、在職MBA(75%)和EMBA(67%)。事實上，自2020年疫情爆發以來，美國在線MBA課程已連續第二年錄得申請量下降。

「隨著就業市場競爭的白熱化和「大辭職」減少了勞動力總數，可提供最大靈活性的課程對職場人士（尤其是女性）最具吸引力就不足為奇了，」GMAC首席營銷官Maite Salazar表示。

關於GMAC

Graduate Management Admission Council (GMAC)是一個使命驅動型協會，由全球領先的研究生商學院組成。GMAC為研究生管理教育行業提供世界級的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及可幫助考生完成高等教育之旅所需的資源、活動和服務。GMAC擁有及管理的Graduate Management Admission Test™ (GMAT™)考試是應用最廣泛的研究生商學院評估方案。

每年有超過1,200萬的新生依靠GMAC的網站（包括 mba.com ）了解MBA及商科碩士課程，聯絡全球的學校，準備及報名考試及獲得成功申請MBA及商科碩士課程的建議。 BusinessBecause 和 The MBA Tour 是GMAC的附屬機構，該全球化組織在中國、印度、英國及美國均設有辦事處。

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