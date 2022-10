Mohawk Industries legt Ergebnisse für das dritte Quartal vor

/EIN News/ -- CALHOUN, Georgia (USA), Oct. 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das dritte Quartal 2022 einen Nettoverlust von 534 Mio. USD und einen verwässerten Verlust pro Aktie von 8,40 USD bekanntgegeben, einschließlich der Auswirkungen nicht zahlungswirksamer Wertminderungen in Höhe von 696 Mio. USD. Die derzeitige Marktkapitalisierung des Unternehmens in Verbindung mit den schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und höheren Abzinsungssätzen veranlasste eine Überprüfung des Firmenwerts und der immateriellen Vermögenswerte, die zu den Wertminderungsaufwendungen führte. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 212 Mio. USD und der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) auf 3,34 USD, ohne Berücksichtigung von Wertminderungen und anderen einmaligen Aufwendungen. Der Nettoumsatz für das dritte Quartal 2022 belief sich auf 2,9 Mrd. USD, was einem Anstieg von 3,6 % wie berichtet und 8,3 % auf konstanter Basis entspricht. Im dritten Quartal 2021 lag der Umsatz bei 2,8 Mrd. USD, der Nettogewinn bei 271 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie bei 3,93 USD. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 272 Mio. USD und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 3,95 USD, ohne Berücksichtigung von Umstrukturierungs-, Übernahme- und anderen Kosten.



Für die neun Monate, die am 1. Oktober 2022 endeten, beliefen sich der Nettoverlust und der Verlust pro Aktie auf 8 Mio. USD bzw. 0,13 USD, einschließlich der Auswirkungen der oben genannten nicht zahlungswirksamen Wertminderungsaufwendungen. Der bereinigte Nettogewinn ohne Wertminderung und andere einmalige Kosten betrug 739 Mio. USD und der bereinigte Gewinn je Aktie 11,56 USD. Für den Neunmonatszeitraum 2022 betrug der Nettoumsatz 9,1 Mio. USD, was einem Anstieg von 7,7 % gegenüber Vorjahreswert wie berichtet bzw. 12,1 % auf konstanter Basis entspricht. Für den Neunmonatszeitraum, der am 2. Oktober 2021 endete, lag der Nettoumsatz bei 8,4 Mrd. USD, der Nettogewinn bei 844 Mio. USD und der Gewinn pro Aktie bei 12,11 USD. Ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten lagen der bereinigte Nettogewinn und der Gewinn pro Aktie bei 828 Mio. USD bzw. 11,89 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO von Mohawk Industries, kommentierte die Ergebnisse des dritten Quartals wie folgt: „Der Umsatz von Mohawk stieg im dritten Quartal vor allem aufgrund von Preiserhöhungen und der Stärke im gewerblichen Bereich. Unsere Umsätze waren schwächer als erwartet, da der Einzelhandelskanal in allen Regionen und Produktkategorien nachgegeben hat. Der stärkere US-Dollar wirkte sich ebenfalls negativ um 117 Mio. USD oder 4,1 % auf unseren umgerechneten Umsatz aus. Unser Betriebsergebnis ging zurück, da das geringere Volumen zu höheren nicht absorbierten Kosten führte und die Inflation bei Material, Energie und Transport unsere Ergebnisse beeinträchtigte. Unsere globale Organisation reagierte auf die wirtschaftlichen Herausforderungen mit zusätzlichen Maßnahmen zur Optimierung von Kosten, Produktivität und Lagerbeständen.



„Unsere Geschäfte in Europa sind aufgrund der beispiellosen Energiekrise und der hohen Inflation, die die Wirtschaft in der Region gebremst hat, stärker betroffen als andere. Unsere Kosten sind weiter gestiegen, und unsere Preisgestaltung in Europa hat mit der jüngsten Material- und Energieinflation nicht Schritt gehalten, was unsere Gewinnspannen gedrückt hat. Die italienische Regierung hat im dritten Quartal Energiesubventionen zur Verfügung gestellt, und weitere Maßnahmen sowohl der Europäischen Union als auch einzelner Länder werden derzeit diskutiert. Die hohen Energiekosten haben die europäischen Verbraucher dazu gezwungen, sich auf das Nötigste zu konzentrieren und diskretionäre Anschaffungen aufzuschieben. Unsere Umsätze und Margen auf dem Markt werden so lange unter Druck bleiben, bis die Region diese Herausforderungen meistert. Diese aufgeschobenen Käufe werden die Nachfrage erhöhen, wenn sich die Wirtschaft erholt, und unsere Ergebnisse verbessern.



„Die USA leiden unter der hohen Gesamtinflation und den Hypothekenzinsen, die von unter 3 % auf etwa 7 % angestiegen sind. Der Wohnungsmarkt, der den größten Teil unseres Geschäfts ausmacht, wird voraussichtlich weiter zurückgehen, bevor wir einen Wendepunkt sehen. Die Renovierungsaktivitäten haben sich verlangsamt, und unser Produktmix wurde beeinträchtigt, da die Verbraucher sich auf Optionen beschränken, die ihrem Budget entsprechen. Schätzungen zufolge gibt es in den USA ein Wohnungsdefizit von fünf Millionen Einheiten, und mehr als die Hälfte der Häuser in den USA sind über 50 Jahre alt. Es wird erwartet, dass die Investitionen in die Renovierung langfristig zunehmen werden, da der US-Wohnungsbestand altert und sich Familien mit niedrigen Hypothekenzinsen dafür entscheiden, in ihrem Haus zu bleiben.



„Während wir die aktuellen Bedingungen meistern, investieren wir auch langfristig in unser Geschäft. Wir erweitern unsere Kapazitäten in wachsenden Produktkategorien, darunter LVT, Laminat, Quarz-Arbeitsplatten sowie Premium-Keramik und Dämmstoffe. Wir haben vor kurzem eine Reihe kleinerer strategischer Übernahmen abgeschlossen, die unser derzeitiges Produktangebot erweitern und unsere bestehenden Marktpositionen ausbauen werden. In Europa gehören dazu ein Vinylfoliengeschäft, ein Unternehmen für Zwischengeschossböden und ein Holzfurnierwerk. In den USA erwarben wir einen Hersteller von Vliesstoffböden und ein Unternehmen für Bodenbelagszubehör.



„Im dritten Quartal belief sich der Nettoumsatz unseres Segments Global Ceramic auf 1,1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 9,8 % wie berichtet und 12,4 % auf konstanter Basis entspricht. Die operative Marge des Segments lag bei minus 51,0 %, einschließlich der Auswirkungen einer nicht zahlungswirksamen Goodwill-Wertminderung und einer höheren Inflation, die teilweise durch Preis- und Mixverbesserungen sowie Produktivität ausgeglichen wurden. Ohne die Auswirkungen der Wertminderungs- und Restrukturierungskosten lag die bereinigte operative Marge des Segments bei 12,1 %. Das Segment erzielte im Berichtsquartal die stärkste operative Leistung, trotz des erheblichen Inflationsdrucks in Europa. Die Umsätze im Bereich des Wohnungsneubaus waren in den meisten Regionen solide, und der gewerbliche Bereich zeigte sich robust, da die Neu- und Umbauprojekte fortgesetzt wurden. In den meisten Märkten hat sich der Umbau von Wohngebäuden aufgrund der sinkenden Konsumausgaben und der höheren Zinssätze verlangsamt. Die Umsätze in unserem US-Keramikgeschäft stiegen im Laufe des Quartals, und wir gewinnen Unterstützung für unsere neuen, margenstärkeren Produkte, die eine Alternative zu europäischen Importen darstellen. Unsere Arbeitsplattenverkäufe stiegen in diesem Quartal, angeführt von unseren hochwertigen Quarzkollektionen. Die Ergebnisse unserer Keramik in Europa übertrafen unsere Erwartungen, was auf unsere Verkaufs- und Preismaßnahmen, den positiven Mix und die italienischen Energiesubventionen zurückzuführen ist. Die Verkäufe unserer Premium-Kollektionen blieben stark, während die gestiegenen Gaspreise den Absatz unserer Outdoor- und Low-End-Produkte beeinträchtigten. In unseren anderen Keramikmärkten wuchs der Umsatz vor allem durch die Preisgestaltung, den Mix und die Stärke der Handelskanäle. Alle Geschäftsbereiche drosseln im vierten Quartal ihre Produktion, was unsere Kosten erhöhen wird.



„Der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World belief sich im Quartal auf 0,7 Mrd. USD, was einem Rückgang von 4,8 % wie berichtet oder einem Anstieg von 9,4 % auf konstanter Basis entspricht. Die operative Marge des Segments lag bei 6,2 %, was auf eine höhere Inflation, vorübergehende Produktionsstillstände und geringere Absatzmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch einen besseren Produktmix ausgeglichen wurden. Die bereinigte operative Marge des Segments betrug 8,5 %, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Restrukturierungsmaßnahmen und der Wertminderung bestimmter immaterieller Vermögenswerte. Der Umsatz des Segments stieg in erster Linie aufgrund von Preiserhöhungen und Wachstum in unseren Geschäftsbereichen Paneele, Isolierung und Ozeanien. Die Umsätze des Segments betreffen hauptsächlich den Wohnungsbau und waren stärker von den eingeschränkten Konsumausgaben betroffen. Der Einzelhandel baut seine Lagerbestände ab, und die Verbraucher kaufen in allen Kategorien weniger ein. Unsere Margen wurden durch die Inflation, das geringere Verkaufsvolumen und die reduzierte Produktion gedrückt. Die schwächelnden Märkte erschweren die Durchsetzung weiterer Preiserhöhungen. Als der Absatz von Bodenbelägen nachließ, haben wir unsere Werbeaktivitäten verstärkt, um die Verbraucher zum Umstieg zu bewegen. Während unsere Premium-Laminate und LVT stärkerem Druck ausgesetzt waren, wuchs der Umsatz mit unseren eher wertorientierten Vinylfolien. Wir haben die Übernahme eines kleinen polnischen Vinylfolienherstellers abgeschlossen, der unser Geschäft in Mittel- und Osteuropa ausweiten wird. Die Neubauprojekte in Westeuropa beginnen sich zu verlangsamen, und wir verbessern unseren Dämmstoffvertrieb, indem wir unseren Kundenstamm und den Export ausbauen. Unsere Verkaufspreise für Dämmstoffe blieben leicht hinter der Inflation zurück, und die Ergebnisse für unsere Paneele schwächten sich ab, da die Nachfrage nachließ und der Wettbewerb zunahm. Das französische Paneelwerk, das wir im letzten Jahr erworben haben, steigert seinen Umsatz, und wir haben seine Produktivität und Betriebskosten verbessert. Wir haben den Vertrieb unserer hochwertigen Dekorpaneele ausgeweitet und ein kleines deutsches Unternehmen für Zwischengeschossböden erworben, das an unser bestehendes Geschäft anknüpfen wird. Der australische Markt erholt sich, da das Land die COVID-Beschränkungen lockert, während der neuseeländische Markt schwieriger ist, da die Wohnungsverkäufe schwächer werden.



„Im Quartal betrug der Nettoumsatz unseres Segments Flooring North America 1,1 Mrd. USD, was einem Anstieg von 3,7 % entspricht, und die Betriebsmarge des Segments lag bei 5,9 %, was auf eine höhere Inflation, geringere Absatzmengen und vorübergehende Produktionsstilllegungen zurückzuführen ist, die teilweise durch Preis- und Mischungsverbesserungen sowie Produktivität ausgeglichen wurden. Die bereinigte operative Marge des Segments betrug 8,0 %, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen von Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten und der Wertminderung bestimmter immaterieller Vermögenswerte. Die Umsätze des Segments stiegen in erster Linie aufgrund der Preisgestaltung, wobei die Hartbelagsprodukte aufgrund unserer Investitionen in Premium-Laminat und LVT überdurchschnittlich gut abschnitten. Der Wohnungsmarkt schwächte sich ab, da die Inflation die Konsumausgaben der Verbraucher beeinträchtigte und die Einzelhändler ihre Lagerbestände abbauten. Unsere Preismaßnahmen glichen die Material- und Energieinflation aus, obwohl das geringere Produktionsvolumen zu einer ungünstigen Absorption führte. Wir setzen unsere Umstrukturierungspläne um, um sowohl unsere fixen als auch unsere variablen Kosten zu senken, indem wir kostenintensive Anlagen stilllegen, Personal abbauen und die Produktion an die Nachfrage anpassen. Unsere Verkäufe von widerstandsfähigen Produkten haben sich weiter verbessert, wobei unsere stärkste Leistung in den Bereichen Wohnungsneubau, Mehrfamilienhäuser und Gewerbe erzielt wurde. Der Absatz von Vinylfolien stieg, da die Inflation das Interesse an preiswerten Bodenbelägen erhöht hat. Die erste Phase unserer neuen LVT-Anlage an der Westküste ist mit der geplanten Leistung in Betrieb, und im Laufe des nächsten Jahres werden weitere Linien installiert. Die Nachfrage nach unserem Premium-Laminat als leistungsstarke und preiswerte Alternative zu anderen Bodenbelägen ist weiter gestiegen. Wir haben uns verpflichtet, unsere derzeitigen Laminatkapazitäten auszulasten und haben weitere Erweiterungsinvestitionen eingeleitet. Die Marktbedingungen für Teppichböden haben sich im dritten Quartal stärker verschlechtert, als wir erwartet hatten, und wir haben die Produktion reduziert, was zu nicht absorbierten Kosten führte. Im zweiten Quartal kündigten wir Preiserhöhungen für Teppiche an, die im dritten Quartal umgesetzt wurden, da die Inflation weiter anstieg. Da die Nachfrage nachließ, konnten wir die Preise nicht weiter erhöhen, um die Inflation nach der Ankündigung auszugleichen. Wir stellen eine Senkung der Rohstoffkosten fest, die sich an unsere aktuelle Preisgestaltung angleichen dürfte, sobald unsere teureren Lagerbestände abgebaut sind. Unser kommerzielles Geschäft läuft weiterhin gut, und der Index für Architekturrechnungen spiegelt die anhaltende Bautätigkeit wider. Unsere Handelsspannen waren stark, da die Preisgestaltung und der Mix unsere Inflation im Quartal abdeckten. Wir haben einen kleinen Kautschukhersteller übernommen, der Verkleidungen herstellt, die in erster Linie für gewerbliche Bodenbeläge verwendet werden. Der Umsatz in unserem Teppichgeschäft war niedriger als im Vorjahr, da die großen nationalen Einzelhändler ihre Lagerbestände weiter anpassten. Im Juli haben wir ein Vliesstoff- und Teppichgeschäft übernommen, und die Integration führt zu Synergien.



„Es ist schwierig, die Dauer der derzeitigen wirtschaftlichen Bedingungen oder ihre Auswirkungen auf unsere Branche vorherzusagen. Da die Zentralbanken auf der ganzen Welt die Zinssätze weiter anheben und die Inflation die diskretionären Ausgaben reduziert, erwarten wir, dass unsere Geschäfte weiterhin unter Druck stehen werden. Ein Großteil unseres Umsatzes entfällt auf die Renovierung von Wohngebäuden, und die Verbraucher schieben Käufe auf und kaufen weniger. In Europa verringern die Gas- und Strompreise die Nachfrage und erhöhen unsere Produktions- und Materialkosten. Wir gehen davon aus, dass die Regierungen in Europa Maßnahmen ergreifen werden, um die Auswirkungen auf Wirtschaft, Unternehmen und Verbraucher zu verringern. Wir konzentrieren uns darauf, das derzeitige Umfeld zu meistern und gleichzeitig zu investieren, um unsere langfristige Rentabilität zu maximieren. Wir gehen davon aus, dass sich die Nachfrage im vierten Quartal weiter abschwächen wird, und wir werden die Produktion drosseln, was zu höheren nicht absorbierten Gemeinkosten führt. Um den Absatz zu steigern, verstärken wir unsere Werbemaßnahmen, führen differenzierte Kollektionen ein und reagieren auf Aktionen der Konkurrenz. Wir führen Umstrukturierungsmaßnahmen durch, senken die Verwaltungs- und Produktionskosten und reduzieren die Investitionen in Marketing und Werbung. Die Materialpreise sind im Berichtszeitraum in die Höhe geschnellt und haben sich in vielen Kategorien wieder erholt. In Europa werden Bodenbelagsprojekte verschoben, was zu einem Rückgang des Branchenvolumens führt; gleichzeitig erhöhen wir unsere Lagerbestände an bestimmten Produkten im Hinblick auf die erwarteten höheren Energiekosten in diesem Winter. Nach unserer Preisankündigung für das zweite Quartal in den USA sind uns Spitzenkosten für Teppichmaterial entstanden, die unsere Margen drücken werden, bis sie durch unseren Bestand fließen. Wir verschieben Investitionsprojekte, die sich nicht auf unsere langfristigen Strategien auswirken, während wir diejenigen fertig stellen, die für die kurzfristige Leistung unseres Unternehmens entscheidend sind. Schließlich erwarten wir, dass der stärkere US-Dollar unsere umgerechneten Ergebnisse weiter schmälern wird. In Anbetracht dieser Faktoren erwarten wir für das vierte Quartal ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,40 bis 1,50 USD, ohne Berücksichtigung etwaiger Restrukturierungs- oder anderer einmaliger Kosten.



„In den vergangenen Jahrzehnten hat Mohawk viele schwierige Zeiten und Rezessionen in der Branche erfolgreich überstanden. Die Grundlagen unseres Geschäfts bleiben stark, und Bodenbeläge sind nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil aller Neubauten und Renovierungen. Mohawk hat sich mit bekannten Marken und einem umfangreichen Produktangebot eine führende Position auf den wichtigsten Märkten rund um den Globus erarbeitet. In dieser Zeit investieren wir für den Marktaufschwung, der immer dann eintritt, wenn unsere Branche schrumpft. Wir bauen unsere wachstumsstärkeren Kategorien LVT, Laminat, Quarz-Arbeitsplatten, Premium-Keramik und Isolierung aus, was unseren Umsatz und unsere Rentabilität im nächsten Wachstumszyklus steigern wird. Wir haben auch strategische Übernahmen getätigt, die sich mit unseren Geschäften verbinden und erhebliche Synergien schaffen, die die kombinierten Ergebnisse verbessern werden. Mohawk verfügt über eine starke Bilanz mit einem niedrigen Nettoverschuldungsgrad von 1,2 mal EBITDA und einer verfügbaren Liquidität von mehr als 1,8 Mrd. USD, um das aktuelle Umfeld zu meistern und die langfristigen Ergebnisse zu optimieren.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der Produkte entwickelt, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt verschönern. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Malaysia, Mexiko, Neuseeland und den Vereinigten Staaten entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte „könnten“, „sollten“, „glaubt“, „nimmt an“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann nicht garantiert werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Die folgenden wichtigen Faktoren können zu abweichenden zukünftigen Ergebnissen führen: Änderungen der Wirtschafts- oder Branchenbedingungen, Wettbewerb, Inflation und Deflation bei den Rohstoffpreisen und anderen Vorlaufkosten, Inflation und Deflation auf den Verbrauchermärkten, Energiekosten und -versorgung, Zeitpunkt und Höhe der Kapitalausgaben, Zeitpunkt und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertminderungen, Integration von Übernahmen, internationale Aktivitäten, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierung, Steuern und Steuerreformen, Produkt- und andere Forderungen, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheiten, die mit der COVID-19-Pandemie verbunden sind, und andere Risiken, die in SEC-Berichten und öffentlichen Ankündigungen von Mohawk genannt wurden.

