Un membre d’Équipe Canada WorldSkills 2022 remporte une médaille d’or en cuisine

/EIN News/ -- OTTAWA, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hier, lors de la Cérémonie de clôture de l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022, tenue du 23 au 26 octobre 2022, à Lucerne en Suisse, Korae Nottveit de Calgary, Alberta s’est vue remettre une médaille d’or en cusine.

L’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022 comprend 62 métiers spécialisés et plus de 1 000 concurrents et concurrentes du monde entier en lice pour le titre de champion international ou de championne internationale. Pour représenter le Canada au Mondial des métiers, les concurrents et concurrentes devaient d’abord obtenir leur droit de participation par le biais des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022, tenues à Vancouver en mai dernier. Le Canada participe à un total de 27 concours de métiers spécialisés tenus dans 11 pays.

Le 46e Mondial des métiers devait initialement être tenu à Shanghai, en octobre 2022. Toutefois, en raison des confinements et des restrictions continues de contrôle et de prévention liées à la pandémie en Chine, la tenue de l’événement n’a pas été possible en 2022. Suite à la décision, les membres de WorldSkills et les partenaires mondiaux ont entamé des discussions sur les possibilités de rechange s’offrant aux concurrents et concurrentes qui se préparaient en vue du Mondial des métiers 2022. WorldSkills International et ses pays et régions membres se sont réunis pour créer l’Édition spéciale du Mondial des métiers 2022.

Grâce à l’engagement des partenaires et des membres de WorldSkills, 62 concours de métiers spécialisés seront tenus dans le cadre de 29 événements qui auront lieu dans 26 villes situées dans 15 pays et régions entre le 7 septembre et le 26 novembre 2022.

« Le Mondial des métiers est un excellent moyen pour inspirer les jeunes du monde entier à faire carrière dans les métiers spécialisés et les technologies. Intéresser les jeunes à faire carrière dans les métiers spécialisés et les technologies afin de bâtir notre main-d’œuvre de demain est crucial pour l’économie de notre pays », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

Représentant l’excellence des professionnels dans les métiers spécialisés et les technologies, le Mondial des métiers, qui se tient habituellement tous les deux ans, est la plus importante rencontre du genre. Le Mondial encourage les jeunes concurrents et concurrentes à se dépasser, à faire de leur passion une carrière. Le Mondial des métiers crée une plateforme mondial visant à aider les jeunes à changer leur vie grâce aux compétences. #LesCompétencesChangentLeMonde



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est un organisme national à but non lucratif qui collabore, de concert avec ses organisations membres dans chacun des territoires et provinces, avec les employeurs, les éducateurs, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à

Ottawa, en Ontario.

Suivez Skills/Compétences Canada sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr, LinkedIn et Instagram .

PERSONNE-RESSOURCE AUPRÈS DES MÉDIAS : Michèle Rogerson, micheler@skillscanada.com, no tél. : 343-883-7545 poste 509.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8294e67d-fc0d-4aae-a2b3-f5d0ab2cde7c