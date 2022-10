Clean Motion lancia EVIG — Veicolo di consegna a energia solare

/EIN News/ -- Jonsered, Svezia 20/10/2022 - Clean Motion ha lanciato ufficialmente il veicolo elettrico per le consegne a energia solare EVIG. Da ora è possibile ordinare il veicolo utilizzando il configuratore di flotta di Clean Motion sul sito web con consegna nel 1° trimestre del 2023. L'azienda ha anche presentato il nuovo rivoluzionario calcolatore di flotta che consente di calcolare sia i costi che le emissioni della flotta e confrontarli con i veicoli elettrici convenzionali.

Clean Motion ha svelato il design finale e aperto agli ordini.

EVIG va incontro all'esigenza critica di veicoli elettrici per le consegne nelle città. È ottimizzato per le consegne last mile in ambienti urbani, ed è in grado di trasportare qualsiasi cosa, da pallet e pacchi a posta e cibo. Per gli oggetti che devono essere spostati in città, con un impatto minimo.

Sviluppato con cura in base alle esigenze del mercato. In Europa ci sono oltre 16 milioni di veicoli commerciali leggeri che operano nelle città, per lo più alimentati con combustibili fossili. Con il nuovo veicolo EVIG, Clean Motion intende stabilire un nuovo standard per le consegne urbane e i veicoli utilitari urbani.

EVIG porta l'efficienza energetica a un nuovo livello grazie a un veicolo dal peso ridotto rispetto al volume di carico sul mercato.

Caratteristiche principali:

2,5 metri cubi di spazio di carico per il massimo utilizzo

Tetto solare da 2,5 metri quadrati per una dipendenza minima dall'infrastruttura di ricarica

Peso ridotto per un'efficienza energetica ottimizzata e una lunga autonomia

Autonomia della batteria fino a 200 km

I prezzi partiranno da 10.900 EUR con consegne in arrivo nel primo trimestre del 2023.

Da oggi EVIG può essere configurato e ordinato su www.cleanmotion.se/order

L'azienda ha anche rilasciato il nuovo calcolatore della flotta in cui i clienti possono confrontare e calcolare costi ed emissioni della propria flotta e confrontare i risultati con i veicoli elettrici convenzionali.

Cartella stampa: https://cleanmotion.se/news/press-kit/evig-launch-event

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Christoffer Sveder, Director Commercial Operations, Clean Motion AB

Telefono: +46 70 611 26 98

E-mail: christoffer@cleanmotion.se

Informazioni su Clean Motion AB

Clean Motion AB è un'azienda svedese che produce e vende veicoli veramente sostenibili per le città. I veicoli sono prodotti localmente e si basano sull'efficienza energetica e delle risorse, per massimizzare l'adozione di veicoli elettrici a livello globale. La visione dell'azienda è quella di offrire mobilità urbana caricata con energia solare e quindi offrire veicoli elettrici leggeri a basso consumo energetico per affrontare le sfide del trasporto urbano degli anni 2000.

Clean Motion AB è quotata al First North Growth Market sul Nasdaq di Stoccolma. Il consulente certificato è la commissione del fondo G&W, e-mail: ca@gwkapital.se, telefono: +46 8- 503 000 50. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare: https://www.cleanmotion.se

