創紀醫學集團旗下再心生物科技聯同阿斯利康成功研發首個 正常收縮分率心衰竭(HFpEF) 的微型心臟
BOSTON, MASSACHUSETTS, UNITED STATES, October 28, 2022 /EINPresswire.com/ --
• 心臟衰竭是一種全球大流行疾病，影響全球約 6400萬人。每年全球經濟負擔超過 1000億美元。
• 正常收縮分率心衰竭(HFpEF)佔心臟衰竭病例的一半。因缺乏有效的治療方法，而成為一個日益嚴重的公共衛生問題。
• 藥物開發研究缺乏有效的人類HFpEF模型來篩選有效的治療方法
• 再心生物科技聯同阿斯利康利用生物工程技術，成功開發了世界上首個人類 HFpEF微型心臟
• 運用基因轉移技術可恢復於HFpEF中被下調的蛋白，能夠逆轉HFpEF微型心臟的病徵，回復正常。
• HFpEF微型心臟適用於藥物發現及篩選，並快速推進針對心臟衰竭的新療法
創紀醫學生物科技集團（Medera）是一家臨床階段的基因及細胞治療公司。其在疾病模型和藥物開發方面的全資子公司再心生物科技(Novoheart， 以下簡稱「再心」)欣然宣佈，通過與全球知名生物製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)的持續合作，已成功開發出世上首個正常收縮分率心衰竭(HFpEF) 的人類微型心臟及體外模型。HFpEF是一種會令患者情況持續惡化的心臟病， 在老年人中尤其常見¹。
心臟衰竭 (HF)是一種全球大流行疾病²，患病率更有逐年上升的趨勢³。HF影響全球約 6400萬人, 年度全球經濟負擔估計超過 1000 億美元⁴。而HFpEF約佔HF病例的50%，是全球主要且日益嚴重的公共衛生問題。現時醫學界對其病理機制和病因仍不甚理解。基於其複雜性，迄今為止，藥物開發者一直缺乏可用於臨床前藥物篩選的工具⁵。故此，適合HFpEF患者的臨床療法在過去數十年間極為有限，改進乏善足陳。
再心與阿斯利康的心血管、腎臟和代謝部門合作，利用再心專有的人體心臟組織工程mini-HeartTM平台，成功建立了全球首個能夠重現包括心臟鬆弛、纖維化及肥大等HFpEF關鍵特徵的微型心臟體外模型。 3-D 心室心肌空腔 (hvCOC) 又稱「瓶中之心」或「微型心臟」，是迄今市場上唯一可評估人體心臟泵血性能等臨床信息的人體工程化心臟組織⁶。「微型心臟」與動物模型的不同之處，在於「微型心臟」可用特定的細胞基質成分以及具有患者特異性的人類誘導多能幹細胞 (iPSCs) 製造，從而針對性地模擬在HFpEF患者心臟中觀察到的特性。與此同時，再心更開發了HFpEF人體「心臟組織條」(CTS)，在體外重現HFpEF對心肌韌性及收縮力的影響。
為促進此項研究，再心開發了CTScreenTM自動化尊有平台的硬件和軟件。 此自動化系統顯著提高了使用工程化「心臟組織條」和「微型心臟」篩選藥物的實驗吞吐量、準確性和靈敏度。
總括而言，此嶄新的HFpEF人類心臟模型和相關工具有助於瞭解HFpEF的病理機制、確定新的治療目標及評估新療法對治療HFpEF患者的效用。此 HFpEF微型心臟模型知識產權屬再心獨家擁有，並將與阿斯利康於醫學期刊共同發表其研發結果。
再心生物科技首席科學總監 Dr. Kevin Costa 表示：「我們與阿斯利康合作開發這些針對HFpEF的『心臟組織條』和『微型心臟」的新型檢測方法，展示了再心的 mini-HeartTM 平台模擬複雜的後天性疾病如心臟衰竭的能力，而這類疾病比明確定義和罕見的基因突變更具挑戰性。」
阿斯利康高級副總裁暨心血管、腎臟和代謝及生物製藥研發及早期開發負責人Dr. Regina Fritsche Danielson 說：「阿斯利康明白到了解 HFpEF潛在病理機制的迫切需要，可實現我們為這群患者開發針對性治療的抱負。我們與再心合作建立的第一個體外HFpEF模型，將幫助填補動物模型和臨床試驗之間的差距。通過此微型心臟模型獲得的人類特異性臨床前數據，將能加速藥物研發過程。」
創紀醫學集團及再心首席執行官李登偉教授則表示：「美國食品及藥物管理局宣布的現代化法案2.0旨在鼓勵在藥物開發階段使用人類模型來代替動物試驗。由於人類模型在科學上比動物模型更優越，其實驗结果更具有人類特異性因而更加準確。這必將加速科技創新並更快地為患者提供更安全、更有效的新藥物。為此，我們對成功開發出新的 HFpEF人類微型心臟模型感到非常振奮。我們目前正專注於將其轉化為切實的病人療法和利益。」
¹ Heart Fail Clin. 2014; 10(3):377–388.
² Lancet 2017; 390(10100):1211–59.
³ Lancet. 2018; 392:1789-1858.
⁴ Int J Cardiol. 2014; 171(3):368-76.
⁵ JACC Basic Transl Sci. 2017; 2(6):770-789.
⁶ Biomaterials. 2018;163:116-127.
關於Medera Biopharmaceutical
創紀醫學生物科技集團 (Medera) 成立於 2014 年，是一家臨床階段基因及細胞療法公司，致力於為難以治療或無法根治的疾病提供下一代細胞和基因療法。 公司旗下有2間子公司， 分別為Novoheart 再心生物科技 （「再心」）， 及 Sardocor。再心利用其曾屢獲殊榮的世上首個“微型心臟”技術進行革命性的疾病建模和藥物開發。 該平台能模擬人類特異性疾病，並在人類細胞和組織的背景下研發篩選治療，而不受物種差異影響。 在被Medera私有化前，再心在加拿大多倫多股票市場和德國法蘭克福股票市場雙重上市。Sardocor 致力於創造最快速的臨床監管路徑，以推進有效的下一代細胞和基因治療。在再心用於疾病建模和藥物開發的生物工程人體組織分析的基礎上，Sardocor 開發了世界上其中最大的基因及細胞治療臨床項目，以用於治療一系列心臟、血管和肌肉疾病，包括低收縮分率心衰竭， 杜氏肌營養不良和肺動脈高壓等。
阿斯利康
阿斯利康 (LSE/STO/Nasdaq: AZN) 是一家全球性、以科學為主導的生物製藥公司，專注於腫瘤、罕見疾病，心血管、腎臟和代謝、及呼吸和免疫學的生物製劑領域的處方藥物研究、開發和生產之上。阿斯利康總部位於英國劍橋，在100多個國家開展業務，其創新藥物被全球數百萬患者使用。如有需要，可瀏覽阿斯利康網站：www.astrazeneca.com 或關注本公司的 Twitter帳號 @AstraZeneca。
如欲了解更多信息，請到 https://www.medera.bio 瀏覽。
傳媒聯絡或採訪查詢：
media@medera-biopharm.com
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• 心臟衰竭是一種全球大流行疾病，影響全球約 6400萬人。每年全球經濟負擔超過 1000億美元。
• 正常收縮分率心衰竭(HFpEF)佔心臟衰竭病例的一半。因缺乏有效的治療方法，而成為一個日益嚴重的公共衛生問題。
• 藥物開發研究缺乏有效的人類HFpEF模型來篩選有效的治療方法
• 再心生物科技聯同阿斯利康利用生物工程技術，成功開發了世界上首個人類 HFpEF微型心臟
• 運用基因轉移技術可恢復於HFpEF中被下調的蛋白，能夠逆轉HFpEF微型心臟的病徵，回復正常。
• HFpEF微型心臟適用於藥物發現及篩選，並快速推進針對心臟衰竭的新療法
創紀醫學生物科技集團（Medera）是一家臨床階段的基因及細胞治療公司。其在疾病模型和藥物開發方面的全資子公司再心生物科技(Novoheart， 以下簡稱「再心」)欣然宣佈，通過與全球知名生物製藥公司阿斯利康(AstraZeneca)的持續合作，已成功開發出世上首個正常收縮分率心衰竭(HFpEF) 的人類微型心臟及體外模型。HFpEF是一種會令患者情況持續惡化的心臟病， 在老年人中尤其常見¹。
心臟衰竭 (HF)是一種全球大流行疾病²，患病率更有逐年上升的趨勢³。HF影響全球約 6400萬人, 年度全球經濟負擔估計超過 1000 億美元⁴。而HFpEF約佔HF病例的50%，是全球主要且日益嚴重的公共衛生問題。現時醫學界對其病理機制和病因仍不甚理解。基於其複雜性，迄今為止，藥物開發者一直缺乏可用於臨床前藥物篩選的工具⁵。故此，適合HFpEF患者的臨床療法在過去數十年間極為有限，改進乏善足陳。
再心與阿斯利康的心血管、腎臟和代謝部門合作，利用再心專有的人體心臟組織工程mini-HeartTM平台，成功建立了全球首個能夠重現包括心臟鬆弛、纖維化及肥大等HFpEF關鍵特徵的微型心臟體外模型。 3-D 心室心肌空腔 (hvCOC) 又稱「瓶中之心」或「微型心臟」，是迄今市場上唯一可評估人體心臟泵血性能等臨床信息的人體工程化心臟組織⁶。「微型心臟」與動物模型的不同之處，在於「微型心臟」可用特定的細胞基質成分以及具有患者特異性的人類誘導多能幹細胞 (iPSCs) 製造，從而針對性地模擬在HFpEF患者心臟中觀察到的特性。與此同時，再心更開發了HFpEF人體「心臟組織條」(CTS)，在體外重現HFpEF對心肌韌性及收縮力的影響。
為促進此項研究，再心開發了CTScreenTM自動化尊有平台的硬件和軟件。 此自動化系統顯著提高了使用工程化「心臟組織條」和「微型心臟」篩選藥物的實驗吞吐量、準確性和靈敏度。
總括而言，此嶄新的HFpEF人類心臟模型和相關工具有助於瞭解HFpEF的病理機制、確定新的治療目標及評估新療法對治療HFpEF患者的效用。此 HFpEF微型心臟模型知識產權屬再心獨家擁有，並將與阿斯利康於醫學期刊共同發表其研發結果。
再心生物科技首席科學總監 Dr. Kevin Costa 表示：「我們與阿斯利康合作開發這些針對HFpEF的『心臟組織條』和『微型心臟」的新型檢測方法，展示了再心的 mini-HeartTM 平台模擬複雜的後天性疾病如心臟衰竭的能力，而這類疾病比明確定義和罕見的基因突變更具挑戰性。」
阿斯利康高級副總裁暨心血管、腎臟和代謝及生物製藥研發及早期開發負責人Dr. Regina Fritsche Danielson 說：「阿斯利康明白到了解 HFpEF潛在病理機制的迫切需要，可實現我們為這群患者開發針對性治療的抱負。我們與再心合作建立的第一個體外HFpEF模型，將幫助填補動物模型和臨床試驗之間的差距。通過此微型心臟模型獲得的人類特異性臨床前數據，將能加速藥物研發過程。」
創紀醫學集團及再心首席執行官李登偉教授則表示：「美國食品及藥物管理局宣布的現代化法案2.0旨在鼓勵在藥物開發階段使用人類模型來代替動物試驗。由於人類模型在科學上比動物模型更優越，其實驗结果更具有人類特異性因而更加準確。這必將加速科技創新並更快地為患者提供更安全、更有效的新藥物。為此，我們對成功開發出新的 HFpEF人類微型心臟模型感到非常振奮。我們目前正專注於將其轉化為切實的病人療法和利益。」
¹ Heart Fail Clin. 2014; 10(3):377–388.
² Lancet 2017; 390(10100):1211–59.
³ Lancet. 2018; 392:1789-1858.
⁴ Int J Cardiol. 2014; 171(3):368-76.
⁵ JACC Basic Transl Sci. 2017; 2(6):770-789.
⁶ Biomaterials. 2018;163:116-127.
關於Medera Biopharmaceutical
創紀醫學生物科技集團 (Medera) 成立於 2014 年，是一家臨床階段基因及細胞療法公司，致力於為難以治療或無法根治的疾病提供下一代細胞和基因療法。 公司旗下有2間子公司， 分別為Novoheart 再心生物科技 （「再心」）， 及 Sardocor。再心利用其曾屢獲殊榮的世上首個“微型心臟”技術進行革命性的疾病建模和藥物開發。 該平台能模擬人類特異性疾病，並在人類細胞和組織的背景下研發篩選治療，而不受物種差異影響。 在被Medera私有化前，再心在加拿大多倫多股票市場和德國法蘭克福股票市場雙重上市。Sardocor 致力於創造最快速的臨床監管路徑，以推進有效的下一代細胞和基因治療。在再心用於疾病建模和藥物開發的生物工程人體組織分析的基礎上，Sardocor 開發了世界上其中最大的基因及細胞治療臨床項目，以用於治療一系列心臟、血管和肌肉疾病，包括低收縮分率心衰竭， 杜氏肌營養不良和肺動脈高壓等。
阿斯利康
阿斯利康 (LSE/STO/Nasdaq: AZN) 是一家全球性、以科學為主導的生物製藥公司，專注於腫瘤、罕見疾病，心血管、腎臟和代謝、及呼吸和免疫學的生物製劑領域的處方藥物研究、開發和生產之上。阿斯利康總部位於英國劍橋，在100多個國家開展業務，其創新藥物被全球數百萬患者使用。如有需要，可瀏覽阿斯利康網站：www.astrazeneca.com 或關注本公司的 Twitter帳號 @AstraZeneca。
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