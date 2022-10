Métaux Osisko annonce de nouveaux résultats de forage intercalaire à Mines Gaspé, dont 102,0 m à 0,57 % de cuivre

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») ( TSX-V: OM ; OTCQX: OMZNF ; FRANCFORT: 0B51 ) a le plaisir d'annoncer de nouveaux résultats de forage sur le projet Mont Copper à Mines Gaspé, situé dans la péninsule de Gaspé au Québec. Un total de 25 665 m du programme de forage intercalaire de 30 000 m a été achevé sur le gisement de Mont Copper à la fin du mois de septembre. Les résultats de dix forages sont rapportés ci-dessous : quatre des trous rapportés sont du Mont Copper lui-même qui ont testé la teneur en cuivre total et en oxyde de cuivre dans ce secteur qui a été peu foré historiquement. Les six autres forages sont situés en périphérie de la fosse historique. Six des dix forages ont étendu la minéralisation au-delà de l'enveloppe minéralisée du modèle de bloc de l'estimation des ressources minérales (« ERM ») de 2022, et aucune minéralisation significative de cuivre oxydé n’a été repérée dans l'ensemble de ces forages.



Faits marquants :

Le forage 30-1004, situé sur le Mont Copper à l'intérieur de l'enveloppe du modèle de fosse proposée, a recoupé 102,0 mètres titrant 0,57% Cu et 2,20g/t Ag. Cette intersection représente une meilleure teneur par rapport au modèle de blocs du ERM 2022.

Cette intersection représente une meilleure teneur par rapport au modèle de blocs du ERM 2022. Le forage 30-0999, situé à l'est de la fosse historique du Mont Copper, a prolongé la minéralisation au-delà du modèle de blocs du ERM 2022 et a recoupé 334,7 mètres titrant 0,21 % Cu et 1,32 g/t d'Ag .

. Le forage 30-1008 a recoupé 272,0 mètres titrant 0,39% Cu et 2,69 /t Ag au sein de l’enveloppe minéralisée du modèle de blocs du ERM 2022.



Robert Wares, président du conseil d’administration et chef de la direction, a déclaré : « Ce premier programme de forages continue d'accroître l'enveloppe de la minéralisation au Mont Copper et de quantifier les niveaux d'oxydation au sein du modèle de la fosse à ciel ouvert. Les résultats obtenus à date autour du Mont Copper, dans ce secteur faible en forages historiques, sont très satisfaisants. La minéralisation sulfurée augmente en profondeur vers le centre du gisement et nous anticipons de bons résultats bientôt des forages directionnels qui ont été orientés afin de recouper la minéralisation en-dessous de la fosse historique, au cœur du gisement. »

Le forage 30-996, foré à partir de la marge est de la fosse historique, n’a pas recoupé de minéralisation jusqu’à une profondeur de 168 m et a été abandonné pour des raisons techniques.

L'objectif de ce programme de forage de définition est de fournir suffisamment de données supplémentaires afin de convertir les ressources présumées du ERM 2022 en ressources mesurées et indiquées, en vue du lancement d’étude de faisabilité. De plus, le programme vise à tester les niveaux d'oxydation du gisement du Mout Copper afin de déterminer la proportion de minéralisation qui pourra être traitée par flottation conventionnelle.

Les résultats de forages au Mont Copper sont, à date, conformes aux attentes ou supérieurs en teneur par rapport à l’ERM 2022. Le niveau d’oxydation est significativement inférieur par rapport à cette estimation. L'oxydation est généralement contrôlée par les fractures quasi-verticales N-S, et la minéralisation oxydée de malachite, de chrysocolle et de limonite demeure à proximité de ces zones de fracture. Des tests métallurgiques sont en cours pour déterminer les taux de récupération et la qualité du concentré sulfuré extrait de la minéralisation non-oxydée du gisement.

Plusieurs trous ont été prolongés au-delà de l'enveloppe actuelle de la fosse car ils recoupaient encore une nouvelle minéralisation. Cette nouvelle minéralisation sera incluse dans la modélisation pour la prochaine ERM. Deux trous de forage directionnel (plus de 1200m) ont été forés à un angle faible afin de recouper la minéralisation à haute teneur sous la fosse historique. Les analyses de ces forages sont en cours.

Tableau 1 : Composites de la minéralisation recoupée

Forage



Secteur



De À Intersection Cu Ag (m) (m) (m) % g/t 30-0989 Mont Copper 277,5 321,00 43,5 0,18 1,06 30-0993 Mont Copper 61,5 139,5 78,0 0,29 1,59 et 177,0 250,5 73,5 0,21 1,60 30-0994 Mont Copper 4,50 34,5 30,0 0,0,31 1,597 et 63,0 196,50 133,5 0,31 1,70 30-0995 Marge est 172,5 430,5 258,0 0,29 2,78 30-0999* Marge est 307,5 333,0 25,5 0,43 3,48 et 495,0 829,70 334,7 0,21 1,32 30-1004* Mont Copper 7,50 109,5 102,0 0,57 2,20 30-1006* Marge ouest 358,5 576,0 217,5 0,41 1,61 30-1007* Marge ouest 304,5 419,0 114,5 0,39 1,65 30-1008* Marge NO 345,0 617,0 272,0 0,39 2,69

* Intersections en dehors du modèle de bloc ERM 2022.

Tableau 2 : Emplacement des collets des trous de forage (UTM (NAD83) Zone 20)

Nom du trou de forage Gisement Orienté Est Orienté Nord Elévation (m) Azimut Plongée Longueur (m) 30-0989 Mount Copper 315831,8 5426297,8 662,8 90,0 -50,0 321,0 30-0993 Mount Copper 316029,0 5426157,0 678,0 65,0 -80,0 279,0 30-0994 Mount Copper 316155,4 5426121,3 690,7 65,0 -80,0 255,3 30-0995 Mount Copper 316310,0 5426580,0 692,9 245,0 -45,0 435,0 30-0996 Mount Copper 316310,0 5426580,0 692,9 245,0 -65,0 168,0 30-0999 Mount Copper 316313,0 5426819,0 684,3 245,0 -48,0 830,0 30-1004 Mount Copper 316278,9 5426103,5 689,5 65,0 -80,0 300,0 30-1006 Mount Copper 315131,1 5426977,3 595,3 110,0 -60,0 595,0 30-1007 Mount Copper 315131,1 5426977,3 595,3 110,0 -45,0 420,0 30-1008 Mount Copper 315274,9 5427119,6 591,0 135,0 -65,0 771,0

Personne qualifiée

M. Jeff Hussey est la personne qualifiée et le président et chef des opérations de Métaux Osisko. Il est responsable des données techniques rapportées dans ce communiqué de presse et il est un géologue professionnel enregistré dans la province de Québec.

Assurance de la qualité / Contrôle de la qualité

Osisko Metals adhère à un programme strict de QA/QC pour la manipulation des carottes, l'échantillonnage, le transport des échantillons et les analyses. Les échantillons de carottes de forage provenant du secteur du projet Mines Gaspé sont transportés de façon sécuritaire à son installation de carottage sur le site, où ils ont été enregistrés et échantillonnés. Les échantillons sélectionnés pour analyse sont expédiés à l'installation de préparation d'ALS Canada Ltd. à Sudbury. Les pulpes sont analysées dans les installations d'ALS Canada Ltd. à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Tous les échantillons sont analysés par digestion à quatre acides, suivie d'un ICP-AES et d'un ICP-MS pour une suite d'éléments multiples avec une limite supérieure de détection de 1 % pour les métaux de base.

À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko (Osisko Metals Incorporated) est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le secteur des métaux critiques. La Société contrôle l'un des principaux anciens camps miniers de zinc du Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel l'EEP de 2022 a indiqué une VAN après impôt de 602 millions de dollars et un TRI de 25 %, sur la base des estimations actuelles des ressources minérales, qui peuvent être exploitées à ciel ouvert ou sous terre à faible profondeur et qui consistent en 15,7 millions de tonnes de ressources minérales indiquées d'une teneur de 5,55 % ZnEq et 47,2 millions de tonnes de ressources minérales présumées d'une teneur de 5,94 % ZnEq. Veuillez consulter le rapport technique intitulé « Preliminary Economic Assessment, Pine Point Project, Hay River, Northwest Territories, Canada » datant du 30 juillet, qui a été publié sur SEDAR. Le projet de Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité d'infrastructures, d'un accès routier pavé, et dispose d'une sous-station électrique ainsi que de 100 kilomètres de routes de transport viables déjà en place.

La Société est également en train d'acquérir, auprès de Glencore Canada, une participation de 100 % dans Mines Gaspé, une ancienne mine de cuivre située en Gaspésie près de Murdochville. La Société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion du Mont Copper, qui renferme une ressource présumée conforme à la norme NI 43-101 de 456 Mt à une teneur de 0,31 % de cuivre (voir le communiqué de presse du 28 avril 2022). Mines Gaspé recèle la plus grande ressource de cuivre non développée de l'Est de l'Amérique du Nord, située stratégiquement près d’ infrastructures existantes dans la province de Québec, une juridiction qui est favorable à l'industrie minière.

