La campagne du Coquelicot 2022 de La Légion royale canadienne débute aujourd’hui

Des coquelicots biodégradables, des « Histoires de coquelicots » et un retour à la normale de la Cérémonie nationale

/EIN News/ -- OTTAWA, 28 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne du Coquelicot nationale 2022 de La Légion royale canadienne est officiellement lancée, avec de nouveaux coquelicots et couronnes biodégradables, et de nouvelles initiatives poignantes visant à promouvoir le Souvenir.



« Nous sommes heureux d'avoir pu réduire notre empreinte environnementale grâce à ces magnifiques symboles biodégradables du Souvenir, a tenu à souligner Bruce Julian, le président national de La Légion royale canadienne. Nous vous présentons aussi de nouvelles initiatives pour inciter davantage de Canadiens et de Canadiennes à prendre conscience de l'importance et de la signification du Souvenir. »

Coquelicots et couronnes biodégradables

Pour la toute première fois, la Légion distribuera cette année durant la campagne de nouveaux coquelicots et couronnes biodégradables, fabriqués à partir d'une variété de matériaux naturels, dont le papier, le velours de coton, le plâtre, la mousse et le bambou. Bien qu'il faille attendre encore quelques années avant que les stocks actuels ne soient épuisés, tous les coquelicots et couronnes seront éventuellement biodégradables.

Histoires de coquelicots

La Légion est ravie de présenter cette année « Histoires De Coquelicots ». Les gens peuvent visiter HistoiresDeCoquelicots.ca pour balayer leur coquelicot avec leur téléphone intelligent, pour ensuite être dirigés vers de courtes histoires personnelles sur des anciens combattants canadiens qui ont donné leur vie au service de notre pays. Cette nouvelle initiative est une façon d'établir des liens avec ceux qui servent notre pays et d'aider les gens à tisser des liens plus directs entre le service, le Souvenir et les libertés dont nous jouissons aujourd'hui.

Façons de donner

Des boîtes à coquelicots traditionnelles seront présentes sur les lieux de plus de 27 000 endroits pour la distribution de coquelicots et la collecte de dons. Pour la troisième année, 1 000 boîtes électroniques « Donnez. Commémorez. » seront présentes dans les succursales de la HSBC, ainsi que dans de nombreuses filiales de la Légion et certains magasins. Les boîtes électroniques, avec la technologie de paiement sans contact, offriront aux donateurs un choix de dons de 2 $, de 5 $ et de 10 $, et desquelles boîtes aussi les donateurs pourront se procurer un coquelicot. Les donateurs peuvent également choisir de donner en ligne par l'entremise de Legion.ca.

Le coquelicot numérique de cette année sera de nouveau présenté sur le site www.MonCoquelicot.ca Les gens pourront dédier un coquelicot numérique et le partager sur leurs canaux de médias sociaux. Cette initiative étant celle de la Fondation nationale Légion, tous les dons amassés seront versés à cette organisation caritative dont le travail vient renforcer celui de la Légion. Toujours dans le cadre de la campagne de cette année, « Letters Home » partagera les pensées et les émotions des soldats qui ont servi notre pays il y a de nombreuses années. Ce projet spécial sera lancé le 2 novembre.

Les fonds effectués à l'échelle du pays dans le cadre de la campagne du Coquelicot servent à soutenir les vétérans et leurs familles. Les fonds recueillis localement restent locaux. C’est une somme de près de 20 millions de dollars qui sont généreusement recueillis chaque année.

Le lancement protocolaire de l'édition nationale la campagne du Coquelicot 2022 a eu lieu le 25 octobre, lorsque Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, a accepté le tout premier coquelicot des mains du président national, M. Bruce Julian.

Cérémonie nationale et localisateur de cérémonie

Avec l'assouplissement des restrictions liées à la pandémie, la cérémonie du 11 novembre fera un retour à la normale avec un grand défilé des anciens combattants et un défilé aérien de CF-18. On rendra notamment hommage à la reine Elizabeth II en lui dédiant une couronne, et on soulignera le 80e anniversaire du raid de Dieppe. Dans le cadre des commémorations, des avions d'époque, dont un Mustang P-51, un Hawker Hurricane et un Supermarine Spitfire, effectueront un défilé aérien pendant le God Save the King. Également, un drapeau unique du Red Ensign, qui aurait été porté par un soldat canadien à Dieppe, sera déployé au pied de la Tombe du Soldat inconnu.

La diffusion en direct de la Cérémonie nationale se fera sur la page Facebook de la Légion et les radiodiffuseurs nationaux couvriront la cérémonie comme par le passé.

La Légion a également amélioré son localisateur de cérémonies à Legion.ca. Les filiales, qui voient à alimenter cette page, font en sorte de permettre aux Canadiens de localiser près de chez eux une cérémonie du Souvenir organisée par une filiale de la Légion. La Légion recommande toutefois aux gens de s'informer auprès des filiales locales sur les restrictions qui pourraient encore s'appliquer lors de rassemblements dans un contexte de pandémie.

La Lumière au service du Souvenir

De nouveau cette année, ce sont 117 000 coquelicots représentant les anciens combattants canadiens tombés au champ d'honneur qui déferleront en cascade sur la Tour de la Paix de la Colline du Parlement et sur l'édifice du Sénat. La Pluie de coquelicots virtuelle se tiendra du 28 octobre au 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (HE). Des coquelicots virtuels tomberont également en cascade sur la Lanterne Kipnes du Centre national des Arts le 11 novembre, de 7 h jusqu’à minuit (HE).

D’intéressants points d’intérêts et icônes de villes à travers le Canada seront également illuminés en soutien à la campagne et au Souvenir. À ce jour, les éclairages spéciaux sont les suivants :

L’image du coquelicot sera projetée sur la tour du CN .

. L’enseigne de la ville de Toronto au carré Nathan Phillips sera allumée.

au carré Nathan Phillips sera allumée. Les chutes Niagara seront illuminées en rouge du 28 octobre au 11 novembre.

L’enseigne de la ville d’Ottawa dans le Marché By sera allumée.

dans le Marché By sera allumée. Chaque soir, à compter du 28 octobre, sur la Colline du Parlement, deux écrans géants présenteront le Mur d'Honneur virtuel, une vidéo silencieuse partageant les visages d'anciens combattants canadiens décédés, et dont les photos ont été soumises par des Canadiens de partout au pays.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca; Nujma Bond 343-540-7604

