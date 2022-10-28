Cong Thanh Nguyen 獲任命為 Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group 的越南業務發展經理

/EIN News/ -- 加州德美古拉, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）集團公司旗下的 Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下簡稱為「集團」），現欣然宣佈 Cong Thanh Nguyen 獲擢升為業務發展經理，負責服務於越南的低溫設備和解決方案市場。



Cong 將在越南河內任職，他將致力於該地區不斷增長的工業氣體和液化天然氣業務的前線工作，提供我們工業產品系列的解決方案，並提供強大的服務和當地支持。Cong 將負責將本集團的品牌知名度擴大至廣泛的當地客戶。此外，這將實現 Nikkiso 在越南除航空航天和醫療部門外的三大業務線。

Cong 曾擔任 Industrial Gas 在越南的業務發展經理。他的職責包括與眾多部門合作制定和實施改進策略。他擁有英國格林威治大學（新加坡校區）的國際商務文學碩士學位。

東南亞副總裁 Tim Born 表示：「Cong 的行業和國際業務經驗以及他對當地市場的了解將對我們開發該地區大有裨益。」

有了新成員的加入，Nikkiso 將繼續致力於為客戶提供直接支持，並繼續在全球和當地開展業務。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（現爲 Nikkiso Co., Ltd. 旗下成員）的成員公司，製造與服務工程低溫氣體處理設備（泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）、以及工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化 (LH2) 及用於餘熱回收的有機朗肯循環裝置。公司已成立 50 多年，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，也是一家由大約 20 個經營實體組成的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 及 www.nikkiso.com。