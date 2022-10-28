Submit Release
News Search

There were 1,484 press releases posted in the last 24 hours and 281,344 in the last 365 days.

Cong Thanh Nguyen获任担任Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group越南业务开发经理

/EIN News/ -- 加利福尼亚州特曼库拉, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd（日本）旗下企业Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称为“集团”）欣然宣布，Cong Thanh Nguyen已被任命担任越南地区低温设备和解决方案市场的业务开发经理。

Cong常驻于越南河内，投身于该地区不断增长的工业气体和LNG业务的第一线，为客户提供我们的工业产品线解决方案以及强大的服务和本地支持。他将负责把集团的品牌知名度拓展到更广泛的本地客户。此外，除了航空航天和医学领域之外，这将完成Nikkiso在越南的三条主要业务线。

Cong此前曾担任越南工业气体业务开发经理， 负责与众多部门合作制定和实施各项改进战略等业务。他拥有英国格林尼治大学（新加坡校区）国际商务硕士学位。

东南亚地区副总裁Tim Born表示：“Cong具备丰富的行业和国际业务经验，加上他深谙当地市场的发展脉络，这将大大有助于我们在该地区发掘各种机遇。”

通过此项任命，Nikkiso将继续致力于为客户提供直接支持以及全球性和本地化服务。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES
Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.旗下成员）成员公司制造和支持工程低温气体处理设备（泵、涡轮放大器、热交换器等）以及工业气体、天然气液化（LNG）、氢液化（LH2）和废热回收有机朗肯循环的处理设施。Cryogenic Industries成立于50余年前，是ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

如需了解更多信息，请访问：www.nikkisoCEIG.comwww.nikkiso.com。

媒体联系人：
Anna Quigley
+1.951.383.3314
aquigley@cryoind.com


Primary Logo

You just read:

Cong Thanh Nguyen获任担任Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group越南业务开发经理

Distribution channels: Companies, Energy Industry


EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

We use cookies for analytics, personalized content and ads. By continuing to browse this site, you agree to this use. Learn more
MEET OUR APP
FOR iOS + ANDROID

Don’t miss any breaking news!

Get the EIN Presswire App

Power your mobile with the latest breaking news by country, US state or industry.