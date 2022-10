Cong Thanh Nguyen nomeado Gerente de Desenvolvimento de Negócios do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group no Vietnã

/EIN News/ -- TEMECULA, Califórnia, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Cong Thanh Nguyen para Gerente de Desenvolvimento de Negócios do mercado de Equipamento e Soluções Criogênicas no Vietnã.



Com sede em Hanói, Vietnã, Cong estará na linha de frente da crescente unidade de Gás Industrial e GNL da região, fornecendo soluções da nossa linha de produtos industriais e forte serviço e suporte local. Ele será responsável pela expansão da divulgação da marca do Grupo para uma ampla gama de clientes locais. Além disso, juntamente com as divisões aeroespacial e médica, esta divisão será a terceira das principais divisões da Nikkiso no Vietnã.

Cong foi Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Vietnam Industrial Gas. Ele era responsável por colaborar com vários departamentos no desenvolvimento e implementação de estratégias de aprimoramento. Ele fez Mestrado em Negócios Internacionais na University of Greenwich, Inglaterra (Campus de Cingapura).

“A experiência de Cong com a indústria e negócios internacionais, juntamente com seu conhecimento do mercado local, serão de grande benefício, pois trabalhamos para desenvolver as oportunidades nesta região”, disse Tim Born, Vice-Presidente do Sudeste Asiático.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de fornecer suporte direto e de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.nikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com .