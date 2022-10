Services de guérison en direct: Apportons le pouvoir de guérison de Jésus à toutes les nations du monde-Pasteur Chris

Des millions de personnes du monde entier ont commencé à s'inscrire aux prochains services en direct des flux de guérison, qui auront lieu les 4 et 5 Nov 2022.

LAGOS, NIGERIA, October 27, 2022 / EINPresswire.com / -- Avez-vous besoin de guérison, ou connaissez-vous quelqu'un qui l'est? Veuillez les inscrire au programme en utilisant le lien FRENCH: https://healingstreams.tv/LHS/online_reg_french.php et commençons le décompte jusqu'au jour de votre miracle.Une déclaration publiée samedi par l'École de guérison, un ministère de guérison du pasteur Chris Oyakhilome, mentionnait que l'homme de Dieu, le pasteur Chris, avait annoncé une autre édition spéciale des services de guérison en direct lors d'un programme spécial tenu le 23 septembre. Les services de guérison commenceront à 15 heures (GMT+1) tous les jours les 4 et 5 novembre.Les services de guérison en direct de Healing Streams sont des services spéciaux organisés par l'École de guérison pour apporter le pouvoir de guérison de notre Seigneur Jésus-Christ à de nombreuses personnes dans le monde entier, quel que soit leur emplacement. Ce sera encore une fois le moment pour des millions de personnes à travers le monde de recevoir la guérison divine de diverses maladies et afflictions et une restauration complète dans toutes les situations. Le pouvoir de guérison de Dieu viendra à tout le monde dans leurs maisons et les rencontrera au point de leurs besoins.L'édition de juillet 2022 des Services de guérison a vu d'innombrables témoignages inspirants tels que celui d'Angelica Trujillo des États-Unis, qui a été guéri de plus de 10 ans de tremblements et d'incapacité physique dus à la maladie de Parkinson. Elle est devenue incapable au point de ne rien pouvoir faire seule et a dû dépendre complètement de diverses aides pour se déplacer et se soutenir. Elle a assisté aux Services de Guérison en direct des Ruisseaux de Guérison de juillet avec la foi pour un miracle, et elle est devenue un témoignage de la puissance omnipotente impressionnante de Dieu. Elle a été complètement guérie et a reçu un certificat de santé divin. Elle vit maintenant une vie normale sans affliction.Un autre témoignage est celui de Lushomo Puéril du Cameroun, qui a reçu un diagnostic de cancer de la peau et était en proie à des plaies et des cicatrices sur ses jambes. Elle a cherché des remèdes comme la chimiothérapie et les médicaments, qui ont peu ou rien fait pour soulager la maladie. Son espoir est devenu vivant lorsqu'elle a participé aux Services de guérison en ligne et a instantanément reçu sa guérison alors que l'homme de Dieu, le pasteur Chris, priait pour ceux qui étaient malades dans le monde entier. Elle vit maintenant sans douleur et les cicatrices et les plaies qui criblaient sa peau ont depuis disparu.Exhortant les gens du monde entier à participer au programme, le pasteur Chris a déclaré: "Je veux que vous pensiez que nous couvrons le monde entier pendant les Courants de guérison. Chaque nation sera prête pour des Ruisseaux de Guérison en novembre, par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup à faire pour atteindre les gens. En une journée avec tant de choses qui se passent dans le secteur de la santé, pensez à l'importance de la guérison par miracle divin aujourd'hui. Ils ont transformé la santé en entreprise, alors comment peuvent-ils vous laisser aller bien? Seul Dieu peut vous faire confiance pour vous rétablir complètement. Alors, diffusez-le dans le monde entier."Le même pouvoir de guérison qui a coulé pendant les jours où Jésus a marché sur la terre coule toujours maintenant et sera disponible pour toucher tous ceux qui en ont besoin lors de cette prochaine édition des Services de guérison en direct de Healing Streams avec le pasteur Chris. "Effacez votre emploi du temps pour y assister et invitez également tous ceux qui se trouvent dans votre sphère de contact. Ce sera un temps de démêlage du miraculeux. Inscrivez-vous et vos proches pour participer à FRENCH: https://healingstreams.tv/LHS/online_reg_french.php et commencez la préparation de cette grande croisade miracle”, a ajouté le communiqué.