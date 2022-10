Oregon Governor reappoints two to the Oregon State Board of Agriculture

Governor Brown has reappointed Shantae Johnson and Randi Svaty to Oregon State Board of Agriculture. The Gov. appointed both to four-year terms set to expire on October 31, 2026. The Board advises the Oregon Department of Agriculture (ODA) and its director regarding implementing and administering programs and developing policies designed to improve the agricultural industry statewide.

Shantae Johnson

The Gov. first appointed Johnson to the Board in November 2018. Her second term will begin November 1 and run through October 2026. Johnson co-owns and manages a 19 acre farm in Corbett, 3.5 acres in Troutdale, and a 1-acre urban farm in Rockwood called Mudbone Grown. For Johnson, farming is more than just a business venture; it’s a celebration of her ancestors. Her community-oriented collective farming and farmer training program is designed for and led by people of color and veterans of military service. Her goal is to use the land to teach job skills and self-sustainability. Johnson sits on the leadership team of Feed ’em Freedom Foundation, Black Oregon Land trust, Black Food Fund and is the proud mother of six children and a graduate of Portland State University.

The Gov. first appointed Svaty to the Board in May 2021. She was appointed to complete the term of former Board member Grant Kitamura who stepped down after moving to Idaho. Her second term on the Board will begin November 1 and run through October 2026. Svaty grew up on a large third-generation cattle operation in Idaho. As a member of 4-H and FFA, she held many leadership positions. After graduating from Oregon State University, she continued her agricultural advocacy by serving on several boards, including the Treasure Valley Community College Foundation, Malheur Experiment Station Advisory Board, and the Oregon Wheat League. Lastly, Svaty, in addition to serving on many boards, is also a Relationship Manager for Columbia Bank in Ontario.

The 10-member Board is made up of 9 governor appointees, and the tenth member is the chair of the Soil and Water Conservation Commission. In addition, the ODA director and dean of the College of Agricultural Sciences at Oregon State University serve as ex-officio members of the Board without the right to vote. The Board is established by Oregon Revised Statute (ORS) 561.372.

La gobernadora de Oregon vuelve a nombrar a dos miembros de la Mesa Estatal de Agricultura de Oregon

La gobernadora Brown ha vuelto a nombrar a Shantae Johnson y Randi Svaty para la Mesa Estatal de Agricultura de Oregon. La Gobernadora nombró a ambas para términos de cuatro años que expiran el 31 de octubre de 2026. La Mesa aconseja al Departamento de Agricultura de Oregon (en inglés: Oregon Department of Agriculture, ODA) y a su director en lo que respecta a la aplicación y administración de programas y el desarrollo de políticas diseñadas para mejorar la industria agrícola en todo el estado.

Shantae Johnson

La gobernadora nombró por primera vez a Johnson para la Mesa en noviembre de 2018. Su segundo término comenzará el 1 de noviembre y se extenderá hasta octubre de 2026. Johnson es copropietaria y administra una granja de 19 acres en Corbett, 3.5 acres en Troutdale y una granja urbana de 1 acre en Rockwood, llamada Mudbone Grown. Para Johnson, la agricultura es algo más que una empresa; es una celebración de sus antepasados. Su programa de formación de agricultores y agricultura colectiva orientada a la comunidad está diseñado y dirigido por personas de color y veteranos del servicio militar. Su objetivo es utilizar la tierra para enseñar técnicas de trabajo y autosuficiencia. Johnson forma parte del equipo directivo de Feed ’em Freedom Foundation, Black Oregon Land Trust, Black Food Fund, es la orgullosa madre de seis hijos y graduada de la Universidad Estatal de Portland.

Randi Svaty

La Gobernadora nombró por primera vez a Svaty para la Mesa en mayo de 2021. Fue nombrada para completar el mandato del anterior miembro de la Mesa, Grant Kitamura, que renunció a su puesto tras mudarse a Idaho. Su segundo término en la Mesa comenzará el 1 de noviembre y durará hasta octubre de 2026. Svaty creció en una operación ganadera de tercera generación en Idaho. Como miembro de 4-H y FFA, ocupó muchos puestos de liderazgo. Después de graduarse en la Universidad Estatal de Oregon, continuó su apoyando y promoviendo la agricultura, sirviendo en varias mesas directivas, incluyendo la Fundación del Colegio Comunitario de Treasure Valley, la Mesa Consultiva de la Estación Experimental de Malheur y la Liga del Trigo de Oregon. Por último, Svaty, además de formar parte de muchos consejos, es también gerente de relaciones para Columbia Bank de Ontario.

La Mesa de 10 miembros está formada por 9 personas designadas por la gobernadora, y el décimo miembro es presidente de la Comisión de Conservación del Suelo y el Agua. Además, el director de la ODA y el decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Estatal de Oregon actúan como miembros de oficio de la Mesa sin derecho a voto. La Mesa se establece por el Estatuto Revisado de Oregon (ORS) 561.372.