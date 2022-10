EXEL Industries : chiffre d'affaires du 4e trimestre 2021–2022 + 22,8 %

/EIN News/ --

Chiffre d’affaires 4e trimestre 2021–2022 : + 22,8 %

Croissance organique record au 4e trimestre

soutenue par les agroéquipements





Chiffre d'affaires T4

(juillet 2022–septembre 2022)



2020–2021 2021–2022 Variation en valeur

(millions d’euros) Variation

(%) Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVÉRISATION AGRICOLE



88,9 122,5 + 33,6 + 26,5 + 37,8 % + 29,9 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



71,7 85,3 + 13,5 + 9,5 + 18,9 % + 13,3 % LOISIRS







23,1 28,1 + 5,0 - 2,2 + 21,7 % - 9,6 % INDUSTRIE







58,7 61,7 + 3,0 + 0,2 + 5,1 % + 0,3 % Groupe EXEL Industries 242,4 297,5 + 55,2 + 34,0 + 22,8 % + 14,0 %

Chiffre d'affaires

12 mois

(octobre 2021–septembre 2022)



2020–2021 2021–2022 Variation en valeur

(millions d’euros) Variation

(%) Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVÉRISATION AGRICOLE



380,9 442,3 + 61,4 + 48,2 + 16,1 % + 12,7 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



135,5 146,3 + 10,8 + 5,2 + 8,0 % + 3,8 % LOISIRS







132,4 138,9 + 6,5 - 26,9 + 4,9 % - 20,3 % INDUSTRIE







227,9 249,5 + 21,6 + 12,5 + 9,5 % + 5,5 % Groupe EXEL Industries 876,8 977,0 + 100,3 + 39,0 + 11,4 % + 4,4 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables





Chiffre d’affaires

4e trimestre 2021–2022

Le groupe EXEL Industries enregistre un chiffre d’affaires record de 297,5 millions d’euros au quatrième trimestre de l’exercice 2021–2022, en hausse de 22,8 %, porté tant par des facteurs externes (périmètre, évolution des taux de change notamment du dollar américain), que par des facteurs internes, principalement par la croissance organique dans les agroéquipements. À périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 14,0 %, malgré les difficultés d’approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.

Résultant des deux récentes acquisitions du Groupe (EXEL Yachting et G.F.), l’effet périmètre contribue à hauteur de 5,2 millions d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre.

PULVÉRISATION AGRICOLE + 37,8 %



Après avoir atteint un pic au printemps 2022, accentué par le conflit en Ukraine, les cours des matières premières agricoles se sont légèrement repliés pendant l’été et se stabilisent à des niveaux qui restent néanmoins supérieurs à ceux précédents la période de pandémie. Dans ce contexte, la demande est restée forte dans toutes les géographies et notamment en Amérique du Nord, alors même que la pénurie de composants ne faiblit pas.

Le carnet de commandes, exceptionnellement élevé, a permis aux différentes sociétés du Groupe d’atténuer la saisonnalité de leur activité et d’augmenter leur volume de facturation de façon significative ce trimestre.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 18,9 %



Si l’activité du troisième trimestre avait été particulièrement affectée par les pénuries de composants et un rebond du COVID en Allemagne, un réel rattrapage a eu lieu ce trimestre, permettant d’atteindre un record de facturation dans les ventes d’arracheuses de betteraves.

LOISIRS + 21,7 %



Le marché des équipements du jardin est en recul dans les trois principales zones où le Groupe opère (Royaume-Uni, France et Italie). Dans cet environnement, et après plusieurs trimestres difficiles (migration informatique), l’activité s’est rapprochée du T4 de l’exercice précédent, aidée par une base de comparaison moins défavorable qu’aux trimestres précédents.

L’activité EXEL Yachting s’est portée convenablement ce trimestre, avec des livraisons en ligne avec les prévisions.

INDUSTRIE + 5,1 %



À périmètre et taux de change constants, l’activité est stable ce trimestre : les tuyaux techniques et la pulvérisation industrielle ont souffert d’un léger ralentissement des volumes en Europe, compensé par la dynamique toujours très forte en Asie et, dans une moindre mesure, aux États-Unis.





Situation en Ukraine et en Russie

Les nouvelles sanctions annoncées début octobre ne concernent pas davantage les produits du Groupe que les précédentes. Pour rappel, EXEL Industries a maintenu ses opérations en Russie mais se montre vigilant, afin que les livraisons soient effectuées dans le respect des règles internationales en vigueur. Le Groupe a pu maintenir globalement ses ventes dans la région.





Chiffre d’affaires annuel

2021–2022

Le chiffre d’affaires annuel 2021–2022 de 977,0 millions d’euros est en hausse de 11,4 %. À périmètre et taux de change constants, la croissance du Groupe ressort à 4,4 %. En réponse à l’augmentation des coûts des matières premières et composants, EXEL Industries s’est efforcé d’ajuster au mieux ses prix dans toutes ses activités. Mise en place tout au long de l’année, cette politique a permis de compenser certaines baisses de volumes liées aux pénuries (principalement agroéquipements) ou au marché (Jardin). L’effet de change a été particulièrement favorable aux activités de pulvérisation agricole et d’industrie.

L’effet périmètre représente 29,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur l’exercice.

PULVÉRISATION AGRICOLE + 16,1 %



L’activité a été contrastée dans la pulvérisation agricole sur l’exercice : toutes les marques du Groupe ont été très affectées par les pénuries de composants cette année, malgré des bases de production très différentes (Europe, États-Unis). Des hausses de tarifs ont été passées tout au long de l’année en conséquence des hausses de prix pratiquées par les fournisseurs. La stabilisation des prix des matières premières agricoles, à des niveaux globalement élevés, a facilité les prises de commandes, permettant au Groupe d’avoir une bonne visibilité sur le prochain exercice.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 8,0 %



Après un rebond en 2020–2021, les ventes se sont maintenues à un bon niveau pendant cet exercice. Par ailleurs, le manque de composants a facilité un déstockage important de machines d’occasions. Enfin, des hausses de prix ont été passées en compensation des hausses de coûts de production (acier et autres composants).

LOISIRS + 4,9 %



Dans l’activité jardin, trois éléments ont marqué l’exercice. D’une part, après deux années exceptionnelles en termes de volumes, les marchés sont revenus sur leurs niveaux pré-COVID. D’autre part, les difficultés liées à la migration des systèmes informatiques ont pénalisé les volumes de cette activité, à hauteur de 10 millions d’euros environ. Des hausses de prix ont pu être passées pendant l’exercice pour compenser les hausses significatives de coût des matières premières et de la logistique. Enfin, l’intégration de G.F. au 15 février 2022 contribue à hauteur de près de 20 millions d’euros au chiffre d’affaires annuel.

En ce qui concerne l’activité nautique, une nouvelle dynamique commerciale, marketing et industrielle a été initiée, avec des effets attendus sur les exercices futurs.

INDUSTRIE + 9,5 %



Les marchés sous-jacents (principalement automobile, ameublement et industrie) ont connu des évolutions contrastées. Cependant, l’activité de pulvérisation industrielle s’est maintenue toute l’année à des niveaux de volumes élevés, dans la continuité de l’exercice 2020–2021.

La division tuyaux techniques a été affectée par le recul des volumes de l’activité jardin quand, en parallèle, l’activité B2B a été impactée en fin d’exercice par un recul de la demande.





Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries :

« La forte mobilisation des équipes au 4e trimestre et la bonne intégration des dernières acquisitions ont permis d’atteindre un chiffre d’affaires record. Cette belle performance commerciale a été réalisée dans un environnement difficile et volatile, alors même que les pénuries ne sont pas résorbées. Cependant, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre son développement, fort des différents secteurs d’activités dans lesquels il opère et d’un carnet de commandes bien rempli. »









Prochains rendez-vous

20 décembre 2022, avant bourse, résultats annuels 2021–2022.

25 janvier 2023, avant bourse, chiffre d’affaires annuel du 1er trimestre 2022–2023.









À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2020–2021, EXEL Industries emploie 3 546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 877 millions d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.EXEL-industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général

yves.belegaud@EXEL-industries.com Thomas GERMAIN

Directeur financier Groupe / Communication financière direction.communication@EXEL-industries.com

