Avis aux médias : MADD Canada marquera le lancement national de la campagne annuelle Opération ruban rouge à Montréal en présence de la famille d’une jeune victime de la conduite avec capacités affaiblies

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 27 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thomas Ratté n’avait que 17 ans lorsqu’il a été tué par un chauffard aux capacités affaiblies alors qu’il venait de descendre d’un autobus avec des amis. Sa mère, Odette Lachance, MADD Canada et MADD Montréal se rassembleront le 1er novembre pour marquer le lancement national de l’Opération ruban rouge — une campagne du temps des Fêtes axée sur la prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

Comme il s’agit de la période de l’année où les occasions de se rassembler sont des plus nombreuses, l’Opération ruban rouge vise à rappeler aux Canadiens et Canadiennes l’importance de la conduite sobre et de planifier des transports sécuritaires lorsqu’ils consomment de l’alcool, du cannabis ou d’autres drogues.



Durant cet événement de lancement spécial, nous remettrons également une Médaille d’excellence dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies à un agent de police qui s’est distingué par son travail extraordinaire pour arrêter les conducteurs aux capacités affaiblies et préserver la sécurité de nos routes et nos collectivités.



Les médias sont invités à assister au lancement et à la cérémonie de remise de la médaille :

Date et heure : Le mardi 1er novembre 2022, à 10 h 30 Lieu : Centre St-Pierre, salle 200 (Laure-Gaudreault), 1212, rue Panet, Montréal, Québec Conférenciers invités : Odette Lachance

Elizabeth Rivera, présidente, MADD Montréal

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada

Marie Claude Morin, responsable régionale (Québec), MADD Canada

Lieutenant Bryan Cunningham, Service de Police de la Ville Montréal

Indigo Park Canada inc.

Jonathan Hamel, gestionnaire des affaires publiques au Québec, Uber Canada Sessions de photos : Cérémonie traditionnelle de coupe du ruban rouge et remise de la Médaille d’excellence.

Du 1er novembre 2022 au 2 janvier 2023, les bénévoles de MADD Canada aux quatre coins du pays distribueront des milliers de rubans rouges et d’autocollants pour les véhicules en invitant les membres du public à les afficher en témoignage de leur engagement à l’égard de la conduite sobre. Ces rubans rendent également un hommage éloquent aux milliers de Canadiens tués et blessés chaque année dans des collisions mettant en cause l’alcool, la drogue ou un mélange des deux.



MADD Canada tient à remercier les commanditaires de l’Opération ruban rouge 2022 de leur généreux soutien : KAG Canada, Uber, Groupe financier BMO, Indigo Park Canada inc. et Irving Oil ltée. Pour voir la liste complète de commanditaires de cette édition de la campagne et de partenaires « boîtes de dons », veuillez consulter : https://madd.ca/pages/dons/commanditaires-et-donateurs/nos-commanditaires/?lang=fr.



Pour confirmer votre présence, veuillez contacter :

Marie Soleil Blanchard, coordonnatrice, promotion et relations communautaires (Québec), 514-618-3528

Deb Kelly, MADD Canada, responsable des communications, 1-800-665-6233, poste 240

Pour confirmer votre présence, veuillez contacter : Marie Soleil Blanchard, coordonnatrice, promotion et relations communautaires (Québec), 514-618-3528, msblanchard@madd.ca Deb Kelly, MADD Canada, responsable des communications, 1-800-665-6233, poste 240, dkelly@madd.ca