Human Papillomavirus Vaccine Market Revenue to Cross $10.8 Billion by 2031

The report includes the analysis of the regional as well as HPV market trends, key players, market segments, and market growth strategies.

Allied Market Research published a report, titled, โ€œ๐‡๐ฎ๐ฆ๐š๐ง ๐๐š๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฆ๐š๐ฏ๐ข๐ซ๐ฎ๐ฌ ๐•๐š๐œ๐œ๐ข๐ง๐ž (๐‡๐๐•) ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐๐ฒ ๐"๐ฒ๐ฉ๐ž (๐"๐ž๐ญ๐ซ๐š๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐จ๐ง๐š๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ, ๐๐ข๐ฏ๐š๐ฅ๐ž๐ง๐ญ), ๐›๐ฒ ๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง (๐‚๐ž๐ซ๐ฏ๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ, ๐€๐ง๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ, ๐•๐ฎ๐ฅ๐ฏ๐š๐ซ & ๐•๐š๐ ๐ข๐ง๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ, ๐๐ž๐ง๐ข๐ฅ๐ž ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ, ๐Ž๐ซ๐จ๐ฉ๐ก๐š๐ซ๐ฒ๐ง๐ ๐ž๐š๐ฅ ๐‚๐š๐ง๐œ๐ž๐ซ, ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐›๐ฒ ๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ (๐๐ฎ๐›๐ฅ๐ข๐œ ๐š๐ง๐ ๐๐ซ๐ข๐ฏ๐š๐ญ๐ž ๐€๐ฅ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ, ๐†๐จ๐ฏ๐ž๐ซ๐ง๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐„๐ง๐ญ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ, ๐๐ก๐ฒ๐ฌ๐ข๐œ๐ข๐š๐ง๐ฌ, ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2021-2030.โ€

There are more than 100 types of HPV, more than 40 of which are sexually transmitted and can affect the genitals, mouth or neck. HPV is a common infection, according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), it is ubiquitous and although people have few sexual partners, many people who have sex will there are some changes at any time. Some genitourinary HPV infections may not cause health problems. However, some types of HPV can cause disease and even cancer of the uterus, cervix, and neck.

The human papillomavirus vaccine is used to treat people with the virus, which is spread from person to person through skin-to-skin contact. Cervarix and Gardasil, two human papillomavirus vaccines, are most commonly used in women between the ages of 9 and 30. Human papillomavirus (HPV) is also a sexually transmitted disease. The HPV virus is different from HIV and HSV, commonly called herpes. The HPV vaccine protects the body against infection with many types of human papillomavirus.

The increase in HPV-related diseases is leading to an increase in the demand for HPV vaccines, which is expected to be a major driver of the global human papillomavirus vaccines market during the forecast period. There are only three types of vaccines on the market: bivalent, quadrivalent and nonavalent. These three vaccines have been very successful in preventing infections of types 16 and 18, which account for 70% of cervical cancer cases.

๐Š๐ž๐ฒ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐จ๐Ÿ๐ข๐ฅ๐ž๐ :

โžค Merck & Co.

โžค GlaxoSmithKline plc.

โžค Sanofi

โžค Johnson & Johnson

โžค AstraZeneca

โžค Serum Institute of India Pvt. Ltd

โžค Bharat Biotech.

โžค Xenetic Biosciences

โžค Inovio Pharmaceuticals

โžค Novartis AG

๐๐ฒ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž

Tetravalent

Nonavalent

Bivalent

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž ๐ˆ๐ง๐๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง

Cervical Cancer

Anal Cancer

Vulvar & Vaginal Cancer

Penile Cancer

Oropharyngeal Cancer

Others

๐๐ฒ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐•๐ž๐ซ๐ญ๐ข๐œ๐š๐ฅ

Public and Private Alliances

Government Entities

Physicians

Others

๐ ๐‘๐„๐๐”๐„๐๐“๐‹๐˜ ๐€๐’๐Š๐„๐ƒ ๐๐”๐„๐’๐“๐ˆ๐Ž๐๐’?

Q1. What are the driving factors and opportunities in the global human papillomavirus vaccine market?

Q2. What current trends will influence the human papillomavirus vaccine market in the next few years?

Q3. Which regions will provide more business opportunities for global human papillomavirus vaccine in future?

Q4. What are the key growth strategies of global human papillomavirus vaccine market players?

Q5. Who are the leading market players active in the human papillomavirus vaccine market?

