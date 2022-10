La Plateforme de Yoga française Shiksha® lance son Application et son propre Réseau Social

Shiksha, l'application française de yoga en ligne, lance son réseau social membres

La plateforme de yoga Shiksha permet au pratiquant d’améliorer sa pratique personnelle du yoga ou de développer ses compétences pédagogiques de professeur.

Le meilleur du yoga et de la méditation, depuis le confort de votre salon” — N. BEAUFOUR

PARIS, FRANCE, October 27, 2022 /EINPresswire.com/ -- Version Française (English version bellow) :

Shiksha s’adresse à tous les pratiquants, débutants ou confirmés, qui aspirent à une pratique plus régulière et moins contraignante du yoga. Shiksha leur permet d’améliorer leur pratique personnelle du yoga ou de développer leurs compétences pédagogiques, en qualité de Professeur de yoga.

L’application donne accès à des cours de yoga en ligne, accessibles à la demande ou en direct, pour toutes les personnes recherchant davantage de qualité, de liberté et de commodité dans la découverte ou dans l’approfondissement de sa pratique. Shiksha propose également de nombreuses ressources téléchargeables et MasterClass (e-learning) à destination des professionnels de l’enseignement. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent notamment télécharger les contenus sur leur appareil, les regarder en mode hors connexion et créer leurs propres playlists personnalisées. Les membres de la tribu peuvent échanger entre-eux grâce à un réseau social interne réservé aux membres, y publier leur propres contenus (photos, publications) et notifier instantanément d’autres membres, grâce aux notifications Push par @identifiant utilisateur.

Shiksha se distingue notamment par la qualité éditoriale et technique de ses programmes, présentés sous forme de séries thématiques ou de MasterClass, et réalisés avec des moyens de production professionnels. Shiksha se base sur la technologie de streaming leader du marché (identique à Netflix), afin de garantir une expérience fluide et sans artefacts, quelle que soit la nature de la connexion côté utilisateur. Les cours de yoga hebdomadaires diffusés en lives, via un flux HD 1080p, proposent ainsi une expérience immersive et de qualité broadcast.

Shiksha propose une formule découverte totalement gratuite, pour accéder à des séances de méditation hebdomadaires diffusées en direct tous les mercredis matins. Le catalogue de plus de 800 cours de yoga en ligne est quant à lui accessible au moyen d’un abonnement mensuel au tarif de 16,99€/mois. Une formule annuelle à 149,99€ permet de réaliser une économie équivalente à 4 mois d’abonnement, (soit 12,50€/mois). Les abonnements démarrent après une période de gratuité de 14 jours, pendant lesquels l’utilisateur peut librement résilier son abonnement. Les accès aux MasterClass et aux cours en direct sont également possibles par achat unitaire (sans abonnement).

English version :

Shiksha is for all practitioners, beginners or experienced, who aspire to a more regular and less restrictive practice of yoga. Shiksha allows them to improve their personal yoga practice or to develop their teaching skills as a yoga teacher.

The application gives access to online yoga classes, accessible on demand or live, for all those who are looking for more quality, freedom and convenience in discovering or deepening their practice. Shiksha also offers many downloadable resources and MasterClass (e-learning) for teaching professionals. Through the application, users can download content to their device, watch it offline and create their own personalized playlists. Members of the tribe can exchange with each other through an internal social network reserved for members, publish their own content (photos, publications) and instantly notify other members, thanks to push notifications by @user ID.

Shiksha stands out for the editorial and technical quality of its programs, presented in the form of thematic series or MasterClass, and produced with professional means. Shiksha uses the market's leading streaming technology (identical to Netflix) to ensure a smooth and artifact-free experience, regardless of the nature of the user's connection. The weekly live classes are streamed in 1080p HD, providing an immersive, broadcast-quality experience.

Shiksha offers a free trial package for access to weekly live meditation sessions every Wednesday morning. The catalog of more than 800 videos is accessible through a monthly subscription fee of 16,99€/month. An annual subscription at 149,99€ allows to save 4 months of subscription (12,50€/month). Subscriptions start after a 14-day free period, during which the user can freely cancel the subscription. Access to MasterClass and live classes is also possible by unit purchase (without subscription).