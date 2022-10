Vélo Québec rassemble la communauté professionnelle du vélo à Drummondville pour son colloque Transformer nos milieux de vie par le vélo

/EIN News/ -- DRUMMONDVILLE, Québec, 26 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est la tête remplie d’initiatives inspirantes et le carnet d’adresses bien garni que près de 300 participant·e·s au colloque Transformer nos milieux de vie par le vélo ont repris ce soir la route vers les 4 coins du Québec, après deux jours de présentations, visites terrain, ateliers, panels et échanges avec leurs pairs. Cet évènement, le premier du genre à se tenir depuis la pandémie, aura permis à la communauté de pratique qui œuvre au développement du vélo sous toutes ses formes de se retrouver et d’apprendre ce qui se fait de mieux en matière de vélo au Québec et au-delà.



Vélo Québec a réuni à Drummondville élu·e·s, personnel municipal et gouvernemental, représentant·e·s d’entités parapubliques et organismes, chercheur·se·s, consultant·e·s en mobilité, tourisme et loisirs, gestionnaires de réseaux cyclables et de réseaux de sentiers de vélo de montagne et de fatbike, partenaires de la Route verte, intervenant·e·s du milieu du plein air, intervenant·e·s du milieu touristique et membres de l’industrie du vélo. La programmation offrait des séances plénières et des sessions spécifiques sur trois grandes thématiques : Mobilité active et culture vélo; Loisirs, tourisme et Route verte; Vélo de montagne et fatbike.

Des têtes d’affiche inspirantes

Lors de la conférence d’ouverture, Bruno Marchand, maire de la ville de Québec, a donné le ton en présentant à l’assistance l’ambitieuse Vision de la mobilité active 2023-2027 dévoilée le mois dernier pour guider le développement des déplacements actifs dans la capitale. Avec son plan chiffré et appuyé par des données et ses quatre grandes orientations (réseau, confort, efficacité et culture), la vision brillamment articulée par M. Marchand tombe à point nommé pour s’arrimer et décupler le potentiel de transformation des projets de transport collectif qui révolutionneront la mobilité de la ville de Québec.

Le colloque aura aussi permis d’aborder le vélo sous un angle trop peu souvent étudié, soit les retombées économiques et la contribution du vélo au dynamisme économique des territoires. La présentation de Guillaume Lavoie, inventeur québécois du mot-clic #véloconomie, aura convaincu l’assemblée d’investir le champ de l’économie et de l’intégrer à son discours. Ce fut l’occasion pour Vélo Québec de présenter de nouvelles données sur l’impact économique du vélo, données disponibles en ligne sur la page velo.qc.ca/veloconomie. Suite à quoi, Camille Thomé, directrice de l’organisation française Vélo & territoires, a inspiré l’audience à plus d’ambition, en détaillant les engagements sans précédent du gouvernement français en faveur du vélo, et la contribution du vélo au développement du tourisme et des régions.

« L’exemple français nous montre qu’avec un soutien et une vision gouvernementale claire, le vélo peut accomplir de grandes choses, pour le plus grand bénéfice de nos populations : santé, qualité de vie, pouvoir d’achat, environnement… sortent tous gagnants d’un plus grand investissement dans le vélo » - Jean-François Rheault, président-directeur général de Vélo Québec

Des sujets d’actualité incontournables

Le colloque a aussi fait une large place à plusieurs thématiques brûlantes d’actualité : l’essor du vélo à assistance électrique (VAE), qui élargit à la fois notre rayon d’action et la définition de qui pédale et les défis de cohabitation qui vont grandissant sur les voies cyclables et sentiers du Québec. Plusieurs initiatives sur les meilleures façons d’assurer l’acceptabilité sociale autour des projets vélo, alors que plusieurs initiatives ont été présentées, qui visent une meilleure inclusion et accessibilité au vélo pour toutes et tous.

« C’est inspirant et extrêmement réjouissant de voir la communauté vélo se mobiliser pour plus d’inclusion, de diversité et d’équité, que ce soit en adaptant le design des sentiers de vélo de montagne aux personnes avec des limitations fonctionnelles, en étudiant les déficits de mobilité chez les femmes, en développant des cours de vélo par et pour elles, ou en intégrant des volets de paracyclisme jeunesse dans ses clubs » - Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec

Enfin, l’évènement aura mis de l’avant l’importance de la concertation entre la multitude d’acteurs qui œuvrent à façonner le Québec vélo de demain, que ce soit pour favoriser une meilleure cohabitation entre usages, ou faire émerger de nouvelles offres touristiques : Véloroute gourmande entre Montréal et Sherbrooke, Expérience vélo au Saguenay–Lac-Saint-Jean, promotion conjointe de 5 centres regroupés sous la bannière Québec vélo de montagne. Une concertation dont le colloque aura incarné toute la valeur ajoutée!

Le colloque Transformer nos milieux de vie par le vélo bénéficie, dans le cadre du mouvement VÉLOSYMPATHIQUE, d’une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030. Il jouit aussi du soutien de ses deux partenaires Or, Eco-Compteur et Hydro-Québec. Sa programmation a été développée avec la collaboration de l’Association des Réseaux Cyclables du Québec (ARCQ).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.veloquebec.com

Information

Vélo Québec

Stéphanie Couillard | Conseillère, relations de presse et marketing

514 942-0743 | scouillard@velo.qc.ca