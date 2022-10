Theratechnologies présente des données révélant une surexpression de la sortiline 1 (SORT1) dans plusieurs types de tumeurs solides évaluée à partir de micromatrices tissulaires

Une affiche pour présentation dans le cadre du 34 e symposium de l’EORTC-NCI-AACR sur les cibles moléculaires et les traitements anticancéreux permet de mieux comprendre l’expression de la SORT1 dans les tissus sains et les tissus tumoraux



/EIN News/ -- MONTRÉAL, 26 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, présente des données provenant d’une étude portant sur les micromatrices tissulaires (MMT). Cette étude révèle une surexpression de la sortiline 1 (SORT1) dans plusieurs tumeurs solides par rapport aux tissus normaux. Ces données seront présentées dans le cadre d’une séance de présentation d’affiches au 34e symposium de la European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), du National Cancer Institute (NCI) et de l’American Association for Cancer Research (AACR) sur les cibles moléculaires et les traitements anticancéreux, qui aura lieu du 26 au 28 octobre 2022 à Barcelone, en Espagne. Les données mettent en évidence le potentiel de la SORT1 en tant que nouvelle cible pour l’internalisation des thérapies anticancéreuses et serviront à soutenir les programmes précliniques et cliniques relatifs à la plateforme technologique SORT1+MC de Theratechnologies.

La SORT1 est une protéine de récepteur transmembranaire qui se lie aux protéines et aux peptides en circulation avant leur internalisation intracellulaire. Elle participe au passage rapide des molécules à travers la membrane cellulaire. La fonction d’internalisation de la SORT1 peut être exploitée pour internaliser un conjugué peptide-médicament (CPM) auquel le docétaxel est attaché et qui pourrait inhiber la prolifération des cellules cancéreuses. Jusqu’à présent, le mode et le degré d’expression de la SORT1 dans différents tissus sains n’étaient pas bien compris, mais il a été montré que la SORT1 est surexprimée dans certains cancers comme les cancers du sein et de l’ovaire.

« Notre étude, la première à évaluer l’expression de la SORT1 dans diverses micromatrices tissulaires représentant plusieurs cancers, montre que ce récepteur est surexprimé dans les tissus cancéreux par rapport aux tissus normaux », a déclaré Christian Marsolais, Ph. D., vice-président principal et chef de la direction médicale de Theratechnologies. « À notre connaissance, aucun autre groupe n’a effectué un dépistage aussi approfondi des tumeurs ou des biopsies tissulaires normales pour évaluer le degré d’expression de la SORT1, qui est élevé dans plusieurs types de tumeurs et se maintient aux stades 1 à 4. La SORT1 est donc un récepteur intéressant pour l’administration ciblée et l’internalisation rapide des agents thérapeutiques contre le cancer. »

Les chercheurs ont fourni des données sur un total de 1 446 échantillons utilisant la même méthode d’immunohistochimie (IHC) et auxquels ils ont attribué un score H (une méthode précise de description de la réactivité dans des tissus homogènes comme les tissus cancéreux) allant de 0 à 300, où 0 signifie qu’il n’y a aucune coloration SORT1 des cellules et 300 correspond à une forte coloration SORT1 dans toutes les cellules.

Les chercheurs ont observé une surexpression de la SORT1 dans plusieurs tumeurs solides, comme le montre le tableau suivant :

Type de tumeur Cas évaluables (n) % d’indication de score H ≥ 100 Score H moyen Cancer du sein non triple négatif 195 88 159 CSTN 171 70 135 Cancer de l’ovaire 249 75 142 Cancer de l’endomètre 101 85 169 Mélanome 162 88 166 Cancer colorectal 201 54 98 Cancer du pancréas 178 26 54

Il est intéressant de noter que sur 257 échantillons de tissus normaux ou adjacents évaluables, la coloration SORT1 était négative (nulle) ou faible pour la plupart des tissus sains, notamment ceux des poumons, de l’estomac, du foie, des ovaires, de la prostate, des ganglions lymphatiques, de l’œsophage, de l’intestin grêle, du col de l’utérus, de la peau, de la rate, de la moelle osseuse et du thymus. Certains tissus sains présentaient une coloration modérée ou forte dans plus de 10 % des cellules, y compris ceux de la muqueuse du côlon, de l’épithélium rectal, des îlots et vaisseaux pancréatiques, des lobules mammaires, des spermatides testiculaires et des cellules de Sertoli, des tubules rénaux, ainsi que des cellules neuronales cérébrales et des astrocytes. L’affiche complète se trouve sur le site Web de Theratechnologies.

« Ces résultats viennent étayer les données probantes à l’appui du développement de notre plateforme technologique SORT1+MC, y compris notre étude sur le TH1902, un CPM ciblant les récepteurs SORT1, qui est en cours et porte sur huit types de tumeurs solides », a ajouté M. Marsolais. « Ils pourraient également faciliter les travaux sur d’autres CPM dont l’étude ne fait que commencer. »

L’entreprise a l’intention de continuer à évaluer d’autres micromatrices tissulaires afin d’élargir l’échantillonnage par biopsie et de faire porter ses recherches sur une plus large gamme de types et de sous-types de tumeurs pouvant être sensibles à la SORT1, comme le cancer de la prostate, le cancer du poumon à petites cellules et le cancer de la thyroïde.

À propos du TH1902 et de la plateforme technologique SORT1+MC

Theratechnologies met actuellement au point la plateforme technologique SORT1+MC de peptides exclusifs en vue du développement de médicaments anticancéreux ciblant les récepteurs SORT1. Le récepteur de la SORT1 joue un rôle important dans l’internalisation, le triage et la circulation des protéines. Il est fortement exprimé dans les cellules cancéreuses par rapport aux tissus sains, ce qui fait de la SORT1 une cible intéressante pour la mise au point de médicaments anticancéreux. L’expression de la SORT1 est associée à une maladie agressive, à un pronostic sombre et à une survie plus courte. On estime que le récepteur de la SORT1 est exprimé dans 40 à 90 % des cas de cancer de l’endomètre, de l’ovaire ou du pancréas, de cancer colorectal et de cancer du sein triple négatif.

Le TH1902 est actuellement le principal CPM candidat expérimental de Theratechnologies pour le traitement du cancer dérivé de sa plateforme technologique SORT1+MC. Il s’agit du peptide breveté de l’entreprise combiné au docétaxel, un agent cytotoxique couramment utilisé pour le traitement de nombreux cancers. La FDA des États-Unis a accordé au TH1902 la désignation « Fast Track » comme agent unique pour le traitement de toutes les tumeurs solides avancées récidivantes exprimant la sortiline qui sont réfractaires au traitement habituel.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés concernant la protéine SORT1 comme nouvelle cible pour l’internalisation du traitement anticancéreux, la mise au point de notre plateforme technologique SORT1+MC, la réalisation de l’essai clinique sur le TH1902 et notre intention d’évaluer d’autres micromatrices tissulaires. Bien que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse se fondent sur des hypothèses que la Société juge raisonnables à la lumière des données dont elle dispose, les investisseurs doivent éviter de se fier indûment à ces énoncés, car les résultats réels peuvent différer. Parmi les hypothèses formulées dans la préparation des énoncés prospectifs, mentionnons les suivantes : le fait que les résultats précliniques obtenus à l’aide du TH1902 seront reproduits chez les humains, que la SORT1 est un récepteur à cibler pour administrer des agents thérapeutiques contre le cancer, que le TH1902 s’avérera sûr et efficace chez l’humain et que nous continuerons d’évaluer les micromatrices tissulaires. Les énoncés prospectifs sont soumis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que la SORT1 ne soit pas une cible appropriée pour administrer des agents thérapeutiques contre le cancer, la possibilité que leTH1902 ne permette d’observer aucun signe d’efficacité dans le cadre de notre essai clinique de phase I et que des effets secondaires graves soient associés à l’administration du TH1902. Les investisseurs actuels et potentiels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 dans les documents déposés de Theratechnologies pour connaître les autres risques liés à l’entreprise. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date. Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

