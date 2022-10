Adacta kündigt in Q3 2022 Produktreleases an, einschließlich Oracle-Microsoft Multi-Cloud-Support

Adacta ist ein führender Softwareanbieter für die Versicherungsbranche.

Adacta, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche, gab seine AdInsure-Produktreleases für Q3-2022 bekannt.

AMSTERDAM, NIEDERLANDE, October 27, 2022 / EINPresswire.com / -- Die Versicherungsplattform AdInsure bietet Versicherern die Möglichkeit, Innovationen zu beschleunigen und ihre digitalen Kompetenzen auszubauen. Mit dem aktuellen Produktrelease liegt nun die vollständige Unterstützung für die Oracle Database Services von Microsoft Azure vor. Damit ist die Bereitstellung von AdInsure in die Microsoft Azure- und Oracle Multicloud-Umgebung nun möglich.Versicherer können jetzt den AdInsure-Anwendungsserver in Azure ausführen und auf hochverfügbare Managed Database Services von Oracle wie z. B. die Autonomous Database über die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zugreifen. Adacta ist der erste Anbieter von Versicherungsplattformen, der die Oracle-Microsoft Multicloud-Lösungen vollständig unterstützt.Boris Bajic, CEO von Adacta, erklärte: "Die Multicloud-Anbindung wird Versicherern neue, tiefgreifende Chancen eröffnen. Entscheidungsträger werden das Beste aus beiden Cloud-Umgebungen effektiv nutzen und ihren Kunden über einen Single-Touchpoint erstklassige Dienstleistungen anbieten können. Das Release Q3-2022 spiegelt AdInsures starkes Engagement für die Digitalisierung der Versicherungen wider, einschließlich der Migration in die Cloud." AdInsure in der Cloud - mehr Auswahl für VersichererAdInsure unterstützt Azure-CloudDie kürzlich veröffentlichten Cloud-Support-Funktionen sind das Ergebnis der laufenden Partnerschaften von Adacta mit Microsoft und Oracle. Im Jahr 2021 verlieh Microsoft AdInsure einen Co-Selling-Status, was Microsofts Anerkennung von AdInsure als bevorzugte Versicherungsplattform unterstreicht. Damit bestätigt Microsoft, dass die AdInsure-Lösungen für Sach- und Unfallversicherungen sowie Lebens- und Rentenversicherungen perfekt auf Microsoft Azure-Technologien abgestimmt sind. AdInsure Kunden können zwischen einer Public- oder Private-Cloud mit allen AdInsure-Funktionen wählen, die in sämtlichen Bereitstellungsszenarien unterstützt werden.AdInsure unterstützt die Oracle-CloudIn ähnlicher Weise spiegelt das aktuelle AdInsure-Produktrelease die langjährige Zusammenarbeit zwischen Oracle und Adacta wider und bietet Kunden die Möglichkeit, AdInsure auch in der Oracle Cloud Infrastructure bereitzustellen, einschließlich der Unterstützung der Oracle Autonomous Database sowie der Unterstützung von automatisierten Bereitstellungen und vielem mehr.Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Oracle bietet die Möglichkeit, die bestehende Nutzerbasis von AdInsure zu stärken. Adacta sieht dies als einen Meilenstein in seiner Mission, eine einheitliche Benutzererfahrung zu schaffen, in der Innovationen von Vorteil sind.Über Adacta Adacta ist ein führender Softwareanbieter für die Versicherungsbranche. Die Versicherungsplattform AdInsure bietet Lebens- und Sachversicherern eine zukunftssichere Möglichkeit, ihre Abläufe und Prozesse zu optimieren. Seit 1989 unterstützt Adacta Versicherungsunternehmen dabei zu, ihre digitalen Fähigkeiten auszubauen und ihren Gewinn zu steigern. Ihre Mission ist einfach: Die Branchenführer von morgen dazu befähigen, ihr Potenzial durch Technologie zu verwirklichen.Über AdInsureDie preisgekrönte AdInsure Versicherungsplattform ist die digitale Grundlage für Ihr Versicherungsgeschäft, um mit den Veränderungen in der Branche Schritt zu halten. AdInsure verbindet und unterstützt alle Versicherungsteams und hilft ihnen, intelligenter zu arbeiten, Produkte schneller auf den Markt zu bringen und moderne Kundenerlebnisse zu ermöglichen. AdInsure hat exzellente Kunden- und Analysten-Reviews und wird kontinuierlich im Gartner Magic Quadrant als Gewinner des XCelent Technology Award 2021 as Life Insurance Plattformen Europe vorgestellt.