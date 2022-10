PHILIPPINES, October 25 - Press Release

October 25, 2022 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo kaugnay sa pagbomba sa NGCP tower sa Mindanao na sanhi ng malawakang brownout sa lugar : Bukod sa nakakapinsala ay nakakabahala ang nangyaring pagbomba ng tore ng NGCP sa Sitio San Isidro sa Mindanao na pinagkukunan ng kuryente ng komunindad at mga karatig nitong lugar. Ang pinsalang ito ay hudyat na madami pa ang kailangan gawin upang mapabuti ang seguridad ng ating mga transmission facilities. Ang pagkawala ng kuryente sa ibat-ibang lugar ay hindi lamang nakakaapekto sa araw-araw na buhay ng ating mga kababayan ngunit ito ay matatawag din na isang "national security risk" sapagkat ang epektibong pagbibigay ng pangunahing serbisyo ng mga mga ospital, opisina ng kapulisan, sandatahang armas, at iba pang emergency services ay nakasalalay sa pagkakaroon ng kuryente. Ang aking opisina ay nakipag-ugnayan na sa NGCP at akin pong napagalaman na kasalukuyang gumagawa na sila ng aksyon. Hindi lalagpas ng tatlong araw ay maibabalik na ang kuryente sa mga naapektuhang lugar. Sa mga susunod na pangyayari tulad nito, aking inaanyayahan ang mga LGU at ang DOE na maging handa at mag-issue ng mga temporary generation equipment sa mga lugar na nakakaranas ng violent insurgency. Pangalawa, ako'y makikipag-ugnayan sa AFP at PNP para kanilang lagyan ng perimeter of protection ang lahat ng transmission facilities. At huli, ngunit pinakamahalaga, ako ay mag-aakda ng batas o di kaya magbibigay ng karagdagang budget para mapabilis ang pag-responde ng NGCP, AFP, at PNP, sa mga katulad na insidente. Ang pahayag na ito ni Sen. Tulfo ay kasunod sa ginawang pambobomba sa Baloi- Aurora Transmission line kahapon ng hapon, Oktubre 24. Partikular na pinasabog ang tower 8 sa Sitio San Isidro, Brgy. Bagombayan, Kauswagan Lanao del Norte kung saan apektado ang malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula.