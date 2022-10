CRIATIVOS MOÇAMBICANOS ESTÃO NA LISTA ‘KEEP WALKING: AFRICA TOP 30’

Uma iniciativa inovadora da Johnnie Walker™ e da Trace, a lista surge depois de dois meses de pesquisa rigorosa com os gestores de talentos e líderes da indústria em todo o continente para identificar uma lista definitiva de figuras culturais pan-africana Faz parte da lista o artista musical, De Hermes (conhecido pelo seu álbum de estreia "Love Hurts" e o seu festival de hip hop realizado anualmente em Maputo) e o estilista de moda Hélio Manjate, também conhecido como Luxury Recycle, que está a ajudar a es Faz parte da lista o artista musical, De Hermes (conhecido pelo seu álbum de estreia "Love Hurts" e o seu festival de hip hop realizado anualmente em Maputo) e o estilista de moda Hélio Manjate, também conhecido como Luxury Recycle, que está a ajudar a es

DESCUBRA QUEM SÃO AS FIGURAS CULTURAIS DE ÁFRICA DA NOVA GERAÇÃO

Todos eles seguem os seus próprios caminhos e, ao fazê-lo, trazem subtileza e progresso à cultura africana; pelo qual o mundo está a tomar consciência.” — Valentine Gaudin-Muteba, Director Executivo da Trace, África Austral

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA, October 26, 2022 / EINPresswire.com / -- Dois criativos Moçambicanos estão entre os nomeados na primeira edição do Keep Walking: Lista dos Top 30 de África. Anunciada hoje, a lista inclui um grupo seleccionado de criativos e visionários Africanos da próxima geração que estão a impulsionar corajosamente a cultura através do cinema, da música, mídia, moda e arte.Uma iniciativa inovadora da Johnnie Walker™ e da Trace, a lista surge depois de dois meses de pesquisa rigorosa com os gestores de talentos e líderes da indústria em todo o continente para identificar uma lista definitiva de figuras culturais pan-africanas.Faz parte da lista o artista musical, De Hermes (conhecido pelo seu álbum de estreia "Love Hurts" e o seu festival de hip hop realizado anualmente em Maputo) e o estilista de moda Hélio Manjate, também conhecido como Luxury Recycle, que está a ajudar a esculpir uma estética africana moderna, tendo, entre outras, criado looks para a estrela angolana Edmazia Mayembe, o produtor musical Ell Puto e a actriz Anele Zondo. Co-criou looks para o vídeo do DJ Tárico Ft Nelson Tivane & Burna Boy-Yaba Buluku Remix em 2021.Com a cultura africana a ganhar voz e a ser ouvida em todo o mundo, a Keep Walking: a lista Top 30 de África inclui nomes que têm impacto na cultura global como o produtor musical, Tempoe (que produziu o fenómeno global de C'Kay "Love Nwantiti"), a estrela Amapiano Musa Keys, o realizador Meji Alabi (49-99 da Tiwa Savage) e o artista visual Prince Giyasi (conhecido pela sua campanha para o iPhone da Apple e pela forma como apresenta a sua cidade natal, Accra)."Estamos muito satisfeitos por termos sido capazes de dar vida a esta nova plataforma de prémios juntamente com Johnnie Walker™ e de identificar este grupo inspirador de figuras culturais. Todos eles seguem os seus próprios caminhos e, ao fazê-lo, trazem subtileza e progresso à cultura africana; pelo qual o mundo está a tomar consciência", diz Valentine Gaudin-Muteba, Director Executivo da Trace, África Austral.A longa lista inclui artistas e criativos de todo o continente - de Angola à Costa do Marfim, Camarões, Etiópia, Gana, Gabão, Quénia, Moçambique, Nigéria, Ruanda, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia - todos eles deram um impulso para moldar e fazer avançar a cultura Africana.Na inauguração de Keep Walking: A lista dos Top 30 de África são:Música: DJ Desiree (África do Sul); Ish Kevin (Ruanda); produtor Tempoe (Nigéria); De Hermes (Moçambique); Guchi (Nigéria); Musa Keys (África do Sul); Pongo (Angola); Marioo (Tanzânia); DJ Black Spygo (Angola); Ruger (Nigéria); Yilim (Costa do Marfim).Arte: Fanuel Leul (Etiópia); Obou Gbais (Costa do Marfim); Príncipe Gyasi (Gana) e; Sungi Mlengeya (Tanzânia).Cinema: Director Meji Alabi (Nigéria/Reino Unido); actriz Syndy Emade (Camarões); cineasta Maradona Dias dos Santos (Angola); Evelyne Illy (Costa do Marfim); SkinnyFilmmaker aka Jay Muigai (Quénia); actor/director Kang Quintus (Camarões); actriz Eliane Silva (Angola); actor Silvio Nascimento (Angola).Moda: Lafalaise Dion (Costa do Marfim); Luxury Recycle (Moçambique); Nana Kwasi Wiafe (Gana); Junior Orina (Quénia); Mainga Sanderson (Zâmbia).Media: Fidjil (Camarões); Nana Mitch (Gana).“Gostaríamos de parabenizar a todos os candidatos - todos eles merecem este reconhecimento. Na nossa busca em todo o continente por uma lista totalmente pan-africana, foi tão gratificante descobrir que, embora os criadores venham de muitas regiões diferentes e de diferentes caminhos criativos, sempre houve uma intenção - unificar e progredir a cultura colectiva de África. Juntamente com a Trace, a Johnnie Walker™ se orgulha de poder contribuir apresentando este reconhecimento”, acrescenta Adrian De Wet, Brand Lead House of Walker e IPS.UMA LISTA COMPLETA DOS CRIADORES COM PEQUENAS BIOGRAFIAS ESTÁ DISPONÍVEL AQUI EM: https://africatop30.trace.tv/ O FIM