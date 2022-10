Minister of Police, Prisons & Corrections Services, Hon. Faualo Harrv Schuster’s Remarks

SAMOA, October 25 - SAUNOAGA AUTU: SAUNIGA MO LE SUATIAINA O LE LAUELEELE MO LE GALUEGA O LE SAMOA POLICE ACADEMY

O le taeao nei, ou te fiafia tele e tu!a’i atu ai ma le faaaloalo i lenei lotoa, o le a, i se taimi lata mai, amatalia ai galuega mo le fausiaina o le uluai I¢olisi o A’oa’oga o Leoleo a Samoa. O se fiafiaga tele foi le tatou auai faatasi ai ma lo outou paia ua potopoto nei, e molimauina le Sauniga o le Suatiaina o le eleele o se isi atina’e taua tele mo Samoa — le A’oga a Leoleo, o loo faatupeina e le Mãlõ o Saina.

O le uIua’i talanoaga mo le fausiaina o se A’oga a Leoleo na faia i le tusa ma le 7 tausaga talu ai, ma mulimuli ane fa’amaonia ai e le Kapeneta lenei Poloketi i le aso 10 luni 2015. O le Fetufaaiga o Tusi ma le sainia o le Fa’atinoga o le Maliega na fa’ataunu’uina i se taimi mulimuli ane i le tausaga 2018.

Ae paga lea, o le pepesi ai ma le mataútia o le aafiaga o le KOVITI-19, e aofia ai le tapunia o tatou tuaoi ma auala o femalagaiga, na mafua ai le faatuai tele. E ui lava i le poloketi na fuafua e amata fa‘atinoina i le amataga o le 2020, ae paga !ea ona o tulaga i le le mafai ai e Saina ona faimalaga mai le aufaigaluega o loo iai le tomai faapitoa i le taofia ai o femalagaiga i Samoa ona o sa ma vavao sa faatautaia lena vaitaimi, sa taofia ai lenei galuega.

I le aso nei, e momoli atu i lau Afioga i le Amepasa Xiaoliang, ma e ala atu ai foi lau Afioga, i le Malo o Saina, le agaga faafetai tele o le Malo o Samoa, mo le faatupeina

Unfortunately the pressures and outbreak of COVID 19, and its major setbacks including the closure of our borders, caused significant delays and despite the project scheduled to commence implementation in early 2020, this was not the case, with the Project put on further hold for some time, due to the inability of Chinese technical and design missions to travel to Samoa and the lockdowns that took place at the time.

At this juncture, I wish to extend to Your Excellency Ambassador Xiaoliang, and through you, to the Government of the People’s Republic of China, the gratitude and sincere appreciation of the Government of Samoa, for funding made available under China’s grant aid programme towards implementation of this project.

The Police Academy project is an important one for Samoa, especially for those in the Police force who require upskilling and training in the area of law and order. I understand the infrastructure will consist of a training and teaching facility which includes classrooms, an academy office, an operation training venue, accommodation building, equipment room, watching stands, a roofed sports field as well as auxiliary facilities including defensive driving training grounds. I certainly look forward to seeing a more skilled, professional and fit lot of officers on the field in the near future.

On behalf of the Government of Samoa I wish also to thank Mr. Wang Hai and the Shaanxi Construction Engineering Group for the preparation works thus far. We wish you all the best for the upcoming construction works. In addition, we extend appreciation to the Shanghai Architecture Engineering Co. Ltd for the design of this project.

ma le faatinoina o lenei poloketi e tauala mai i le polokalame fesoasoani a le Malo

o Saina.

0 le poloketi a le Matagaluega o Leoleo, Falepuipui ma le Toefuataiga o se galuega taua tele mo Samoa, aemaise lava mo i latou o loo i totonu o le Ofisa o Leoleo o loo manaomia le tornai ma le a’oa’oina i le tulaga o le tulafono ma le nofo lelei. Ou te malamalama o aseta o le a aofia ai se nofoaga mo a‘oa’oga e aofia ai potuaoga, se ofisa a‘oga, se nofoaga e a’oa‘oina ai galuega, fale e api ai tamaiti aoga, potu meafaigaluega, tulaga e matamata ai, se malae ta’alo taualuga fa’apea fo‘i ma nofoaga fesoasoani e aofia ai ma nofoaga mo a‘oa‘oga i le tauaveina o taavale mo le saogalemu.

0 le a mautinoa lava pe a tatou tulimatai se taunuuga o nei a’oa’oga i le to’ateIe o tagata ofisa o loo galulue faaleoleo o le a sili atu o latou tornai fa‘apitoa mo le faatinoina o le galuega i soo se taimi.

0 lea, e avea ai a’u ma sui o le Mato o Samoa, e faafetai atu ai ia Wang Hai ma le Shaanxi Construction Engineering Group mo galuega sauniuni e oo mai i le taimi nei. Matou te tatalo mo faamanuiaga aemaise ai o le malosi e faaauau ai galuega o loo loma nei mo lenei poloketi taua.

E le gata i lea, matou te fa’afetaia le Shanghai Architecture Engineering Co. Ltd mo le tusiaina le ata o lenei poloketi.

0 le fa’anaunauta’iga tele lava, o le a fa’aauau pea ona ola ma fa’atuputupula’ia le faiga-pa’aga ma so’otaga vavalalata i le va o le Malo o Samoa ma le Mato o le Malo o Saina, i tausaga o lumana’i.

faafetai

Soifua ma ia manuia