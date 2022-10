La demande des hypothèques fixes à court terme augmentent alors que l’accessibilité à la propriété diminue

Au cours du mois dernier, le pourcentage d’acheteurs de première maison “prêts à acheter” a diminué d’un pic de 65 % en 2021 à 33 % et les hypothèques à taux fixe à court terme sont en hausse de 16 % depuis le mois de juin.

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'annonce imminente de la Banque du Canada en tient plusieurs en haleine dans l'attente de savoir de combien la banque va encore augmenter le taux. Cela arrive à un moment où les augmentations constantes du taux variable de 2022 ont visiblement laissé de nombreux propriétaires actuels et potentiels dans un état d'inquiétude. Le dernier rapport mensuel de nesto montre que 67 % des acheteurs sont juste “en recherche” et seulement 33 % sont "prêts à acheter". Il s'agit d'un revirement complet par rapport à la même période de l'année dernière, où le pourcentage d'acheteurs “en recherche" était de 35 % et celui des acheteurs "prêts à acheter" de 65 %. Le malaise se fait également sentir dans les prêts hypothécaires à taux fixe soumis ; en septembre, nous avons sécurisé les taux pour le plus grand nombre de prêts hypothécaires à taux fixe depuis 2020, soit 36 % de notre total. Cela montre un déclin de l'intérêt pour les prêts hypothécaires à taux variable au fur et à mesure que l'année avance.



Ces données représentant les intentions des consommateurs ne sont pas surprenantes puisque l’accessibilité à la propriété est un sujet d’actualité dans l’industrie hypothécaire et en regardant les données, la situation est évidente: une personne ou un ménage avec un revenu de 80 000 $ était auparavant admissible pour une hypothèque de 365 000 $, mais peut maintenant seulement se qualifier pour un maximum de 325 000 $*.

Cependant, du bon côté des choses, le marché n’est pas aussi compétitif et est même devenu un marché d’acheteurs dans certaines régions, ce qui donne aux acheteurs le temps de faire inspecter une maison avant de l’acheter, la possibilité d’acheter une maison à un prix plus bas et de bloquer un prêt hypothécaire fixe à court terme qu’ils peuvent renouveler à un taux inférieur plus tôt que les termes historiquement populaires de 5 ans.

“Pour ceux qui cherchent à acheter une maison, mais qui se sentent concernés par les taux d'intérêts élevés, il y a un nombre de stratégies disponible pour atténuer l’impact des taux élevés,” explique Chase Belair, Courtier principal et cofondateur de nesto. “nesto peut vous aider à adopter ces stratégies. Par exemple, un prêt hypothécaire fixe à court terme peut vous permettre de renouveler avec un meilleur taux si les taux se stabilisent dans deux ou trois ans, et des incitatifs comme la remise en argent de 1 % de nesto qui remet de l’argent dans votre portefeuille peuvent vous aider avec les frais de clôture et d’autres dépenses.”

*Basé sur une mise de fonds de 20% et ABD/ATD de 35% pour un achat de 407 000$.

A propos de nesto : Contrairement aux autres courtiers hypothécaires ou aux banques canadiennes, nesto est la première plateforme hypothécaire numérique au Canada qui est centrée sur l’expertise humaine et une expérience de financement immobilier transparente, pratique et technologique––simplifiée du début à la fin. Visitez nesto.ca pour plus de détails.

Contact:

Alivia Massimillo

Email: alivia@nesto.ca

Phone: 516-398-2513