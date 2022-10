La Fondation TELUS pour un futur meilleur lance un encan en ligne dans le but de recueillir 200 000 $

100 pour cent des fonds recueillis seront versés à des organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux jeunes partout au pays

/EIN News/ -- VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a lancé son deuxième encan en ligne annuel dans le but de recueillir 200 000 $. Toutes les recettes seront versées à des organismes de bienfaisance qui viennent en aide aux jeunes partout au pays. Jusqu’au 8 novembre, il sera possible de miser sur près de deux cents articles généreusement offerts par des partenaires de partout au pays, comme des escapades de fin de semaine, des appareils technologiques parmi les plus récents, des billets pour des événements sportifs et des concerts, des œuvres d’art et des objets de collection, des forfaits de restaurant et des articles de sport autographiés. L’année dernière, l’encan a permis de recueillir plus de 130 000 $ et, depuis la création de la fondation en 2018, avec l’appui et la générosité de gens partout au pays, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a fourni à plus de deux millions de jeunes défavorisés chaque année un accès aux ressources dont ils ont besoin pour apprendre, exercer leur créativité, tisser des liens et rester en santé, ce qui ouvre la voie à de nouvelles occasions de réussite. La fondation a appuyé des organismes de bienfaisance comme les suivants :



Croquarium fait la promotion de saines habitudes alimentaires auprès des jeunes. À travers ses ateliers de jardinage éducatif et d’éducation sensorielle au goût, l’équipe de Croquarium contribue au développement et à l’épanouissement des jeunes de façon durable. Une approche tout en plaisir de l’éducation alimentaire pour enchanter l’alimentation de la terre à l’assiette.

BGC Canada offre des lieux sûrs et accueillants où les enfants et les jeunes peuvent profiter de nouvelles occasions, surmonter les obstacles, tisser des relations positives, gagner en assurance et acquérir des compétences pour la vie.

La fondation World Wide Hearing travaille avec les communautés autochtones canadiennes et des professionnels de la santé auditive pour bâtir, piloter et étendre des solutions innovantes proposant des services de santé auditive durables pour les enfants et les jeunes dirigés par des Autochtones.

Hackergal contribue à l'augmentation du nombre de femmes travaillant en science, technologie, ingénierie et mathématiques en s'assurant que les filles ainsi que les trans, queers et non binaires de 11 à 18 ans aient les connaissances nécessaires avant de choisir des cours optionnels au secondaire.

The Boundless School offre des activités éducatives uniques aux jeunes issus de ménages à faibles revenus. Lancée dans les années 1980 pour aider les enfants souffrant de problèmes de santé mentale à sortir de la ville pour aller à la campagne, The Boundless School est aujourd'hui une école officielle qui propose l'immersion dans la nature comme forme de thérapie.



« Nous sommes ravis d’organiser l’Encan virtuel pour un futur meilleur pour une deuxième année. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 8 novembre, il sera possible de miser sur des articles incroyables dont les recettes aident directement à soutenir les jeunes à l’échelle du pays, a déclaré Shanan Spencer-Brown, directrice générale. La Fondation TELUS pour un futur meilleur estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser leur plein potentiel, peu importe les circonstances. En participant à l’encan, vous nous aiderez à donner à plus de jeunes la chance de gagner en confiance, d’acquérir des compétences et de développer un sentiment d’appartenance. »

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur, un organisme de bienfaisance enregistré indépendant, ainsi que ses 13 Comités d’investissement communautaire au pays, appuie chaque année le mieux-être de plus de deux millions de jeunes qui se heurtent à des obstacles les empêchant d’atteindre tout leur potentiel en leur offrant un accès aux ressources technologiques, en santé et en éducation dont ils ont besoin pour s’épanouir. Chaque année, la Fondation TELUS pour un futur meilleur accorde du financement à plus de 500 organismes de bienfaisance au pays.

L’Encan pour un futur meilleur se déroulera en ligne jusqu’au 8 novembre. Pour voir les articles mis aux enchères et pour miser ou faire un don, visitez encanpourunfuturmeilleur.com .

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

Établie en 2018, la Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance enregistré indépendant qui favorise le mieux-être des jeunes pour qu’ils puissent atteindre tout leur potentiel. Notre mission est de connecter les jeunes à un monde rempli de possibilités en appuyant des organismes canadiens qui offrent des programmes axés sur la santé, l’éducation ou la technologie. Nous avons versé des subventions d’une valeur de plus de 33 millions de dollars à des organismes de bienfaisance communautaires, provinciaux, territoriaux et nationaux qui contribuent à la création d’un futur meilleur pour les jeunes et leurs familles. La Fondation TELUS pour un futur meilleur, de concert avec les 13 Comités d’investissement communautaire de TELUS, fournit chaque année plus de 8 millions de dollars à plus de 500 organismes de bienfaisance dans tout le pays.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

