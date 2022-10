All About Insulin Syringes Market Size Worth $2,401.51 Million by 2031 | CAGR 4.4%

Insulin Syringes Market growth, demad, forecast

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 25, 2022 /EINPresswire.com/ -- ๐ˆ๐ง๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ข๐ง ๐’๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐›๐ฒ ๐’๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž ๐’๐ข๐ณ๐ž (3/10 ๐œ๐œ ๐’๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž (0.3๐ฆ๐ฅ), 1/ 2 ๐œ๐œ ๐’๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž (0.5๐ฆ๐ฅ), 1๐œ๐œ ๐ฌ๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž (1๐ฆ๐ฅ), ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ), ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž (๐“๐ฒ๐ฉ๐ž-1 ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐“๐ฒ๐ฉ๐ž-2 ๐ƒ๐ข๐š๐›๐ž๐ญ๐ž๐ฌ), ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ (๐‡๐จ๐ฌ๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ฅ & ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ, ๐‡๐จ๐ฆ๐ž๐œ๐š๐ซ๐ž ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐ข๐ง๐ ๐ฌ, ๐š๐ง๐ ๐Ž๐ญ๐ก๐ž๐ซ๐ฌ): ๐†๐ฅ๐จ๐›๐š๐ฅ ๐Ž๐ฉ๐ฉ๐จ๐ซ๐ญ๐ฎ๐ง๐ข๐ญ๐ฒ ๐€๐ง๐š๐ฅ๐ฒ๐ฌ๐ข๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ˆ๐ง๐๐ฎ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฒ ๐ ๐จ๐ซ๐ž๐œ๐š๐ฌ๐ญ, 2021โ€“2030". As per the report, the global insulin syringes industry was pegged at $1.56 billion in 2020, and is expected to reach $2.40 billion by 2030, growing at a CAGR of 4.4% from 2021 to 2030.

Insulin syringes help in providing insulin in the required form to patients with diabetes. Insulin syringes have three parts - needle, barrel and plunger - and are available in different sizes. The needle is usually thin and short and coated with a special material such as silicone to allow it to penetrate the skin with less pain. The barrel is the housing that holds the insulin. It is marked on a scale designed to show the units of insulin injected. A piston is a narrow rod that goes up and down the length of the barrel. it is used to draw insulin into the cylinder or to remove insulin from the cylinder through the needle. Also, the size of the insulin syringe is chosen based on the type of insulin required to be administered to patients with diabetes.

๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ง๐ญ๐ฌ ๐จ๐Ÿ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ ๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก

The insulin syringe market is witnessing the increase in obesity and acceptance of unhealthy lifestyle across the globe supporting the market growth. Additionally, increasing healthcare costs for diabetes worldwide are driving the growth of the insulin syringe market. Also, the increase in various chronic diseases like type 1 and type 2 diabetes is another major factor driving the market growth. However, the increase in insulin pens and the high cost of advanced insulin syringes are factors that may restrain the market growth. On the other hand, increase in awareness of insulin syringes among developing countries is expected to provide tremendous opportunities during the forecast period.

๐‚๐จ๐ฏ๐ข๐-19 ๐ฌ๐œ๐ž๐ง๐š๐ซ๐ข๐จ:

โžค The Covid-19 pandemic led to a lockdown and imposed social distancing measures across several countries. The lockdown disrupted the supply chain, production, and distribution.

โžค Patients with high blood pressure and diabetes are at higher risk of getting affected by the virus. Thus, the demand for insulin administration surged during the pandemic.

๐“๐ก๐ž ๐œ๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ๐ฌ ๐ฌ๐ž๐ ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐๐จ๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ญ๐ž๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ

By end user, the hospital & clinics segment held the largest share in 2020, contributing to nearly half of the market. In addition, the segment is projected to manifest the highest CAGR of 5.3% during the forecast period, owing to rise in prevalence of chronic diseases such as diabetes and increase in elderly population. The report also analyzes the segments including homecare and others.

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š ๐ก๐ž๐ฅ๐ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฅ๐ข๐จ๐ง'๐ฌ ๐ฌ๐ก๐š๐ซ๐ž

By region, the market across North America held the largest share in 2020, accounting for nearly two-fifths of the market. This is due to high expenditure on R&D, well-established healthcare infrastructure, and presence of major players & their product availability. However, the market across Asia-Pacific is expected to register the highest CAGR of 6.5% during the forecast period, owing to improvement in R&D facilities, rapidly developing economic conditions, and disposable income.

๐Œ๐š๐ฃ๐จ๐ซ ๐ฆ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฒ๐ž๐ซ๐ฌ

โžคNovo Nordisk A/S

โžคAbbott Laboratories

โžคBiocon Ltd.

โžคCardinal Health Inc.

โžคTerumo Corporation

โžคEli Lilly and Company

โžคBeckton and Dickinson Company

โžคNipro Medical Corporation

โžคMedline Industries

โžคHindustan syringe and medical device Ltd.

๐๐ฒ ๐’๐ฒ๐ซ๐ข๐ง๐ ๐ž ๐’๐ข๐ณ๐ž

3/10 CC Syringe (0.3ml)

1/2 CC Syringe (0.5ml)

1CC Syringe (1ml)

Others

๐๐ฒ ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ž๐š๐ฌ๐ž

Type 1 Diabetes

Type 2 Diabetes)

๐๐ฒ ๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ

Hospitals & Clinics

Homecare Settings

Others)

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š

U.S.

Canada

Mexico

๐„๐ฎ๐ซ๐จ๐ฉ๐ž

Germany

France

UK

Italy

Spain

Rest of Europe

๐€๐ฌ๐ข๐š-๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ

Japan

China

India

Australia

South Korea

Rest of Asia-Pacific

๐‹๐€๐Œ๐„๐€

Brazil

South Africa

Saudi Arabia

Rest of LAMEA

