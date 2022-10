Eurora s'associe à DPDgroup pour automatiser la conformité commerciale transfrontalière

/EIN News/ -- TALLINN, Estonie, 25 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eurora Solutions, fournisseur d'une plateforme de premier plan d'IA/AA (intelligence artificielle/apprentissage automatique) soutenue par la plateforme de conformité commerciale transfrontalière, lance un partenariat avec DPDgroup, l'un des principaux réseaux de livraison de colis au monde.



Ce partenariat permettra à DPDgroup, qui livre 2,1 milliards de colis chaque année, d'améliorer ses processus de qualité et de conformité tout en réduisant les coûts du traitement douanier.

DPDgroup utilisera la plateforme soutenue par l'IA/AA d'Eurora pour automatiser l'attribution des codes de classification (SH pour système harmonisé) des produits et la conformité avec les règles de contrôle des exportations appliquées dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'attribution de codes de classification (SH) des produits et la classification du contrôle des exportations (code ECCN) sont une étape essentielle dans le processus d'exportation. En effet, ces classifications sont nécessaires pour prouver que toutes les restrictions et les exigences en matière de licence ont été dûment vérifiées par l'expéditeur avant d'exporter un article.

La plateforme de conformité d'Eurora traite jusqu'à 5 000 demandes par seconde avec une précision de 98 %*, le plus haut niveau de précision, de vitesse et d'automatisation disponible sur le marché. Étant donné qu'il y a plus de 15 000 codes à 10 chiffres relatifs aux matières premières rien que pour l'UE, il est impossible d'égaler cette vitesse et ce coût avec les méthodes manuelles ou hybrides, qui sont les plus utilisées aujourd'hui.

Dans une prochaine étape, les deux sociétés vont chercher à étendre la couverture géographique des services de conformité à l'exportation, à savoir au Moyen-Orient et en Asie.

« Eurora et DPDgroup travaillent en étroite collaboration depuis le début de l'année 2022 pour élaborer les règles de différentes juridictions, contenant une large gamme de règles de classification et de restrictions qui ont été "apprises" par la machine Eurora », a déclaré Marko Lastik, fondateur et PDG du groupe Eurora.

DPDgroup, qui livre plus de 8,4 millions de colis chaque jour dans le monde entier, cherchait une solution qui améliorerait ses opérations de livraison de colis. « Dans un contexte où les processus de sécurité des produits et des transports sont essentiels, et avec une activité internationale croissante, nous cherchons constamment à améliorer la qualité et la conformité. L'utilisation de solutions d'IA et d'apprentissage automatique nous aidera à améliorer l'évolutivité et la fiabilité de nos opérations internationales, tout en ouvrant la voie à des opportunités futures telles que de nouveaux services à la clientèle, de nouvelles zones géographiques et une automatisation accrue », a déclaré Olivier Tsalpatouros, directeur principal des affaires réglementaires et commerciales mondiales chez DPDgroup.

« Des années de recherche scientifique et de développement de capacités d'apprentissage automatique ont permis à Eurora de démontrer que nous faisons confiance à l'industrie de la logistique et de la poste. Le moteur d'IA d'Eurora peut trouver la réponse la plus appropriée à partir d'une grande quantité de données en apprenant de l'ajout constant de données », a expliqué Marko Lastik.

L'IA d'Eurora utilise plus de 500 millions de dossiers de données de formation provenant de transactions réelles des plus grands fournisseurs de services logistiques au monde. La plateforme peut être utilisée par les vendeurs en ligne, les places de marché, la logistique et les entreprises d'activités postales pour automatiser les déclarations fiscales et douanières et attribuer le code SH approprié.

*Niveau observé sur les solutions de plateformes de conformité globales d'Eurora en 2022.

Photos : veuillez utiliser le lien ici pour accéder aux photos, aux vidéos et aux logos de la coopération DPD et Eurora.

À propos de GeoPost/DPDgroup

DPDgroup est l'un des principaux réseaux mondiaux de livraison de colis, visant à devenir une référence en matière de livraison durable et un acteur de premier plan de l'accélération du commerce électronique. Nous combinons une technologie innovante et des connaissances locales pour fournir un service flexible et adapté à l'utilisateur à la fois aux expéditeurs et aux acheteurs.

Avec 120 000 experts en livraison opérant dans près de 50 pays et un réseau de 70 000 points d'enlèvement, DPDgroup livre chaque jour 8,4 millions de colis dans le monde (soit 2,1 milliards de colis par an) par le biais des marques DPD, Chronopost, SEUR, BRT et Jadlog. DPDgroup est le réseau de livraison de colis de GeoPost. GeoPost a enregistré un chiffre d'affaires de 14,7 milliards d'euros en 2021.

À propos d'Eurora Solutions

Eurora utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour gérer automatiquement la TVA transfrontalière, les montants des droits et les déclarations.

Ces derniers mois, Eurora a ouvert un bureau central au Royaume-Uni, à Londres, et un bureau central aux États-Unis, à Miami. Chris Lentjes , professionnel chevronné de Pitney Bowes et DHL avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, est devenu le PDG américain d'Eurora ; poids lourd du commerce électronique, Walter Trezek a rejoint Eurora en tant que président non exécutif du conseil de surveillance.

Eurora a été fondée en 2018 par Marko Lastik, expert mondial en logistique possédant plus de 30 ans d'expérience, principalement en Asie. Eurora emploie plus de 165 personnes dans 18 pays.

