Taconic Biosciences bringt erste und einzige super-immundefiziente Mausmodelle, denen verbleibende murine Fc-Gamma-Rezeptoren fehlen, zur Verbesserung der Bewertung von Antikörpertherapien auf den Markt

FcResolv™ NOG-Modelle sorgen für mehr Klarheit und umsetzbare Daten

/EIN News/ -- RENSSELAER, New York, Oct. 24, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, ein weltweit führender Anbieter von Tiermodellen für die Arzneimittelforschung, hat das FcResolv™ NOG-Portfolio auf den Markt gebracht, die ersten und einzigen super-immundefizienten Mausmodelle, denen verbleibende murine Fc-Gamma-Rezeptoren (FcγRs) fehlen, die bekanntermaßen die Ergebnisse von Studien zu antikörperbasierten Therapien beeinträchtigen.



Murine FcγRs können falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse hervorrufen, die zu falschen Schlussfolgerungen führen und die Arzneimittelentdeckung beeinträchtigen. Die FcResolv NOG-Modelle schalten diese Rezeptoren aus und sorgen so für mehr Klarheit bei antikörperbasierten Arzneimittelstudien, was den Forschern mehr Sicherheit und besser umsetzbare Daten mit weniger Studien und weniger Tieren bietet. FcResolv NOG-Modelle sind in der Onkologie, der Immunonkologie und bei Autoimmunerkrankungen anwendbar und eignen sich für die Transplantation eines breiten Spektrums menschlicher Zellen und Gewebe, einschließlich der gleichzeitigen Transplantation menschlicher Tumore und der Humanisierung des Immunsystems.

„Antikörperbasierte Therapien stellen eine der am schnellsten wachsenden Medikamentenklassen dar, wodurch ein dringender Bedarf an besseren präklinischen Werkzeugen zur Bewertung von Therapeutika wie monoklonalen Antikörpern, Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten und bispezifischen Antikörpern entsteht“, so Dr. Michael Seiler, Vice President of Commercial Products bei Taconic. „Das FcResolv NOG-Portfolio von Taconic ermöglicht es Forschern, Wirkstoffkandidaten wie diese auf ihre eigenen Vorzüge hin zu bewerten, frei von Störungen durch die Restaktivität der murinen Fc-Gamma-Rezeptoren.“

FcResolv NOG-Modelle eliminieren die falsch-negativen Ergebnisse, die auftreten, wenn die Fc-Domäne eines antikörperbasierten Therapeutikums mit den murinen FcγRs interagiert, sowie die falsch positiven Ergebnisse, die entstehen, wenn FcγRs eine verbleibende murine Immunaktivität auslösen. Außerdem entfallen die kostspieligen Dekonvolutionsschritte, die sonst erforderlich sind, um die tatsächliche Wirksamkeit des Medikaments von Off-Target-Effekten zu unterscheiden, die durch das Immunsystem der Maus vermittelt werden. Mit zuverlässigeren Antworten können Forscher ihre Investitionen in die Arzneimittelforschung strategischer und effektiver gestalten.

Das FcResolv NOG-Modellportfolio basiert auf der super-immundefizienten CIEA NOG-Maus®. Das Portfolio umfasst derzeit zwei Modelle:

FcResolv NOG, für Tumor-Xenografts unter Verwendung von Zelllinien oder von Patienten stammenden Tumoren, Engrafting anderer normaler oder pathologischer menschlicher Zellen und Gewebe sowie Studien zur Humanisierung des Immunsystems.

FcResolv hIL-15 NOG, das das Engrafting menschlicher NK-Zellen unterstützt und für Wirksamkeitsstudien zu antikörperbasierten Therapeutika mit antikörperabhängigem zellulärem Zytotoxizitätsmechanismus (ADCC) geeignet ist.

Um mehr über das FcResolv NOG-Portfolio zu erfahren, besuchen Sie www.Taconic.com/fcresolv . Alternativ rufen Sie 1-888-TACONIC (888-822-6642) in den USA an, +45 70 23 04 05 in Europa, oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com .

Über Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences ist ein vollständig lizenzierter und weltweit führender Anbieter von genetisch veränderten Nagetiermodellen und zugehörigen Dienstleistungen. Taconic wurde 1952 gegründet und bietet optimale Tiermodellösungen. Im Rahmen des breiten Servicespektrums können Kunden wertvolle Forschungsmodelle erwerben, anwendungsspezifisch generieren, züchten, vorkonditionieren, testen und weltweit beziehen. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mikrobiom- und immunonkologische Mausmodelle sowie integrierte Modellentwicklungs- und Züchtungsdienste. Das Unternehmen betreibt Servicelabors und Zuchteinrichtungen in den USA und Europa, unterhält Vertriebsbeziehungen in Asien und verfügt über globale Lieferkapazitäten, um Tiermodelle fast überall auf der Welt bereitzustellen.

