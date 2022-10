Bkav s'associe avec Excelpoint Systems en vue de fournir la plateforme AIoT basée sur l'écosystème Qualcomm

/EIN News/ -- HANOÏ, Vietnam, 21 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bkav Hardware Solution - BHS (membre de la société Bkav Corporation basée au Vietnam) et Excelpoint Systems (Pte) Ltd. (un distributeur de composants électroniques basé à Singapour) ont signé une coopération stratégique pour la production et la commercialisation de plateformes AIoT basées sur les jeux de puces de Qualcomm, un innovateur technologique coté au Nasdaq.



Aujourd'hui, les gens vivent à l'ère de la révolution industrielle 4.0. Les appareils AIoT (intelligence artificielle des objets), tels que les caméras IA (intelligence artificielle) qui prennent en charge la surveillance de la circulation, la surveillance des forêts, le contrôle des frontières et les robots qui contrôlent les machines vont se multiplier. Dans un avenir proche, le monde aura besoin de milliards d'appareils de ce type, qui assumeront progressivement une partie du travail pénible des êtres humains. Selon un rapport de ResearchAndMarkets.com, le marché mondial de l'AIoT atteindra 83,6 milliards USD d'ici 2027, affichant un taux de croissance annuel composé de 39,1 %. Cependant, il n'est pas facile de créer un grand nombre d'appareils AIoT en même temps, peu de sociétés technologiques pouvant les produire entièrement, du matériel au logiciel. Elles ont besoin de plateformes et de kits de développement prêts à l'emploi pour développer les produits finaux.

Représentants de Qualcomm, Bkav et Excelpoint

Ce partenariat tripartite entre Qualcomm, Excelpoint et Bkav crée un écosystème complet pour les applications d'IA, aidant des millions d'entreprises à créer facilement des applications et des produits finaux dans le domaine de l'IA, réalisant le rêve de l'intelligence artificielle.

Dans le cadre de cette coopération, Qualcomm fournit les jeux de puces et Excelpoint s'engage à accompagner l'entreprise à travers ses solides réseaux de distribution. Bkav joue le rôle de fournisseur de matériel et de plateformes d'AIoT et d'IA, tels que des caméras IA, des boîtiers IA, des SoM AIoT, des KIT…

M. Nguyen Tu Quang, PDG de Bkav Corporation, a déclaré : « Avec la participation d'entreprises aussi grandes que Qualcomm et Excelpoint, Bkav favorisera le développement de la fondation pour l'écosystème AIoT afin de mener la révolution industrielle 4.0 et de contribuer à changer le monde. »

M. Albert Phuay, PDG d'Excelpoint, a déclaré : « Nous sommes honorés de faire partie de cette coopération, ajoutant de la valeur à l'avenir de l'AIoT. Excelpoint a débuté très tôt son voyage dans le domaine de l'AIoT, nous donnant des réseaux et des connaissances solides sur le terrain. À Singapour, nous avons également mis en place des équipes de développement pour explorer les possibilités de l'AIoT, telles que le stationnement intelligent, les véhicules électriques et automatisés, la surveillance et la sécurité intelligentes… Notre dévouement à investir dans ce domaine se poursuivra et nous sommes convaincus qu'avec de solides partenaires tels que Qualcomm et Bkav, nous serons en mesure d'exploiter les opportunités émergentes et de contribuer à l'écosystème. »

Contact : tupnb@bkav.com