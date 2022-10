TomaGold acquiert la propriété à fort potentiel d'éléments des terres rares Star Lake à la Baie-James

/EIN News/ -- MONTRÉAL, 21 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer l’acquisition de 96 claims par désignation sur carte couvrant une superficie de 4 962,6 ha (ou 50 km²), situés à 120 km au sud-est de Radisson et à environ 15 km au sud des claims récemment acquis à la Baie-James. La propriété portera le nom de Star Lake et a fait l’objet de levés géophysiques qui ont identifié six indices d’éléments des terres rares.



« Les deux dernières acquisitions de claims permettent à TomaGold de diversifier ses actifs dans le secteur des métaux critiques et à moindre coût, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Les marchés du lithium et d’éléments des terres rares sont en pleine croissance dus à la rareté de ces métaux et l’acquisition de ces propriétés représente des occasions qu’on ne pouvait pas passer. Cela ne fera que renforcer notre portefeuille de huit propriétés, dont notre projet phare Obalski, pour lequel on attend de recevoir les résultats du dernier programme de forage. »

La Société a complété une recompilation des données disponibles et a mise à jour la série d’échantillons de surface qui ont été découverts en 2008. La Société est enthousiaste de présenter quelques-uns des meilleurs résultats qui feront l’objet de travaux d’exploration futurs.

Tableau 1 : Meilleurs résultats des principaux indices d’éléments des terres rares¹

Échantillons Type TREE

(%) La

(ppm) Nd

(ppm) Pr

(ppm) Dy

(ppm) NdPr/TREE 52871 Pegmatite 0,43 1730 1225 370 32,5 0,37 52820 Pegmatite 0,35 1060 867 250 36,8 0,36 52827 Granite 0,24 483 432 114,5 54,7 0,26

(Source : Site SIGEOM du MERN, 2008)

¹ Les résultats contenus dans le tableau sont historiques. Une personne qualifiée de TomaGold n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour valider ses résultats selon le Règlement 43-101. Bien que ces résultats historiques pourraient ne pas être fiables, la Société est d'avis qu’ils fournissent une indication quant au potentiel de la propriété et est une information pertinente pour tout futur programme d'exploration.

M. Grondin a ajouté : « Lorsqu’on regarde les chiffres du tableau, ce sont les ratios NdPr/TREE qui retiennent le plus notre attention, car ils sont supérieurs à 0,24. À titre d’information, un ratio supérieur à 0,20 est considéré comme bon alors qu’un ratio supérieur à 0,24 est considéré comme excellent par les producteurs d’éléments des terres rares. La propriété Star Lake semble receler un potentiel d’exploration intéressant et demeure fortement sous-explorée. Nous allons débuter prochainement un programme de prospection, ce qui nous permettra de valider les résultats historiques et de mieux comprendre le potentiel géologique de la propriété. »

Dans le cadre des travaux d’échantillonnage de 2008, un total de 14 échantillons ont retourné des valeurs de zirconium (Zr) qui ont atteint le seuil maximum de détection de 500 ppm et n’ont pas fait l’objet de tests supplémentaires pour connaître les vraies teneurs. La Société effectuera également des travaux supplémentaires pour évaluer correctement les résultats antérieurs.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de lithium et d’éléments des terres rares. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d’éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie-James au Québec.

Contact:

David Grondin

Président et chef de la direction

(514) 583-3490

www.tomagoldcorp.com

