Quantexa foi posicionada pelo Chartis como um Líder da Categoria no KYC Solutions 2022 Market Quadrant Update and Vendor Landscape

/EIN News/ -- LONDRES, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoje, a Quantexa, uma empresa global de software e análise de dados pioneira em Contextual Decision Intelligence (CDI), e que ajuda empresas e agências governamentais a solucionarem alguns de seus mais difíceis desafios de dados, anunciou que foi reconhecida como um líder da categoria pelo recém-lançado relatório 2022 Chartis KYC Solutions Market Update and Vendor Landscape A Quantexa está sendo reconhecida como líder da categoria pela abrangência de sua solução empresarial e também por seu potencial de mercado. A Quantexa KYC Solution foi classificada como a "melhor da categoria" para classificação de risco KYV e aperfeiçoamento de perfil de cliente com dados adicionais e recebeu uma classificação avançada por integração de cliente, relatórios e painel de controle.



O relatório Chartis KYC é focado nos temas macro de redução de custos e eficiência. Atualmente, os processos KYC podem ser manuais, sujeitos a erros e resultam em uma experiência insatisfatória durante o ciclo de vida do cliente. A plataforma Decision Intelligence da Quantexa transforma a abordagem ao KYC adicionando contexto e clareza desde a integração à saída, monitoramento dinâmico e avaliação do risco e oportunidade do cliente, e passando de revisões periódicas manuais para um processo automatizado e proativo.

A plataforma conecta dados internos e externos para criar uma visão única, rica e holística de um cliente e seu controle e descobre conexões ocultas entre clientes, contrapartes e seus comportamentos que muitas vezes são impossíveis de ver isoladamente. Juntamente com a automação e o uso de IA para obter eficiência, a solução facilita um entendimento contínuo e informado dos clientes para tomada de decisão melhor e mais rápida por meio de processos de aceitação do cliente, identificação, monitoramento da atividade e gestão de risco.

O posicionamento da Quantexa no relatório reflete os resultados comprovados dos seus clientes e é prova de que adotar uma abordagem contextual e permanente ao KYC reduz o tempo e os custos envolvidos pelas empresas. Ela também transforma o que se tornou um exercício de "marque a caixa", de volta ao verdadeiro propósito de entender o risco e a exposição trazidos pela atividade do cliente. Ao aumentar a automação e usar inteligência para decisões, as empresas se mantêm à frente do volume e velocidade dos dados relativos às políticas e processos de KYC e podem liberar suas equipes para que tenham mais tempo para se concentrarem em clientes de alto risco e tarefas que agregam valor.

Citação: Phillip Mackenzie, especialista sênior de pesquisa na Chartis

"O Chartis RiskTech Quadrant for KYC não descreve simplesmente uma solução de tecnologia como a melhor – ao contrário, usamos a mais sofisticada metodologia de classificação para explicar qual solução será a mais adequada para compradores, dependendo de suas estratégias de implementação. Nossa pesquisa observa que a KYC Solution da Quantexa oferece às empresas os controles necessários para lidar com os riscos envolvidos no uso de IA em seus programas de conformidade.”

Citação: Dan Higgins, diretor de produtos na Quantexa

“A Quantexa está entusiasmada por estar incluída no Chartis KYC Market Quadrant Report, muito bem posicionada numa lista respeitada de provedores de soluções empresariais. A tradicional diligência prévia contínua e atualizações periódicas de KYC continuam a gerar custos e complexidade para as empresas. As crescentes pressões regulatórias, de orçamento e dos clientes exigem uma nova forma de pensar. A abordagem contextual da Quantexa reduz o tempo e o custo do KYC ao aumentar a automação, conectando relacionamentos pouco óbvios e potencializando inteligência para decisões para monitoramento contínuo de riscos. Isso se traduz em identificação e gestão mais precisa de riscos, custos menores e melhoria da experiência do cliente. Estamos confiantes de que essa abordagem continuará a oferecer valor para os nossos clientes e impulsionará o crescimento geral do mercado para a Quantexa.”

SOBRE A QUANTEXA

A Quantexa é uma empresa global de software e análise de dados pioneira em Contextual Decision Intelligence que capacita empresas a tomarem decisões operacionais confiáveis ao fazer com que os dados tenham sentido. Usando os últimos desenvolvimentos em big data e IA, a plataforma da Quantexa descobre riscos ocultos e novas oportunidades ao fornecer uma visão contextual e conectada de dados internos e externos em um único local. Ela resolve desafios vitais em gestão de dados, KYC, inteligência do consumidor, crime financeiro, risco, fraude e segurança em todo o ciclo de vida do cliente.

A plataforma Quantexa Decision Intelligence melhora o desempenho operacional com mais de 90% de precisão e é 60 vezes mais rápida na resolução do modelo analítico do que as abordagens tradicionais. Fundada em 2016, a Quantexa tem atualmente mais de 500 funcionários e milhares de usuários trabalhando com bilhões de transações e pontos de dados no mundo. A empresa tem escritórios em Londres, Nova York, Boston, Washington DC, Bruxelas, Toronto, Singapora, Melbourne e Sydney. Para mais informações, contate a Quantexa aqui ou siga-nos no LinkedIn.

SOBRE A CHARTIS

A Chartis ié uma empresa de pesquisa e consultoria que fornece tecnologia e consultoria de negócios para o setor de gestão de risco global. A Chartis fornece inteligência de mercado independente com relação à dinâmica de mercado, tendências regulatórias, tendências tecnológicas, melhores práticas, cenários competitivos, tamanho de mercados, prioridades em gastos e fusões e aquisições. Os relatórios RiskTech Quadrant da Chartis são redigidos por analistas experientes com prática em seleção, desenvolvimento e implementação de sistemas de gestão de riscos para váruas empresas internacionais em uma gama de setores, incluindo bancos, seguros, mercado de capitais, energia e setor público.

