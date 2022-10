Blue Diamond Resorts Recebeu mais de 200 Parceiros de Viagem no Local de uma Construção

/EIN News/ -- CANCUN, México, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- No dia 17 de outubro, o Blue Diamond Resorts ofereceu um coquetel no Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort a ser inaugurado em breve. Faltando apenas dois meses para a inauguração, o evento proporcionou a mais de 200 importantes turistas, parceiros e clientes uma prévia do resort quase pronto no Cancun Travel Mart 2022.



“Tivemos um ano de grandes realizações mútuas em que concentramos nossos esforços nas melhorias contínuas para proporcionar experiências de férias únicas”, disse Jurgen Stutz, Vice-Presidente Sênior de Vendas, Marketing e Distribuição da Blue Diamond Resorts. Ele também mencionou o sucesso e o progresso da empresa desde o início em 2010 até os dias de hoje: "Nada disso seria possível sem o seu apoio e contribuições incondicionais. Obrigado pela sua contribuição para que possamos tornar os sonhos de férias uma realidade."

O Royalton Splash Riviera Cancun de 1.005 quartos com amenidades que está quase terminado, foi o centro da celebração. Com a inauguração se aproximando, os executivos do Blue Diamond Resorts orgulhosamente mostraram aos profissionais de viagens o forte foco no entretenimento e nas experiências dos hóspedes que o resort irá oferecer.

Os participantes tiveram a oportunidade de assistir vários shows no lobby do hotel, e se deliciarem com a vista impressionante e coquetéis refrescantes no evento que teve o objetivo de fortalecer os relacionamentos, celebrar os sucessos e agradecer a todos os parceiros.

Com a construção 89% concluída, o Royalton Splash Riviera Cancun promete aos seus hóspedes uma experiência com tudo incluído para todas as idades a partir de 20 de dezembro de 2022. Esta adição ao portfólio do Blue Diamond Resorts será acompanhada pela inauguração de outros locais, como o Royalton CHIC Antigua and Hideaway no Royalton Blue Waters em 2023, entre outros.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 45 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência exclusiva para adultos com refeições únicas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes uma conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai o hóspede para a Vacation Like A Star™ com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto o Planet Hollywood Adult Scene transforma as férias exclusiva para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

