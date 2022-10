Screen Media Group comparte el secreto para vender más en 2023 utilizando técnicas comprobadas de marketing digital

Agencia Digital Screen Media Group

Screen Media Group es un de las Top Agenicias Digitales en USA y es parte de DAN, que cuenta con las principales agencias de marketing del mundo.

La lógica es simple; si continúas con las viejas ideas de tu negocio y no logras innovar, comenzarás a desaparecer.” — Neron Meiler, Empresario innovador, futurista y CEO de Screen Media Group

MIAMI, FL, USA, October 20, 2022 / EINPresswire.com / -- El esfuerzo y el trabajo duro son virtudes importantes a la hora de emprender cualquier proyecto de Mercadeo Digital. Sin embargo, algunas empresas crecen de manera acelerada y otras pareciera que, por más esfuerzo y dinero que se les inyecte, no logran avanzar y mucho menos crecer exponencialmente en el ecosistema digital.Hoy en día, todo está cambiando. Es por eso que, aunque se ejecuten y elaboren de manera correcta algunas estrategias, sino se conocen algunos trucos del oficio, las empresas tardan mucho en darse cuenta de los errores que están cometiendo y no todas tienen el tiempo, la disposición y el dinero de dar tumbos hasta encontrar la fórmula correcta para su éxito.Es por esto que decidimos entrevistar a Neron Meiler, director de Screen Media Group, una de las agencias Top de Marketing Digital en Miami, que cuenta entre sus logros haber trabajado en más de 2000 proyectos digitales. Y nos puede explicar y dar luces de cómo crece aceleradamente un negocio digital hoy en día."La lógica es simple; si continúas con las viejas ideas de tu negocio y no logras innovar, comenzarás a desaparecer, esto si es que no lo has hecho ya. Muchas empresas han desaparecido, pero todavía no se han dado cuenta. Cuando lo hagan, será ya muy tarde.” Neron Meiler, Empresario innovador, futurista y CEO de Screen Media GroupLos Fundamentos al Competir en Medios DigitalesEl objetivo de una estrategia bien elaborada no es simplemente el éxito competitivo efímero y los beneficios a corto plazo, sino una propuesta de valor duradera que puede apoyar el crecimiento y asegurar el futuro de la empresa a largo plazo.De manera general, hay que contemplar 6 pasos estratégicos que no deben faltar.- Estrategia de Marca- Estrategia de Posicionamiento- Estrategia de Go-to-market- Estrategia de Marketing- Estrategia Digital- Estrategia Analíticamás información: https://screenmediagroup.com/agencia-de-marketing-digital-en-usa/ Para ejecutar cada estrategia, hay que pensar en algunos puntos claves que permiten potenciar los resultados de estas estrategias como son:∙ Conocer muy bien a tu cliente, sus gustos, donde pasa el tiempo y qué necesidades tienen.∙ Ubicar tus fortalezas como empresa/servicio y tener una oferta única de valor.∙ Crear un embudo de ventas que sea coherente y real, con una oferta irresistible.∙ Ofrecer una solución simple, sin fricciones para lograr un lead ó una primera venta.∙ Implementar automatizaciones para lograr que un cliente repita y luego comparta con sus amistades. Logrando así que cada venta se triplique.∙ Tener planes activos para hacer Test A/B y mejoras constantes a lo largo del embudo de conversión creado.∙ Tener herramientas de medición que permitan entender los resultados objetivos.∙ Contar con un equipo motivado y con metas claras que permitan visualizar los logros a alcanzar.Cada empresa debería tener una respuesta individual y original para cada una de estas interrogantes. Imitar las estrategias de los rivales de éxito del sector rara vez funciona.Es complejo para una empresa hacer esto solo, sin contar con la ayuda de una agencia digital que implementa estrategia probadas en su industria y que no estén probando con el cliente las novedades que creen que podrían funcionar.Cada vez más, las empresas necesitan ayuda especializada y trabajar con agencias especializadas en E-Commerce, Agencias especializadas en Shopify ó Woocommerce, Agencias especializadas en SEO, ó incluso comenzar con una consultoría digital.Es por esta complejidad, y tras haber implementado más de 2000 proyectos digitales, que Neron Meiler, Director de Screen Media Group nos comparte que su objetivo principal al iniciar cada proyecto es poder trazar un mapa único, trabajar con cada cliente de manera cercana, para conocerlo y luego de un levantamiento de información, poder trazar un plan digital completo. Se crea entonces una relación más de socios de negocios, que una relación simple de proveedor-cliente.Trabajar con una agencia digital experimentada te permitirá ahorrar tiempo y dinero. Imagina tener tu negocio online optimizado. Contar con embudos de ventas y conversión automatizados, ver un crecimiento orgánico. Contar con contenidos que atrapan y con una comunicación de marca auténtica, trabajar con las herramientas más eficientes de la industria. Tener reportes inteligentes, enfocado en evaluar resultados medibles. Y por sobre todo, saber que hay una estrategia detrás de cada acción.Screen Media Group se encuentra entre las 15 mejores de las 100 empresas de high-tech de la reconocida revista IT Manager Magazine Latin America. SMG también es parte de DAN (Digital Agency Network) que cuenta con las principales agencias de marketing del mundo, así como forma parte de la TIA - Top Interactive Agencies.Para obtener más información, visite http://screenmediagroup.com/esp

