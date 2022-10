Demand for Laser Hair Removal Market Growing at 15.7+% CAGR to be worth $2.51 Bn by 2031

Laser Hair Removal Market Opportunity, Size , Growth

PORTLAND, OREGON, UNITED STATES, October 19, 2022 /EINPresswire.com/ -- According to the report published by Allied Market Research, the global laser hair removal market accrued earnings worth $583.99 million in 2021, and is predicted to hit $2.51 billion by 2031, registering a CAGR of 15.7% from 2022 to 2031. The market research study provides a detailed analysis of oscillating market trends, top-most segments, value chain analysis, major investment business scenarios, regional space, and competitive landscape. The study is a key information source for giant players, entrepreneurs, shareholders, and owners in generating new strategies for the future and taking steps to improve their market position. The report displays an in-depth quantitative analysis of the market from 2022 to 2031 and guides investors in allocating funds to the rapidly evolving industry.

Laser hair removal is a non-invasive aesthetic procedure performed to remove unwanted hair from face, leg, chin, back, arm, underarm, bikini line and other areas. Concentrated beam of light is used in the procedure of laser hair removal treatment. Intensely concentrated light is used in the procedure to penetrate the hair follicles. The laser light is absorbed by the pigment in the hair shaft, which causes the follicle to heat up and become damaged, halting the growth of new hair. There are different types of laser hair removal procedures, which include alexandrite laser hair removal, diode laser hair removal ruby laser hair removal and Nd:YAG system.

The COVID-19 outbreak is anticipated to have a negative impact on growth of the global laser hair removal market. A number of clinics and hospitals were restructured to increase hospital capacities for patients diagnosed with COVID-19. Non-essential surgical procedures were cancelled due to pandemic. Laser hair removal procedures are non-emergency aesthetic procedures that significantly hampered revenue of aesthetic companies. In addition, sudden sharp cut in monthly income of population anticipated to have negative impact on laser hair removal market.

The North America market was dominant, in terms of revenue among other regions in 2021, owing to increase in number of laser hair removal procedure, technological advancement and presence of key players. On the other hand, Asia-Pacific was the second-largest contributor in the market in 2021, and is expected to register fastest CAGR during the forecast period, owing to increase in awareness among the people regarding availability of laser hair removal services and rise in disposable income.

Some of the major companies that operate in the global laser hair removal market include ๐€๐ฅ๐ฆ๐š๐ฌ ๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ, ๐‚๐š๐ง๐๐ž๐ฅ๐š ๐‚๐จ๐ซ๐ฉ๐จ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง, ๐‚๐ฎ๐ญ๐ž๐ซ๐š, ๐‚๐ฒ๐ง๐จ๐ฌ๐ฎ๐ซ๐ž, ๐‡๐š๐ข๐ซ๐ฅ๐ข๐ง๐ž ๐ˆ๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ง๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐š๐ฅ ๐‡๐š๐ข๐ซ & ๐’๐ค๐ข๐ง ๐‚๐ฅ๐ข๐ง๐ข๐œ, ๐‹๐š ๐Œ๐ž๐ซ ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐’๐ฉ๐š & ๐˜๐จ๐ ๐š, ๐‹๐ข๐ซ๐š ๐’๐ญ๐ฒ๐ฅ๐ž, ๐‹๐ฎ๐ฆ๐ž๐ง๐ข๐ฌ, ๐‹๐”๐“๐‘๐Ž๐๐ˆ๐‚, ๐‹๐ฒ๐ง๐ญ๐จ๐ง ๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ, ๐๐ฎ๐ซ๐ž ๐‹๐ฎ๐ฑ๐ž ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ, ๐‘๐ž๐ ๐ž๐ง๐ž๐ฏ๐ž๐๐š, ๐’๐œ๐ข๐ญ๐จ๐ง, ๐ˆ๐ง๐œ., ๐’๐„๐• ๐‹๐š๐ฌ๐ž๐ซ, ๐’๐ค๐ข๐ง๐Œ๐ƒ, ๐’๐จ๐ฅ๐ญ๐š ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š (๐๐š๐ฎ๐ฌ๐œ๐ก ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ญ๐ก ๐‚๐จ๐ฆ๐ฉ๐š๐ง๐ข๐ž๐ฌ ๐ˆ๐ง๐œ.), ๐š๐ง๐ ๐•๐ž๐ง๐ฎ๐ฌ ๐‚๐จ๐ง๐œ๐ž๐ฉ๐ญ.

๐๐ฒ ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง

North America (U.S., Canada, Mexico)

Europe (Germany, France, United Kingdom, Italy, Spain, Rest of Europe)

Asia-Pacific (China, Japan, India, Australia, Rest of Asia-Pacific)

LAMEA (Brazil, Saudi Arabia, Colombia, Rest of LAMEA)

๐“๐ฒ๐ฉ๐ž

Alexandrite laser hair removal

Diode laser hair removal

Others

๐†๐ž๐ง๐๐ž๐ซ

Male

Female

๐€๐ ๐ž ๐ ๐ซ๐จ๐ฎ๐ฉ

13 to 29

30 to 54

55 to 69

๐„๐ง๐ ๐”๐ฌ๐ž๐ซ

Hospitals

Clinic

Others

