La campagne du Coquelicot 2022 de la Légion enfin prête

Faits saillants – Coquelicots biodégradables et 'Histoires de coquelicots'

OTTAWA, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est le vendredi 28 octobre, que débutera officiellement la campagne du Coquelicot nationale de La Légion royale canadienne. Bien que la campagne se déroulera de nouveau dans un contexte de pandémie, mais entourée de mesures beaucoup moins restrictives, elle sera toutefois marquée par de nouvelles initiatives très intéressantes.



« La Légion continue de développer et de moderniser sa campagne, avec comme objectif de faire participer les Canadiens et Canadiennes à la commémoration et, au final, d'aider le plus grand nombre de vétérans et leur famille grâce à des dons généreux », a tenu à souligner M. Bruce Julian, président de la Direction nationale.

Des boîtes de coquelicots traditionnelles seront mises à disposition pour les dons en espèces et la distribution de coquelicots. Pour la troisième année, des boîtes électroniques « Donnez. Commémorez » de la Légion seront offerte, et des dons pourront également être faits par le biais du site Web de la Légion.

Coquelicots et couronnes biodégradables

La Légion est extrêmement heureuse de pouvoir offrir en 2022 de nouveaux coquelicots et couronnes biodégradables! Ceux-ci sont fabriqués à partir de divers matériaux naturels, dont le papier, le velours de coton, le plâtre, la mousse et le bambou. Bien qu'il faille attendre quelques années encore pour que les stocks actuels soient complètement épuisés, tous les coquelicots et couronnes seront éventuellement biodégradables. Seuls les épingles et les nœuds de ruban ne le sont pas, mais d'autres solutions sont à l'étude afin de fournir à l'avenir des éléments 100 % biodégradables.

Chaque année, ce sont près de 20 millions de dollars qui sont recueillis dans le cadre de la Campagne du coquelicot nationale, des sommes qui sont directement investies dans des initiatives visant à soutenir les vétérans du Canada et leurs proches.

Le coquelicot numérique continuera à faire partie de la campagne générale. En visitant www.mypoppy.ca/fr, les gens pourront faire un don et recevoir un coquelicot numérique 2022 qui pourra ensuite être partagé sur les médias sociaux. Les fonds recueillis seront versés directement à la Fondation nationale Légion, une entité distincte de la Légion, mais dont le travail contribue également à venir en aide aux vétérans, à leurs familles et aux communautés, et ce, d'une multitude de façons.

Histoires de coquelicots

Une grande partie de la période du Souvenir se rapporte à l'acte du Souvenir proprement dit. Cette année, la Légion est fière de présenter 'Histoires de coquelicots'. Cette initiative permettra aux gens de balayer un coquelicot à l'aide d'un téléphone intelligent et d'être transportés vers de courtes anecdotes touchantes sur des Canadiens et Canadiennes ordinaires qui ont donné leur vie au service de notre pays. Plus de détails suivront sur ce sujet le 28 octobre.

Cérémonie nationale et localisateur de cérémonie

Le 11 novembre, la Légion diffusera en direct sur sa page Facebook la présentation de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir.

Après deux années de pandémie marquée de protocoles et de mesures on ne peut plus restrictifs, l'ampleur et la portée de la Cérémonie nationale reviendront à la normale. Les radiodiffuseurs nationaux sont de retour et couvriront la cérémonie comme par le passé.

La Légion a également amélioré son localisateur de cérémonies à Legion.ca. Les filiales voient à alimenter cette page pour permettre aux Canadiens de localiser une cérémonie du Souvenir organisée par une filiale de la Légion près de chez eux. La Légion recommande toutefois aux gens de s'informer auprès des filiales locales des restrictions qui pourraient encore s'appliquer lors de rassemblements dans un contexte de pandémie.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

