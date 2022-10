PRESS RELEASE: 3reported positive COVID-19 cases for Samoa (19 October, 2022)

(GOVT. PRESS SECRETARIAT) ; As of October 09th to October 16th, Samoa’s Ministry of Health reported 3 new positive cases, taking the cumulative number of COVID-19 positive cases (community/border) to 15,946. Of this number 15,766 are community cases, and 180 are border cases since November 2020.

The full report from the Ministry of Health is attached herewith for the information of the public.

This seven-day rolling average report covers positive case trends since the first community case was confirmed on March 17th. It also provides current national COVID-19 vaccination rates.

PEPA O FA’AMATALAGA: To’a 3 i latou fou ua pesia i le Koviti – 19 i totonu o Samoa (18 Oketopa, 2022).

(SO’O’UPU A LE MĀLŌ): Ua fa’amaonia e le Matāgaluega o le Soifua Mālōlōina le pesia ai o i latou fou e to’atolu (3) i totonu o le atunu’u i le siama o le Koviti – 19. O lea lipoti sa fa’amauina mai le Aso Sa, 09 Oketopa 2022 se’ia o’o mai i le Aso Sa, 16 Oketopa 2022.

Ma ua si’itia ai le aofa’i o e ua a’afia i lea fa’ama’i i totonu o Samoa (tagata lautele / tagata malaga mai fafo) i le 15,946. I lea aofa’i, e 15,766 le mamalu lautele o le atunu’u sa pesia (community transmission) ma le isi to’a 180 o e na malaga mai atunu’u i fafo mai le masina o Novema 2020.

Silasila ane i le lipoti ua mae’a tu’ufa’atasia e le Matāgaluega o le Soifua Mālōlōina, ma o lo’o au’ili’ili atu ai fa’amaumauga o le fa’ama’i mai lava i le Aso 17 o Mati 2022 ina ua fa’amaonia le mama ai i tua o lea siama. Ua fa’amauina fo’i fa’amaumauga mo tui puipui ua mae’a fa’atinoina mo le mamalu lautele o Samoa.

