Stonebranch fournit une automatisation des technologies de l'information en temps réel pour le service AWS Mainframe Modernization

L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch fonctionne désormais avec le service AWS Mainframe Modernization

/EIN News/ -- ALPHARETTA, Géorgie, 19 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stonebranch, fournisseur de premier plan de solutions d'orchestration et d'automatisation de services, a annoncé aujourd'hui qu'il travaillait avec Amazon Web Services (AWS) pour fournir des capacités d'automatisation basées sur le temps et les événements pour le service AWS Mainframe Modernization.



« En tant que membre du réseau de partenaires AWS, nous sommes ravis de travailler avec AWS pour apporter une véritable solution d'automatisation des technologies de l'information qui s'associe à AWS Mainframe Modernization », a déclaré Peter Baljet, directeur technologique chez Stonebranch. « Alors que les entreprises migrent leurs charges de travail mainframe sur site vers le cloud, elles découvrent rapidement que leurs anciens planificateurs de travaux centrés sur le mainframe sont tout simplement incapables de faire le grand saut. Stonebranch aide à combler le fossé entre l'automatisation sur site et dans le cloud, et facilite la modernisation et l'optimisation de ces charges de travail dans les environnements informatiques complexes d'aujourd'hui. »

Le service AWS Mainframe Modernization est une plateforme cloud native AWS qui permet de migrer, moderniser, exécuter et exploiter des applications mainframe au cours d'une durée d'exécution entièrement gérée. L'Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch travaille avec AWS Mainframe Modernization afin de proposer une approche à haute disponibilité basée sur des modèles pour déplacer les planifications de lots mainframe existants et l'automatisation basée sur les événements vers des applications mainframe reformatées et refactorisées qui s'exécutent sur AWS. En outre, avec l'UAC, les entreprises peuvent exécuter simultanément l'automatisation à la fois sur le mainframe et sur AWS.

Ressources pour en savoir plus :

À propos de Stonebranch

Stonebranch crée des solutions d'orchestration et d'automatisation des technologies de l'information qui transforment les environnements informatiques d'entreprise d'une automatisation simple des tâches informatiques en une automatisation sophistiquée et en temps réel des services d'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à l'Universal Automation Platform de Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer de manière transparente les charges de travail et les données à travers les écosystèmes technologiques et les silos. Basée à Atlanta, en Géorgie, avec des points de contact et d'assistance dans les Amériques, en Europe et en Asie, Stonebranch sert certaines des plus grandes institutions financières, de fabrication, de santé, de voyage, de transport, d'énergie et de technologie au monde.

Contact

Scott Davis

Vice-président du marketing mondial, Stonebranch

scott.davis@stonebranch.com