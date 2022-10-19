NEWS RELEASE - HIGHWAY TRAFFIC NOTIFICATION VERGENNES VT RT 22A
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE DISPATCH
FOR VERGENNES POLICE DEPARTMENT
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
VERGENNES FIRE DEPARTMENT HAS VT RT 22A CLOSED SOUTH BOUND AT HOPKINS ROAD & NORTH BOUND FROM THE ADDISON 4 CORNERS AREA DUE TO A CRASH. POWER LINES ARE INVOLVED AND EXTENT OF DELAYS ARE UNKNOWN AT THIS TIME. CURRENTLY SPECIFIC DETAILS ON THE CRASH ARE ALSO UNKNOWN.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 8