Albireo annuncia i risultati cardine dello studio di Fase 3 di Bylvay® (odevixibat) nella Sindrome di Alagille

Miglioramento statisticamente molto significativo dell'endpoint primario del prurito (p=0,002)

Significative riduzioni dell'endpoint chiave secondario dei livelli di acidi biliari nel siero (p=0,001)

Notevoli miglioramenti in diversi parametri del sonno

Ben tollerato con bassa incidenza di diarrea correlata al farmaco, nessuna interruzione

Si prevede di presentare immediatamente la necessaria documentazione alle Autorità Regolatorie negli Stati Uniti e nell'Unione Europea, integrando l'indicazione approvata per la PFIC



/EIN News/ -- BOSTON, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Albireo Pharma, Inc. (Nasdaq: ALBO), azienda specializzata in malattie rare che sviluppa nuovi modulatori degli acidi biliari per il trattamento di malattie epatiche nell’età pediatrica e adulta, ha annunciato oggi i risultati positivi dello studio di Fase 3 ASSERT, che valuta la sicurezza e l'efficacia di Bylvay in pazienti affetti dalla sindrome di Alagille (ALGS) dalla nascita alla prima età adulta. Lo studio globale, in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo ha raggiunto il suo endpoint primario di miglioramento del prurito (p=0,002) e il suo endpoint chiave secondario di riduzione degli acidi biliari sierici (sBA) (p=0,001). Non ci sono state interruzioni da parte dei pazienti e Bylvay è stato ben tollerato, con bassi tassi di diarrea correlata al farmaco (11,4% contro il 5,9% del placebo). Albireo si è confrontata con la FDA e l'EMA sul protocollo dello studio di Fase 3; entrambe hanno indicato che un singolo studio con risultati positivi sarebbe sufficiente per l'approvazione. La Società intende presentare immediatamente i documenti di richiesta alle Autorità Regolatorie negli Stati Uniti e nell'Unione Europea.

"Il nostro studio di Fase 3 ASSERT ha dimostrato effetti precoci, rapidi e sostenuti sulla riduzione del prurito e degli acidi biliari nella sindrome di Alagille, come nello studio di Fase 3 sulla PFIC", ha dichiarato Ron Cooper, Presidente e Chief Executive Officer di Albireo. "Abbiamo completato con successo due dei tre studi gold-standard sulle malattie epatiche pediatriche, siamo in attesa dell'imminente completamento dell'arruolamento di una terza Fase 3 con il nostro studio BOLD sull'atresia biliare e, con oltre 270 milioni di dollari di liquidità, disponiamo di risorse sufficienti per portare avanti i nostri piani. Allo stesso tempo, stiamo assistendo a un'accelerazione dei ricavi dalla PFIC e prevediamo che le vendite di Bylvay nel terzo trimestre saranno superiori a 7 milioni di dollari".

Potente inibitore del trasporto ileale degli acidi biliari (IBATi), da assumere una volta al giorno, non sistemico, Bylvay ha un'esposizione sistemica minima e agisce localmente nell'intestino tenue. Bylvay è già approvato negli Stati Uniti per il trattamento del prurito in pazienti di età pari o superiore a 3 mesi in tutti i tipi di colestasi intraepatica familiare progressiva (PFIC), e in Europa per il trattamento di tutti i tipi di PFIC in pazienti di età pari o superiore a 6 mesi.

"I solidi risultati dello studio di Fase 3 ASSERT sono importanti perché i medici hanno urgente necessità di più opzioni nel trattamento della sindrome di Alagille. Bylvay ha ridotto il prurito estremo, così comune in questa popolazione di pazienti ed è fondamentale per aiutarci a migliorare il sonno, tra gli altri effetti negativi della malattia", ha spiegato Nadia Ovchinsky, medico, gastroenterologo ed epatologo pediatrico del Children's Hospital di Montefiore e ricercatore principale di ASSERT. "Lo studio ha anche dimostrato che Bylvay ha ridotto i livelli di acidi biliari nel siero, il che potrebbe indicare che Bylvay può diminuire la gravità della malattia epatica nel tempo, una considerazione importante per me come medico curante".

La sindrome di Alagille, o ALGS, è una malattia genetica rara e multisistemica che, secondo le stime della Società, colpisce 25.000 persone a livello globale. L'ALGS può colpire il fegato, il cuore, lo scheletro, gli occhi, il sistema nervoso centrale, i reni e i tratti del viso. Il danno epatico è causato da una carenza dei dotti biliari nell’impedire il flusso della bile dal fegato all'intestino tenue. Circa il 95% dei pazienti con questa patologia presenta una colestasi cronica, di solito entro i primi tre mesi di vita, e l'88% presenta anche un prurito grave e intrattabile.

"La sindrome di Alagille è una diagnosi devastante e le famiglie dei bambini affetti da questa patologia hanno bisogno di più opzioni terapeutiche", ha dichiarato Roberta Smith, Presidente della Alagille Syndrome Alliance. "Come madre di un bambino che vive con la sindrome di Alagille, conosco in prima persona il gravissimo disturbo dato dal prurito e il terribile impatto sulla qualità della vita del bambino e sulla sua capacità di dormire e di crescere. Sapere che il mio medico potrebbe avere un'altra opzione terapeutica è molto importante".

Dati dello studio clinico di Fase 3 ASSERT

ASSERT è uno studio di intervento prospettico gold standard con 32 centri in Nord America, Europa, Medio Oriente e Asia Pacifico. Lo studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con placebo è stato disegnato per valutare la sicurezza e l'efficacia di 120 µg /kg/die di Bylvay (odevixibat) per 24 settimane per alleviare il prurito nei pazienti con sindrome di Alagille (ALGS). Gli endpoint chiave secondari misurano i livelli di acidi biliari nel siero e la sicurezza e la tollerabilità. Lo studio ha arruolato pazienti di età compresa tra 0 e 17 anni con una diagnosi geneticamente confermata di ALGS. L'endpoint primario di efficacia era la variazione dalla baseline al mese 6 (settimane da 21 a 24) del prurito misurato dallo sfregamento con lo strumento Observer-Reported Outcome (ObsRO) di PRUCISION (scala da 0 a 4 punti). L'endpoint chiave secondario di efficacia era la variazione delle risposte degli acidi biliari sierici (sBA) dalla baseline alla media delle settimane 20 e 24.

Nell'analisi primaria, lo studio ha raggiunto l'endpoint primario mostrando una riduzione statisticamente significativa del prurito, misurato dal punteggio della gravità del prurito PRUCISION Observer-Reported Outcome (scala da 0 a 4 punti), dal baseline al mese 6 (settimane da 21 a 24), rispetto al braccio placebo (p=0,002). Lo studio ha anche raggiunto l'endpoint chiave secondario, dimostrando una riduzione statisticamente significativa della concentrazione di acidi biliari nel siero dal baseline alla media delle settimane 20 e 24 (rispetto al placebo p=0,001). Sono stati osservati miglioramenti statisticamente significativi in più parametri del sonno già alla settimana 1-4 rispetto ai pazienti che assumevano il placebo, con miglioramenti continui fino alla settimana 24. Nello studio, non ci sono state interruzioni nell’assunzione del farmaco da parte dei pazienti. Bylvay è stato ben tollerato, con un'incidenza complessiva di eventi avversi simile al placebo e una bassa incidenza di diarrea correlata al farmaco (11,4% contro il 5,9% del placebo). I risultati completi dello studio clinico di Fase 3 saranno presentati in occasione di un prossimo incontro scientifico.

Placebo

n=17 Odevixibat

n=35 Valore p Variazione media rispetto al valore baseline del punteggio di gravità del prurito al mese 6 (settimane da 21 a 24) -0,80 -1,69 0,002 Variazione media dei livelli sierici di acidi biliari dal livello baseline alla media delle settimane 20 e 24 22,39 -90,35 0,001 Tasso di diarrea correlata ai farmaci 5,9% 11,4% - Numero di interruzioni 0 0 -

L'Azienda continua ad arruolare pazienti nello studio di Fase 3 BOLD, che è il primo e unico studio pivot di un IBATi nell'atresia biliare (BA) e si avvicina al completamento dell'arruolamento entro la fine dell'anno, con dati conclusivi previsti per il 2024. La BA è la malattia epatica colestatica pediatrica più comune, senza alcun trattamento farmacologico approvato. Con i programmi clinici nella ALGS e nella BA, Bylvay ha la possibilità di essere approvato per tre malattie epatiche colestatiche pediatriche.

Teleconferenza

L’11 ottobre scorso Albireo ha tenuto una teleconferenza e un webcast audio. Nella sezione Eventi e Presentazioni della pagina Investitori del sito web di Albireo all’indirizzo: ir.albireopharma.com/ sarà disponibile per 3 mesi una versione archiviata del webcast per la fruizione on-demand.

Informazioni su Bylvay (odevixibat)

Bylvay è il primo farmaco approvato negli Stati Uniti per il trattamento del prurito nei pazienti di età pari o superiore a 3 mesi in tutti i tipi di colestasi intraepatica familiare progressiva (PFIC). Limitazioni d'uso: Bylvay potrebbe non essere efficace nei pazienti affetti da PFIC di tipo 2 con varianti ABCB11 che comportano l'assenza totale o non funzionale della proteina pompa di esportazione dei sali biliari (BSEP-3). La Commissione Europea (CE) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) del Regno Unito hanno inoltre concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di Bylvay per il trattamento della PFIC in pazienti di età pari o superiore a 6 mesi. Inibitore del trasporto ileale degli acidi biliari, potente, da assumere una volta al giorno e non sistemico, Bylvay ha un'esposizione sistemica minima e agisce localmente nell'intestino tenue. Bylvay può essere assunto sotto forma di capsule per i pazienti che sono in grado di deglutirle, oppure aperto e cosparso nel cibo, un fattore di importanza fondamentale per l'aderenza in una popolazione di pazienti pediatrici. Le reazioni avverse più comuni di Bylvay sono diarrea, anomalie dei test epatici, vomito, dolore addominale e carenza di vitamine liposolubili. Il farmaco può essere ottenuto solo dietro prescrizione medica. Per ulteriori informazioni sull'uso di Bylvay, consultare il foglietto illustrativo o rivolgersi al proprio medico o farmacista. Per informazioni complete sulla prescrizione, visitare il sito: www.bylvay.com .



Negli Stati Uniti e in Europa, Bylvay ha l'esclusività orfana per le indicazioni approvate per la PFIC e la designazione orfana per il trattamento dell’ALGS, atresia biliare e colangite biliare primaria. Bylvay è in corso di valutazione nello studio attualmente in corso PEDFIC 2 in aperto nei pazienti con PFIC, nello studio BOLD di Fase 3 per i pazienti con atresia biliare e nello studio ASSERT in aperto per l'ALGS.



Informazioni importanti sulla sicurezza

Le reazioni avverse più comuni di Bylvay sono diarrea, anomalie dei test epatici, vomito, dolore addominale e carenza di vitamine liposolubili.

Anomalie dei test epatici: i pazienti devono ottenere test epatici di base e monitorarli durante il trattamento. In caso di anomalie, può essere necessaria una riduzione della dose o l'interruzione del trattamento. In caso di anomalie persistenti o ricorrenti dei test epatici, considerare l'interruzione del trattamento.

Diarrea: curare la disidratazione. In caso di diarrea persistente, può essere necessaria l'interruzione o la sospensione del trattamento.

Carenza di vitamine liposolubili (FSV): il paziente deve ottenere i livelli vitaminici di base e monitorarli durante il trattamento. Integrarli se si osserva una carenza. Se la carenza di FSV persiste o peggiora nonostante l'integrazione di FSV, interrompere il trattamento.

Informazioni sul Programma di accesso ampliato ALGS

Albireo si impegna a dare priorità all'accesso e alla ricerca scientifica continua per i pazienti affetti da malattie colestatiche rare del fegato con il Programma di Accesso Allargato (Expanded Access Program, EAP) per l'ALGS. Albireo ha avviato una partnership con Tanner Pharma Group. I pazienti idonei affetti da ALGS in Europa e negli Stati Uniti, che non hanno altre opzioni, possono ricevere Bylvay gratuitamente (FOC), attraverso il nostro programma EAP esistente, previa autorizzazione da parte dell'autorità competente del Paese interessato e rispettando i criteri di idoneità di Albireo. I medici che desiderano richiedere l'accesso all'EAP di ALGS per i propri pazienti possono inviare una richiesta a Tanner utilizzando l’indirizzo odevixibat@tannerpharma.com riceveranno una risposta entro un giorno lavorativo con ulteriori informazioni.

Informazioni su Albireo

Albireo Pharma è una società specializzata in malattie rare, che si occupa dello sviluppo di nuovi modulatori degli acidi biliari per il trattamento di malattie epatiche in età pediatrica e adulta. Il prodotto di punta di Albireo, Bylvay, è stato approvato dalla FDA statunitense come primo farmaco per il trattamento del prurito in tutti i tipi di colestasi intraepatica familiare progressiva (PFIC), ed è in fase di sviluppo per il trattamento di altre malattie colestatiche rare del fegato in età pediatrica, con uno studio di Fase 3 completato nella sindrome di Alagille (ALGS), uno studio di Fase 3 in corso nell'atresia biliare, nonché studi Ope-label Extension (OLE) per PFIC e ALGS. In Europa, Bylvay è rimborsato per il trattamento della PFIC in Germania, Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, Scozia, Italia e Belgio. L'Azienda ha anche completato uno studio clinico di Fase 1 per A3907, per sviluppare una terapia della malattia epatica colestatica dell'adulto, mentre sono in corso studi di abilitazione all'IND con A2342 per la malattia epatica virale e colestatica. Albireo è stata scorporata da AstraZeneca nel 2008 e ha sede a Boston, Massachusetts, mentre la sua principale filiale operativa si trova a Göteborg, in Svezia. Per maggiori informazioni su Albireo, visitare il sito www.albireopharma.com .

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Le dichiarazioni previsionali includono dichiarazioni, diverse da quelle relative a fatti storici, riguardanti, tra l'altro: la prevista riserva di liquidità di Albireo; i piani di commercializzazione di Albireo; i piani o i progressi, l'ambito, i costi, l'avvio, la durata, l'arruolamento, i risultati o i tempi per la disponibilità dei risultati dello sviluppo di Bylvay, A3907, A2342 o di qualsiasi altro candidato prodotto o programma di Albireo; la/e indicazione/i target per lo sviluppo o l'approvazione; i tempi per i depositi regolamentari previsti; i rapporti con la FDA o l'EMA in merito ai nostri programmi; la potenziale approvazione normativa e i piani per la potenziale commercializzazione di Bylvay nell'atresia biliare o nell'ALGS o degli altri candidati prodotto di Albireo; l'impatto del Programma di Accesso Allargato; i potenziali benefici o la posizione competitiva di Bylvay o di qualsiasi altro candidato prodotto o programma di Albireo o l'opportunità commerciale in qualsiasi indicazione target; o i piani, le aspettative o le operazioni future, la posizione finanziaria, i ricavi, i costi o le spese di Albireo. Albireo utilizza spesso parole come "anticipa", "crede", "pianifica", "si aspetta", "progetta", "futuro", "intende", "può", "sarà", "dovrebbe", "potrebbe", "stima", "prevede", "potenziale", "pianificato", "continua", "guida" o il negativo di questi termini o altre espressioni simili per identificare le dichiarazioni previsionali. I risultati, le prestazioni o le esperienze effettive possono differire sostanzialmente da quelle espresse o implicite in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari rischi, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la possibilità che i depositi regolamentari da effettuare per Bylvay nei pazienti con ALGS saranno effettuati nei tempi da noi previsti e che saranno approvati dalla FDA e dall'EMA; la possibilità che la FDA e l'EMA completeranno le rispettive verifiche entro i tempi previsti, una volta stabiliti; la possibilità che la FDA e l'EMA richiederanno informazioni aggiuntive, la possibilità che saremo in grado di fornire in modo tempestivo qualsiasi informazione aggiuntiva richiesta dalla FDA e dall'EMA e se tali informazioni aggiuntive saranno soddisfacenti per la FDA e l'EMA; non ci sono garanzie che Bylvay avrà successo commerciale; potremmo incontrare problemi, ritardi o altre difficoltà nella commercializzazione di Bylvay; la possibilità che Bylvay riceverà un rimborso adeguato da parte di terzi pagatori; il grado di accettazione di Bylvay da parte dei pazienti e dei medici per la sua indicazione approvata; le sfide associate all'esecuzione delle nostre attività di vendita, che in ogni caso potrebbero limitare il potenziale del nostro prodotto; le sfide associate alle attività di fornitura e distribuzione, che in ogni caso potrebbero limitare le nostre vendite e la disponibilità del nostro prodotto; i risultati ottenuti con Bylvay nel trattamento di pazienti con PFIC o altre indicazioni approvate possono essere diversi da quelli osservati negli studi clinici e possono variare tra i pazienti; i potenziali impatti negativi della pandemia COVID-19, anche sulla produzione, sulla fornitura, sulla conduzione o sull'avvio di studi clinici o su altri aspetti della nostra attività; la possibilità che i risultati favorevoli delle sperimentazioni cliniche di Bylvay fino ad oggi, compresi i risultati nel PFIC, nell'ALGS e in altre indicazioni, saranno predittivi dei risultati di altre sperimentazioni cliniche di Bylvay; non vi è alcuna garanzia che Bylvay sarà approvato in giurisdizioni o per indicazioni (come l'atresia biliare o l'ALGS) al di là delle giurisdizioni in cui o delle indicazioni per cui Bylvay è attualmente approvato; non vi è alcuna garanzia che i nostri altri candidati prodotti vengano approvati; le stime della popolazione di pazienti trattabili per le indicazioni target potrebbero rivelarsi errate; l'esito e l'interpretazione da parte delle autorità di regolamentazione dello studio di terze parti in corso che raggruppa e analizza i dati a lungo termine dei pazienti PFIC; la tempistica per l'avvio o il completamento, o per la disponibilità dei dati, degli studi clinici di Bylvay, incluso BOLD, e dello studio clinico di Fase 2 di A3907, e i risultati di tali studi; la capacità di Albireo di ottenere la copertura, il prezzo o il rimborso dei prodotti approvati negli Stati Uniti o in Europa; ritardi o altre problematiche nel reclutamento di pazienti o nella conduzione degli studi clinici dell'Azienda; l'eventuale riacquisto da parte dell'Azienda della quota di Sagard nei pagamenti degli interessi delle royalty ai sensi del nostro accordo di liquidazione delle royalty con Sagard potrebbe avere un impatto significativo sulla nostra condizione finanziaria; e le politiche contabili critiche dell'Azienda. Questi e altri rischi e incertezze che Albireo deve affrontare sono descritti in modo più dettagliato nella sezione "Fattori di rischio" della più recente Relazione annuale di Albireo sul Modulo 10-K o nei successivi documenti depositati dall'azienda presso la Securities and Exchange Commission. A causa dei rischi e delle incertezze che Albireo deve affrontare, i risultati o gli eventi indicati da qualsiasi dichiarazione previsionale potrebbero non verificarsi. Albireo invita a non fare eccessivo affidamento su qualsiasi dichiarazione previsionale. Inoltre, qualsiasi dichiarazione previsionale contenuta nel presente comunicato stampa rappresenta il parere di Albireo solo alla data del presente comunicato stampa e non si deve fare affidamento sul fatto che rappresenti il suo parere in una data successiva. Albireo non si assume alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni previsionali, se non nei casi previsti dalla legge.

Contatto per i media:

Vivactis Media For Health: Laura Faravelli, laura.faravelli@m4h.it

Senior Vice President, Affari societari: Colleen Alabiso, 857-356-3905, colleen.alabiso@albireopharma.com

Contatto per gli investitori:

Hans Vitzthum, LifeSci Advisors, LLC., 617-430-7578