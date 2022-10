Albireo informa de datos positivos de primera línea del ensayo de fase 3 sobre Bylvay® (odevixibat) en el síndrome de Alagille

Mejoría estadísticamente muy significativa en el criterio de valoración principal «prurito» (p = 0,002)

Reducciones significativas en el criterio de valoración secundario clave «niveles de ácidos biliares séricos» (p = 0,001)

Mejorías sustanciales en varios parámetros del sueño

Bien tolerado, con baja incidencia de diarrea relacionada con el fármaco, sin abandonos

Prevista su presentación de registro inmediata en los EE.UU. y la UE, añadiendo esta indicación a la ya aprobada para la colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP)

Teleconferencia que tendrá lugar hoy a las 8:30 a.m. EDT

/EIN News/ -- BOSTON, Oct. 19, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Albireo Pharma, Inc. (Nasdaq: ALBO), una compañía especializada en enfermedades raras que ha desarrollado nuevos moduladores de los ácidos biliares para tratar enfermedades hepáticas en adultos y niños, ha anunciado hoy resultados positivos de primera línea del estudio de fase 3 ASSERT que evalúa la seguridad y eficacia de Bylvay en pacientes con síndrome de Alagille (SALG) desde el nacimiento hasta la edad adulta temprana. El ensayo global, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, cumplió el objetivo de su criterio de valoración principal «mejoría del prurito» (p = 0,002) y su criterio de valoración secundario clave «disminución de los niveles de ácidos biliares séricos (ABs)» (p = 0,001). Ningún paciente abandonó el ensayo, y Bylvay fue bien tolerado, con baja incidencia de diarrea relacionada con el fármaco (11,4 % frente a 5,9 % para el placebo). Albireo ha participado en conversaciones con la FDA y la EMA sobre el diseño del estudio de fase 3, y ambas agencias han señalado que un solo estudio con éxito sería suficiente para la aprobación. La Compañía tiene pensado presentar inmediatamente las solicitudes de registro sanitario en los EE.UU y la UE.

«Nuestro estudio de fase 3 ASSERT demostró un efecto temprano, rápido y sostenido en la disminución del prurito y los ácidos biliares en el síndrome de Alagille, al igual que lo hizo en el estudio de CIFP de fase 3 », señala Ron Cooper, presidente y CEO de Albireo. «Hemos completado con éxito dos de los tres estudios de referencia sobre enfermedades hepáticas en niños, y estamos a punto de completar la inclusión de pacientes para un tercer estudio de fase 3, nuestro estudio sobre atresia biliar BOLD; con una inversión de más de 270 millones de dólares contamos con recursos suficientes para llevar a cabo nuestros planes. Al mismo tiempo, estamos viendo un incremento acelerado de los ingresos para el tratamiento de la CIFP, y esperamos que las ventas de Bylvay en el tercer trimestre superen los 7 millones de dólares».

Bylvay es un potente inhibidor del transporte ileal de ácidos biliares (IBAT), no sistémico, que se administra una vez al día, tiene una exposición sistémica mínima, y actúa localmente en el intestino delgado. Bylvay cuenta ya con la aprobación para el tratamiento del prurito en todos los tipos de colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP), en pacientes a partir de los 3 meses de edad en los EE.UU. y a partir de los 6 meses de edad en la UE.

«Los resultados robustos del ensayo de fase 3 ASSERT son importantes porque los médicos necesitan urgentemente más opciones de tratamiento para el síndrome de Alagille. Bylvay redujo el prurito devastador, tan común entre esta población de pacientes, lo que es clave para ayudarles a mejorar el sueño, entre otras cargas de morbimortalidad», explica la Dra. Nadia Ovchinsky, especializada en hepatología y gastroenterología pediátrica del Hospital Infantil de Montefiore e investigadora principal del estudio ASSERT. «En el estudio también se demostró que Bylvay redujo los niveles de ácidos biliares séricos, lo que podría indicar que Bylvay disminuiría la severidad de la enfermedad hepática con el tiempo, algo que para mí, como médico responsable de los pacientes, es de suma importancia».

El síndrome de Alagille (SALG) es un trastorno genético raro, multisistémico, que la Compañía calcula que afecta a 25 000 personas en todo el mundo. El SALG puede afectar al hígado, el corazón, el esqueleto, los ojos, el sistema nervioso central, los riñones y las características faciales. Es daño hepático está causado por una escasez de conductos biliares que impide que la bilis pase del hígado al intestino delgado. Aproximadamente el 95 % de los pacientes con esta enfermedad presentan colestasis crónica, por lo general dentro de los primeros 3 meses de vida, y el 88 % sufren también un prurito severo e intratable.

«El síndrome de Alagille es un diagnóstico devastador, y las familias de los niños que lo presentan necesitan más opciones de tratamiento», comenta Roberta Smith, presidenta de Alagille Syndrome Alliance. «Como madre de un niño con síndrome de Alagille conozco de primera mano lo devastador que es el prurito y la terrible repercusión que tiene en la calidad de vida del niño, su capacidad para dormir y su desarrollo. Saber que mi médico puede tener otras opciones de tratamiento es muy importante».

Datos del ensayo clínico en fase 3 ASSERT

ASSERT es un ensayo de referencia, prospectivo, de intervención, realizado en 32 centros de Norteamérica, Europa, Oriente Próximo, Asia y Oceanía. Este ensayo doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, se diseñó para evaluar la eficacia y seguridad de 120 µg/kg/día de Bylvay (odevixibat) durante 24 semanas en el alivio del prurito en pacientes con síndrome de Alagille (SALG). Otros criterios de valoración secundarios clave medidos fueron los niveles de ácidos biliares séricos, la seguridad y la tolerabilidad. El ensayó incluyó pacientes de 0 a 17 años de edad con diagnóstico de SALG confirmado genéticamente. El criterio de valoración principal de eficacia fue el cambio en la intensidad del prurito entre el momento basal y el mes 6 (semanas 21 a 24) medido mediante la escala PRUCISION Observer-Reported Outcome (ObsRO) (puntuación de 0 a 4 puntos) elaborada para el cuidador que mide el rascado. El criterio de valoración secundario clave de eficacia fue el cambio en las respuestas de ácidos biliares séricos (ABs) entre el momento basal hasta la media de las semanas 20 y 24.

En el análisis primario, el estudio cumplió los objetivos del criterio de valoración principal, demostrando una reducción estadísticamente significativa del prurito, medido a partir de la puntuación de rascado de la herramienta PRUCISION Observer-Reported Outcome (ObsRO) (escala de 0 a 4 puntos) entre el momento basal y el mes 6 (semanas 21 a 24), comparado con el placebo (p = 0,002). El estudio también cumplió los objetivos del criterio de valoración secundario clave, demostrando una reducción estadísticamente significativa de la concentración de ácidos biliares séricos entre el momento basal y la media de las semanas 20 y 24 (comparado con el grupo de placebo; p = 0,001). Se observaron mejorías estadísticamente significativas en varios parámetros del sueño ya desde la semana 1 a 4, comparado con los pacientes del grupo de placebo, y esta mejoría continuó hasta la semana 24. Ningún paciente abandonó el estudio. Bylvay fue bien tolerado, con una incidencia global de efectos adversos similar a la del placebo y una baja incidencia de diarrea relacionada con el fármaco (11,4 % frente a 5,9 % para el placebo). Los resultados del ensayo clínico en fase 3 se presentarán en un futuro congreso científico.

Placebo

n = 17 Odevixibat

n = 35 Valor de p Cambio medio en la puntuación de rascado entre el momento basal y el mes 6 (semanas 21 a 24) -0,80 -1,69 0,002 Cambio medio en los niveles de ácidos biliares séricos entre el momento basal y el promedio de las semanas 20 y 24 22,39 -90,35 0,001 Incidencia de diarrea relacionada con el fármaco 5,9% 11,4% - Número de abandonos 0 0 -

La Compañía continúa incluyendo pacientes para el estudio de fase 3 BOLD, que es el primer y único ensayo clínico pivotal para el registro de un IBAT en la atresia biliar (AB) y está en camino de completar la inclusión de participantes en el ensayo clínico para finales del presente año, con los datos principales de eficacia analizados para 2024. La AB es la enfermedad hepática colestásica pediátrica más frecuente, sin ningún tratamiento farmacológico aprobado. Con su programas clínicos para el SALG y la AB, Bylvay puede obtener la autorización para tres enfermedades hepáticas colestásicas pediátricas.

Teleconferencia

Albireo realizará una teleconferencia y una transmisión vía web de audio en vivo a las 8:30 a.m. EDT. Para acceder a la teleconferencia en vivo por teléfono, marque el 1-877-407-0792 (nacional) o el 1-201-689-8263 (internacional), e indique el código de acceso 13733685. Se podrá acceder a una transmisión vía web de audio en vivo desde la página ir.albireopharma.com/. Para garantizar una conexión puntual a transmisión vía web, se recomienda que los participantes se registren al menos 15 minutos antes del momento programado de inicio. Estará disponible para su revisualización una versión guardada de la transmisión vía web en la sección Events & Presentations de la página del sitio web de Albireo durante los 3 meses posteriores al evento.

Acerca de Bylvay (odevixibat)

Bylvay es el primer fármaco aprobado en EE.UU. para el tratamiento del prurito en pacientes a partir de los 3 meses de edad, en todos los tipos de colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP). Limitaciones del uso: Bylvay podría no ser eficaz en pacientes con CIFP tipo 2, con variantes del gen ABCB11 que den lugar a una ausencia completa o una forma no funcional de la bomba exportadora de sales biliares (BSEP-3). La Comisión Europea (CE) y la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) del Reino Unido han concedido también la autorización de comercialización de Bylvay para el tratamiento de la CIFP en pacientes a partir de los 6 meses de edad. Bylvay es un inhibidor del transporte ileal de ácidos biliares potente, no sistémico, que se administra una vez al día, tiene una exposición sistémica mínima, y actúa localmente en el intestino delgado. Bylvay se administra en cápsulas, que pueden tragarse enteras en aquellos pacientes que puedan ingerirlas, o abrirse y mezclar su contenido con alimentos, un factor de importancia clave para el cumplimiento terapéutico en la población pediátrica. Las reacciones adversas más frecuentes de Bylvay son diarrea, anomalías en las analíticas hepáticas, vómitos, dolor abdominal y déficit de vitaminas liposolubles. El fármaco solo se suministra bajo prescripción médica. Para más información sobre el uso de Bylvay, consulte el prospecto o póngase en contacto con su médico o farmacéutico. Para una información completa sobre prescripción, visite www.bylvay.com .

En los EE.UU. y Europa, Bylvay tiene la exclusividad de medicamento huérfano para sus indicaciones en la CIFP aprobadas, y designaciones como medicamento huérfano para el tratamiento del SALG, la atresia biliar y la colangitis biliar primaria. Bylvay se está evaluando en el ensayo abierto PEDFIC 2 en pacientes con CIFP, en el estudio de fase 3 BOLD para pacientes con atresia biliar y en el ensayo abierto ASSERT para el SALG, todos ellos en curso.

Información importante sobre seguridad

Las reacciones adversas más frecuentes de Bylvay son diarrea, anomalías en las analíticas hepáticas, vómitos, dolor abdominal y déficit de vitaminas liposolubles.

Anomalías en las analíticas hepáticas: Se deben realizar analíticas hepáticas en el periodo basal y controlar los valores durante el tratamiento. En caso de producirse anomalías, podría ser necesario reducir la dosis o interrumpir el tratamiento. En caso de anomalías en las analíticas hepáticas persistentes o recurrentes, se debería valorar la suspensión del tratamiento.

Diarrea: Tratar la deshidratación. En caso de diarrea persistente, podría ser necesario interrumpir o suspender el tratamiento.

Déficit de vitaminas liposolubles (DVL): Se deben medir los niveles de vitaminas en el periodo basal y controlar los valores durante el tratamiento. Se administrarán suplementos en caso de observarse un déficit. Si el déficit de FSV persiste o empeora a pesar de la suplementación, se suspenderá el tratamiento.

Acerca del programa de acceso ampliado para el SALG

Albireo sigue priorizando el acceso y la investigación científica continua para pacientes con enfermedades hepáticas colestásicas raras, gracias al programa de acceso ampliado (PAA) para el SALG. Albireo se ha asociado con Tanner Pharma Group. Los pacientes elegibles con SALG en Europa y los Estados Unidos, que no tengan otras opciones, podrían recibir Bylvay gratuitamente a través de nuestro PAA, siempre que lo autorice la autoridad sanitaria competente del país y cumplan los criterios de elegibilidad de Albireo. Si es usted un médico y quiere solicitar el acceso al PAA para el SALG para su paciente, envíe su solicitud a Tanner a través de odevixibat@tannerpharma.com y recibirá una respuesta en el plazo de un día laborable con más información.

Acerca de Albireo

Albireo Pharma es una compañía especializada en enfermedades raras centrada en el desarrollo de nuevos moduladores de los ácidos biliares para el tratamiento de enfermedades hepáticas en adultos y niños. El producto estrella de Albireo, Bylvay, recibió la aprobación de la FDA de los EE.UU. para el tratamiento del prurito en todos los tipos de colestasis intrahepática familiar progresiva (CIFP), y también está en fase de desarrollo para tratar otras enfermedades hepáticas colestásicas pediátricas, con un ensayo de fase 3 finalizado para el síndrome de Alagille (SALG), así como un estudio en fase 3 para la atresia biliar y estudios de extensión abiertos (OLE) para la CIFP y el SALG, todos ellos en curso. En Europa, los sistemas sanitarios cubren el tratamiento con Bylvay para la CIFP en Alemania, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, Escocia, Italia y Bélgica. La Compañía ha finalizado también un ensayo clínico de fase 1 con A3907, a fin de avanzar en el desarrollo de productos para las enfermedades hepáticas colestásicas en adultos, con estudios que permitan catalogarlo como producto en investigación (PEI), y continúa con A2342 para enfermedades hepáticas víricas y colestásicas. Albireo se separó de AstraZeneca en 2008 y tiene su sede social en Boston, Massachusetts, con su subsidiaria operativa clave en Gothenburg, Suecia. Para más información sobre Albireo, visite www.albireopharma.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye «declaraciones prospectivas» de acuerdo a la Ley de Reforma de Litigios sobre valores privados de 1995. Las declaraciones prospectivas incluyen afirmaciones distintas de los hechos históricos respecto entre otras cosas: el esperado cash runway de Albireo; los planes de comercialización de Albireo; los planes o el progreso, el alcance, el costo, el inicio, la duración, la inclusión, los resultados o el calendario para la disponibilidad de los resultados, el desarrollo de Bylvay, A3907, A2342 o cualquier otro programa o producto candidato de Albireo; las indicaciones para el desarrollo o la aprobación; el momento de las solicitudes de registro sanitario anticipadas; las conversaciones con la FDA o la EMA con respecto a nuestros programas; la posible aprobación de las solicitudes de registro y los planes sobre la posible comercialización de Bylvay para la atresia biliar o el SALG o de otros productos candidatos de Albireo; la repercusión del programa de acceso ampliado; los beneficios potenciales o la posición competitiva de Bylvay o cualquier otro programa o producto candidato de Albireo o la oportunidad comercial en cualquier indicación objetiva; o los planes, expectativas u operaciones futuras, posición financiera, ingresos, costes o gastos de Albireo. Albireo utiliza a menudo palabras como «anticipa», «cree», «planea», «espera», «proyecta», «futuro», «pretende», «puede que», «debería», «podría», «estima», «predice», «potencial», «planeado», «continúa», «guía» o el negativo de estos términos u otras expresiones similares para identificar declaraciones prospectivas. Los resultados, el rendimiento o la experiencia reales pueden diferir materialmente de los expresados ​​o implícitos en cualquier declaración, como resultado de diversos riesgos, incertidumbres y otros factores, incluidos, entre otros: si las solicitudes de registro sanitario que se presentarán para Bylvay en pacientes con SALG se realizarán en los plazos que esperamos y serán aprobadas por la FDA y la EMA; si la FDA y la EMA completarán sus respectivas revisiones dentro de los plazos previstos, una vez determinados; si la FDA y la EMA requerirán información adicional, si podremos proporcionar de manera oportuna cualquier información adicional que soliciten la FDA y la EMA, y si dicha información adicional será satisfactoria para la FDA y la EMA; no hay garantías de que Bylvay tenga éxito comercial; podemos encontrar problemas, demoras u otras dificultades en la comercialización de Bylvay; si Bylvay recibe un reembolso adecuado por terceros; el grado de aceptación de Bylvay por parte de pacientes y médicos para su indicación aprobada; dificultades asociadas a la ejecución de nuestras actividades de ventas, que en cada caso podrían limitar el potencial de nuestro producto; dificultades asociadas a las actividades de suministro y distribución, que en cada caso podrían limitar nuestras ventas y la disponibilidad de nuestro producto; los resultados obtenidos por Bylvay en el tratamiento de pacientes con CIFP u otras indicaciones aprobadas pueden ser diferentes a los observados en los ensayos clínicos y pueden variar entre pacientes; posibles repercusiones negativas de la pandemia de COVID-19, incluso en la fabricación, el suministro, la realización o el inicio de ensayos clínicos u otros aspectos de nuestro negocio; si los hallazgos favorables de los ensayos clínicos de Bylvay hasta la fecha, incluidos los hallazgos en la CIFP, el SALG y otras indicaciones, serán predictivos de los resultados de otros ensayos clínicos de Bylvay; no hay garantía de que Bylvay se apruebe en jurisdicciones o para indicaciones (como la atresia biliar o el SALG) más allá de las jurisdicciones en las que, o las indicaciones para las que, Bylvay está aprobado actualmente; no hay garantía de que nuestros otros productos candidatos sean aprobados; las estimaciones de la población de pacientes adecuados para las indicaciones objetivo pueden resultar incorrectas; el resultado y la interpretación por parte de las autoridades sanitarias del estudio de terceros en curso que reúne y analiza los datos de pacientes con CIFP a largo plazo; el calendario para el inicio o finalización de los ensayos clínicos de Bylvay, incluido BOLD, y el ensayo clínico de fase 2 de A3907, y los resultados de dichos ensayos, o para la disponibilidad de los datos; la capacidad de Albireo para obtener cobertura, fijación de precios o reembolso por productos aprobados en los EE.UU. o Europa; retrasos u otras dificultades en la inclusión de pacientes para, o la realización de, los ensayos clínicos de la Compañía; cualquier recompra por parte de la Compañía de la participación de Sagard en los pagos de intereses por derechos en virtud de nuestro acuerdo de monetización de derechos con Sagard podría tener una repercusión material en nuestra situación financiera; y las políticas contables críticas de la Compañía. Estos y otros riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta Albireo se describen con mayor detalle en el apartado «Factores de riesgo» del último Informe Anual de Albireo en el Formulario 10-K o en presentaciones posteriores que realiza ante la Comisión de Valores y Bolsa. Como resultado de los riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta Albireo, podrían no producirse los resultados o eventos indicados en cualquier proyección. Albireo le advierte de que no debe confiar indebidamente en ninguna declaración prospectiva. Además, cualquier declaración elaborada en este comunicado de prensa representa los puntos de vista de Albireo solo en el momento de este comunicado de prensa y no representa necesariamente sus puntos de vista en fechas posteriores. Albireo rechaza cualquier obligación de actualizar ninguna declaración, excepto en lo que exija la legislación aplicable.

Contactos con los medios:

Colleen Alabiso, 857-356-3905, colleen.alabiso@albireopharma.com

Lance Buckley, 917-439-2241, lbuckley@lippetaylor.com

Contacto con inversor:

Hans Vitzthum, LifeSci Advisors, LLC., 617-430-7578

Fuente: Albireo Pharma, Inc.