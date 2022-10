SENATOR IMEE MARCOS' TRANSCRIPT OF INTERVIEW OVER DZMM

Noli de Castro: Senadora Magandang Umaga, Salamat po.

SIRM: Naku, magandang umaga kabayan, pero hindi masyadong maganda ang presyo tapos binabagyo pa yung Norte kaya't baka magtuloy-tuloy tumaas ang presyo ng gulay. Pambihirang buhay to! Noli de Castro: Papaano ba 'yan wala pa tayong Secretary of Agriculture, ay ang Secretary at the same time si Presidente?

SIRM: That's right, kasi ang plano dati talagang kukunin nya 'yung DA kasi yan ang pinakamalaking problema natin. Kaya lang ang pagkaintindi ko ang unang gagawin, talagang tutugisin lahat ng mga smuggler, dyan tayo naloloko... yan mga smuggler natin. Talagang wala, pariwara pa rin sila, barkada nila ang DA at Customs yata kasi hindi nahuhuli. Pambihirang buhay to! Kilala naman natin kung sino sila, dinadaing yung gulay, aba yung gulay yung Michael Yang, kilala naman ng lahat. Yung Leah Cruz, sikat na sikat yang mga yan e. Tapos yung bigas, alam naman natin yung Davidson Tan-Bangayan... yun naku diyos ko! Pitong taon na yung batas, walang nahuhuli. Anong klase yun? Kaya ito nga ang usapan, masyadong mabait daw ang ading ko. yung kapatid ko mabait. Aba'y, pati yung Sto. Cristo natin nagalit sa templo at pinagbubulyawan ang mga pari at iscribo. Kailangan yata magalit na rin, ito nga di naman pinapansin. Dati may DA Field Inspection si Laciste, ngayon may bago, Asec. James Layug, Hoy gising naman! Nakakasindak na itong smuggling na bigtime.

Noli de Castro: Kasi nga hindi po masyadong maasikaso ni Presidente dahil alam nyo Senadora mas maraming pinag-uukalan ng pansin din si Presidente, kaya oras na magtalaga talaga ng DA Secretary na pagkakatiwalaan nya?

SIRM: Tama yun, pero siyempre nung una talagang iniisip natin na syempre dapat matakot sila ng kaonti kahit papaano. May bagong pangalan na naman sa asukal, kanina narinig ko sa inyong istasyon. May dumadaing sa presyo ng asukal. May bagong pangalan na naman...sino itong sugar smuggler na tinatawag na Paul Teves, grabe naman ano ba ito? Parang alam na ng lahat ng tao kung sino ang mga ito. Pero wala namang humuhuli sa kanila. Ang masaklap nyan pag minamanipula nila ang presyo, ginagamit pa yung mga kooperatiba, yung mga magsasaka...Yan din ang nangyari sa sibuyas puti, yan din ang nangyari sa bawang sa amin.

Noli de Castro: Ang mga texter naming nagsasabing wag naman sanang kumuha si Presidente ng pulitiko na naman na talunan?

SIRM: Aray ko ang lupet! Kung tutuusin, noong panahon ng tatay ko laging technocrat ang nilalagay dyan kasi kabisado ang agrikultura. Hindi mo pwedeng ipusta sa pinag-uutangan ng loob o kung sino-sinong kamag-anak dyan. Hindi pwede yun e. Yung agriculture highly technical, science yan e.

Noli de Castro: Papaano po ngayon ang sibuyas Senadora tuloy-tuloy ang smuggling? May nahuhuli na ba?

SIRM: Yun nga tuloy-tuloy e. nagulat nga ako. Nung isang araw, meron doon sa Malabon-P500 per kilo, nasindak naman kaming lahat. Ito kasi ang nangyayari sa sibuyas ng Nueva Ecija, pati yung sibuyas Tagalog- yun Lasuna na tinatawag naming sa Ilocos pati sa bawang, ang problema dyan, yung mga trader, hinahawakan ng maige yung mga magsasaka, bibilhan ng kakarampot, ibo-bodega. Tapos itatago, sabay mag-iimport dahil sasabihin nila may shortage... Yung mga coop pa na maliliit lamang, sila yung gagawing mga importer ng mga malalaking kartel at sindikato. Isipin mo maliliit na magsasaka, makakapag-iimport ng $5M worth ng sibuyas, ng gulay, maniniwala ka ba naman nun. Ay ginagamit lang sila, kaya sa susunod na taniman, wala nang magtatanim, papaano bagsak presyo, hanggang umabot sa umabot na yung bawang nasa 6% lang ang tanim sa Pilipinas, at saka ung sibuyas nasa 12%. Ang laki-laki na ng shortage...

Noli de Castro: Ang reklamo ng mga magsasaka papaano pa kami magtatanim pag kami ay nag-ani sasabayan kami ng mga imported na bawang sibuyas at ang masakit pa smuggled. Yun ang kanilang karaniwang reklamo?

SIRM: Tama ho yun, Kabayan. Hindi mo na nga maintindihan kung alin yung smuggled at yung imported. Ito nga yung sinasabi nila na tinatago sa iisang bodega. Pati ang bodega sa Nueva Ecija, cartelized, maniwala ka't hindi. hindi mo pwedeng ilagay ang ani mo sa mga bodega kapag hindi kayo nagbayad doon o nagbigay sa sindikato. Kayat lahat nakaimbak sa mga bodegang yun. Tapos kunwari yung ating BOC, customs, huhulihin, small time lang yun, yung bigtime nilulusot sa likod, paano naman yan?

Noli de Castro: Alam nyo rin po palay un, manghuhuli ng kaonti, pero yung napalusot mas malaki, matagal na yan.

SIRM: Tama yun, pag andyan ang media, yung maliliit na huli, ilalabas pa, pambihira talaga!

Noli de Castro: Sa bigas naman, nagrereklamo din sa amin sa palay sa Occidental Mindoro, yun daw hong palay hindi nila maibenta sa NFA sapagkat malaki ang requirement na tuyong-tuyo pero ang problema nila nag-uulan, hindi nga matuyo dahil sa kalsada lang nagbibilad ang mga yan kailangan tuyong-tuyo. So, napipilitan silang ibenta sa mga negosyante ng mas mababang presyo. Yung NFA siguro ang dapat tingnan po?

SIRM: Tama yun, kasi ang NFA mahiwaga yan. 14% wet content, dapat 14% lang ang wetness... Nung ako'y governor, meron akong stick na sinasaksak sa sako para malaman yung dryness, kasi nakikipagbunuan kami sa NFA dyan 14% na mahiwagang yan. Pero ang totoo, konti lang pera para bumili. Ang pag-asa na lamang yung bagong MOA na pinirmahan ng Presidente sa ating mga local farmers, sa SINAG, ABONO at iba't-iba pang grupo. Sana nga bumili kasi hindi kaya ng NFA at alam naman natin ang istorya ng NFA, kumikita sila pag imported, nalulugi pag lokal, kaya ayaw sa lokal.

Noli de Castro: Anyway, sa ibang isyu naman po mukhang ang COMELEC, ibinalik sa dating badyet nila dahil sa question inyo, yung P10B additional funding para sa postponement ng BSKE?

SIRM: That's right, Kabayan, pambihirang buhay to! para kaming nagtatawaran sa bilasang isda...talagang hindi mo maintindihan. Isipin mo, meron na silang P8B, hindi naman natuloy ang ating eleksyon sa BSK.. abay nandun ang pera sa kanila, on top of that may P10B...sabi ko pambihirang buhay ito magiging P18, 19b ang badyet sa BSK. P4B more than the Presidential, VP, Senate, Congress, Governor at Mayor...Saan ka naman nakarinig ng ganun. So, sabi ko isuspend muna natin yan at wala akong mukhang humingi ng ganyang kadaming pera sa panahong ito.

Noli de Castro: Mukhang nakinig po sa inyo ang COMELEC yan ang balita namin, ewan ko kung itutuloy ho yon?

SIRM: Sa palagay ko naman, bababa na raw. Ewan ko ba para kaming nagtatawaran, nakakatuwa naman kami. 10 months lang ang postponement, P1B per month. Saan ka naman nakarinig, nagulat naman yata ako. So, bukas maghe-hearing kami ulit, sa awa ng Diyos, sana naman ay matino na yun mga figures nila kasi kinakabahan tayo. At marami ring tanong ang ating mga kasamahan tungkol sa Smartmatic, kung forever na ba talaga ang pagmamahal sa Smartmatic? At saka yung mga tanong tungkol sa overseas voters, kasi marami pa rin daing ang ating mga ofw.

Noli de Castro: Last na lang po, ano po ang reaksyon nyo dito sa umiinit na isyu tungkol kay Sec. Remulla at saka yung anak nya?

SIRM: Well, I think wala na akong maidadagdag sa statement ni Sec. Remulla at sinabi naman nya, hands-off sya dyan!

Noli de Castro: Madam Senator, maraming-maraming salamat sa pagkakataon at good morning!

SIRM: Maraming salamat at thank you sa abala ninyo sa puting sibuyas talagang hirap na hirap po kami dyan. Thank you!